НИИ «Дельта» на Щелковском шоссе: почему сносят и что построят на месте высотки

Чем знаменито здание НИИ «Дельта»

Фото - © lana1501 / Фотобанк Лори

В начале 1980-х годов в столице кроме «Сталинских высоток» был только один небоскреб высотой более 130 метров – здание НИИ «Дельта» на углу Щелковского шоссе и Сиреневого бульвара. Строение было специально спроектировано для размещения лабораторного корпуса Конструкторского бюро полупроводникового машиностроения (КБПМ) в системе Министерства электронной промышленности.

Проект в стиле советского модернизма был разработан в 1970 году, строительство началось в 1971-м и длилось 11 лет. В результате на востоке Москвы появилось здание высотой 132 метра – 25-этажная высотка на стилобате, с конференц-залом на 500 мест и подземной автостоянкой. На крыше здания была спроектирована даже вертолетная площадка, которая, впрочем, так и не пригодилась.

Чем занимался НИИ «Дельта»

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Научно-исследовательский институт «Дельта» начал размещать сотрудников и оборудование в помещениях высотки еще до завершения строительства – по мере сдачи в эксплуатацию отдельных частей здания. Здесь велась разработка интегральных микросхем для нужд народного хозяйства, также были созданы мощности для производства опытных образцов специального назначения. Исследования специалистов НИИ «Дельта» позволили создавать современную радио-, теле- и видеоаппаратуру на базе отечественных микросхем.

В 1983 году было создано научное подразделение по разработке оптоволоконной техники, в 1987-м сотрудники НИИ начали исследования в области нанотехнологий. «Дельта» была оснащена передовым для того времени оборудованием, а также мощными вычислительными комплексами – для их охлаждения на крыше здания были предусмотрены специальные градирни.

НИИ «Дельта» в постсоветское время

Фото - © lana1501 / Фотобанк Лори

После распада СССР научные разработки стали получать меньше финансирования, в итоге «Дельта» уже в 1993 году начала сдавать освободившиеся помещения в аренду, а сам научно-исследовательский институт по сути прекратил свое существование. Здание превратилось в бизнес-центр, часть которого занимали магазины, часть – офисы коммерческих фирм.

В 2017 году на стене здания был смонтирован самый большой медиафасад в России – экран площадью 2.5 тысячи квадратных метров. Этот медиафасад был виден с расстояния в 10 км и стал своего рода «визитной карточкой» Северного Измайлова. Торгово-офисный центр «Дельта» просуществовал до 2023 года, когда всех арендаторов попросили освободить помещения: здание нуждалось в реконструкции.

Как сносят НИИ «Дельта» и что будет на его месте

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Судьба высотки оставалась неизвестной на протяжении нескольких месяцев, в итоге было решено, что реконструкцию проводить бессмысленно и здание нужно сносить.

В июле 2023 года появилась ясность по поводу дальнейшей судьбы земельного участка, на котором расположен НИИ. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что на месте «Дельты» будет возведен многофункциональный комплекс с тремя башнями на общем стилобате с подземным паркингом.

На площади 92 тысячи квадратных метров расположатся гостиница, ресторан, кафе, магазины и фитнес-центр, также предусмотрены помещения под офисы. Кроме того, планируется провести комплексное озеленение территории: вокруг здания разобьют газоны, высадят деревья и обустроят зону отдыха для постояльцев гостиницы.

Около года «Дельта» простояла в заброшенном состоянии, привлекая «сталкеров» и любителей острых ощущений. К демонтажу конструкций стилобата рабочие приступили в октябре 2024 года. В ноябре 2024-го в одной из восьми лифтовых шахт произошел пожар на площади 50 квадратных метров, который удалось потушить за несколько часов. После этого работы по разбору конструкций «Дельты» то приостанавливались, то возобновлялись. Разбирать стены и перекрытия приходится с помощью строительной техники и с большой осторожностью, так как поблизости от бывшего НИИ располагаются шоссе, остановки общественного транспорта, тротуары и жилые дома.

Сроки окончательного демонтажа здания пока не называются. В каком году на месте советской высотки возведут современную гостиницу – также неизвестно.