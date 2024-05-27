Нейросети в Подмосковье: как работает ИИ и в каких сферах без него уже не обойтись

О том, в каких сферах в Подмосковье работает искусственный интеллект, как его используют и насколько он помогает медикам, полицейским и учителям, читайте в материале РИАМО.

Искусственный интеллект уже давно перестал быть чем-то недоступным и стал нашей реальностью. Сегодня нейросети все лучше обучают, они эволюционируют в геометрической прогрессии, и то, что рисовало людей с шестью пальцами полгода назад, сегодня создает реалистичные видео, которые трудно отличить от настоящих. ИИ способен обрабатывать огромные объемы информации в считанные секунды и значительно облегчает труд людей. В министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области рассказали, как ИИ используют в разных сферах в регионе.

Как искусственный интеллект помогает медикам в Подмосковье

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По словам министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежды Куртяник, самые востребованные проекты по использованию нейросетей связаны с медициной. В этом году почти все медицинские учреждения Московской области, в которых есть рентгеноборудование, будут оснащены системой распознавания медицинских снимков и составления описаний с использованием искусственного интеллекта.

С помощью нейросетей врачи могут быстрее вносить данные в медицинскую карту. Это значительно упрощает работу медиков, помогает больше времени уделять пациенту, а не заполнению бумаг.

«Сегодня уже более 2 тысяч врачей в Подмосковье просто надиктовывают все необходимые данные, а искусственный интеллект распознает голос медика и переводит в текст, который далее попадает в электронную медкарту. Что интересно заметить — распознаются даже сложные медицинские термины», — сообщает Надежда Куртяник.

Помогают нейросети и распознавать снимки, и это один из главных трендов в медицине. Искусственный интеллект распознает снимки компьютерной томографии органов грудной клетки, маммографии, флюорографии и другие. Нейросеть проводит анализ снимка и дает заключение. Врач, конечно, не основывается полностью на этом заключении, эту информацию он использует в качестве дополнительного мнения. Такой всесторонний анализ позволяет более точно определять патологии и устанавливать точный диагноз. А это, в свою очередь, является залогом продуктивного лечения.

«Нейросеть таким образом помогает сократить время описания исследования до 2 минут, а также автоматизировать процесс передачи результатов в электронную карту пациента» Надежда Куртяник

Какой будет медицина будущего

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В министерстве рассказали о планах по наращиванию присутствия искусственного интеллекта в здравоохранении. Например, для формирования предварительного анамнеза болезней пациента на основе данных его медицинской карты. Кроме того, в этом году будет полноценно запущена система по определению очередей у регистратуры. Она позволит не только вовремя реагировать на возникновение очередей, но и вовсе не допускать их появления.

При этом специалисты говорят о том, что искусственный интеллект при всех плюсах не может полностью заменить врача. Он лишь помогает медикам, и замена человека на машину вряд ли будет когда-нибудь возможна.

«Нейросеть помогает сократить время описания исследования до 30%. И, конечно же, она значительно снижает риск врачебных ошибок в диагностически сложных ситуациях», — отмечает министр.

Уже сейчас в поликлинике не нужно часами стоять в очереди, чтобы записаться к врачу, многое сделано для того, чтобы сократить бумажный документооборот, а в будущем сделать поликлинику полностью цифровой. Количество сервисов растет с каждым днем, один из самых новых — сервис «Здоровье онлайн» на единой цифровой платформе здравоохранения. С его помощью можно вести онлайн-дневник здоровья, анализировать медицинские показатели, получать рекомендации по питанию и физической активности.

Надежда Куртяник добавляет, что в будущем один врач сможет управляться с большим количеством оборудования, например, для диагностики, потому что его ассистентом будет искусственный интеллект.

Как нейросети влияют на ситуацию на дорогах

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В Мингосуправления отмечают, что искусственный интеллект может прогнозировать заторы на дорогах, рассчитывать оптимальные маршруты общественного транспорта, следить за очередями на автобусных остановках. Эффективным применением нейросетей является выявление с помощью камер, например, превышения скорости, непристегнутого ремня и других нарушений.

Кроме того, искусственный интеллект выявляет точки незаконного сброса строительного мусора.

«Нейросеть в Подмосковье успешно следит за перемещением строительных отходов. При этом ИИ не только выявляет нарушителей, но и выполняет функцию инспектора: привлекает к ответственности и выписывает штрафы» Надежда Куртяник

В прошлом году в результате работы пилотного проекта число нелегальных свалок стройотходов снизилось на 40 процентов.

Справляется искусственный интеллект и с системой безбарьерной оплаты за проезд по платным дорогам. Сейчас такая система используется на ЦКАДе, а будет внедрена и на двух строящихся дорогах — Мытищинской хорде и Южно-Лыткаринском шоссе.

«До конца года мы планируем внедрить еще несколько абсолютно новых ИИ-решений. Одно из них — выявление незаконной парковки на контейнерных площадках и тротуарах. Для этого искусственный интеллект будет использовать и анализировать данные с камер системы „Безопасный регион“. Разработка позволит повысить эффективность работы дорожных служб и облегчить труд инспекторов ГИБДД», — отмечает министр.

Как школьники и студенты используют нейросети

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Почти полтора года назад написанный с помощью ChatGPT диплом стал если не сенсацией, то точно причиной шумихи в медиа. Сегодня практика показывает, что около половины студентов так или иначе используют ИИ в процессе обучения. Качество дипломов, написанных нейросетью, оставляет желать лучшего, но использовать технологии для помощи никто не запрещает, напротив, многие педагоги поощряют помощь переводчиков, например.

Так, умный переводчик быстро найдет нужное слово, переведет его, произнесет и поможет написать, если речь идет об иероглифах или арабской вязи. В то же время, отмечает педагог по китайскому языку Екатерина, такие переводчики не могут переводить корректно большие тексты. Если переводить фразеологизмы и идиомы, ученику придется думать самому. Скорее сервисы подходят для быстрого поиска.

Кроме того, сами учебные заведения используют искусственный интеллект для составления планов обучения, в том числе и индивидуальных, с учетом успеваемости ученика. Специалисты отмечают, что ИИ позволяет повысить эффективность обучения, на определенных этапах помогает его скорректировать.

И, конечно, система образования готовит ИТ-специалистов и чутко реагирует на потребности рынка труда. Так, появились новые специальности: AI-тренер, который обучает нейросети, промпт-инженеры, которые тестируют запросы и улучшают ИИ-модели, DevOps`ы по проектам в области ИИ и множество других.

Кстати, сейчас и нейросети пробуют себя в роли программистов — например, пытаются писать простой код по заданным требованиям. Мы уверенно движемся к тому, что ИИ будет работать с человеком в паре, забирать на себя рутинные процессы и некоторые технические детали, создавать алгоритмы. Следим за развитием событий и восхищаемся новыми возможностями искусственного интеллекта.