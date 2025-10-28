«Нефтяной» удар Трампа по России: как санкции против «Роснефти» и «Лукойла» отразятся на экономике

Как санкции Трампа против «Роснефти» и «Лукойла» отразятся на экономике России

О последствиях ограничений против крупнейших нефтяных компаний РФ для простых россиян, бизнеса и бюджета читайте в материале РИАМО.

Российским нефтяникам придется адаптироваться

Фото - © РИА Новости, Максим Богодвид

Объявленные в отношении российских нефтяных компаний санкции уже сказываются на котировках в сторону роста цен на марку Brent, отмечает руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова.

Насколько силен этот тренд — вопрос нетривиальный и зависит прежде всего от гибкости и адаптивности рынка, отмечает она. Скорее всего российским нефтяникам в очередной раз придется перестраивать цепочки поставок, соглашаться на дополнительные скидки, просчитывать риски, связанные с использованием теневого флота. Вместе с тем важно подчеркнуть, что Индия — второй по значимости импортер российской нефти после КНР — не остановила закупки у РФ, несмотря на колоссальное давление из Белого дома, говорит эксперт.

«Трамп всячески спекулировал заявлениями об отказе Индии от нефти из России, чем вносил сумятицу на рынки. Он исполнил одну из угроз и ввел большие тарифы в отношении Индии. По факту это вторичные санкции за непослушание в отношении контрагента России. Между прочим, такие резкие шаги осудили даже в японском правительстве — там призвали к взвешенной оценке и учету энергобезопасности страны», — комментирует Орлова.

Между тем позицию Индии объясняется не только упрямством и желанием сохранить независимость в принятии решений, объясняет собеседница РИАМО. Индийские НПЗ настроены именно на переработку российской нефти. Даже при мгновенной замене (что было бы крайне трудно само по себе) нефти из России — к примеру, на американскую — необходимо было бы срочно вмешаться в производственный процесс для адаптации, вплоть до простоя и невозможности переработки на отдельных заводах. А это простой не только в обеспечении контрактов потребителей на экспорт, но и в предоставлении рабочих мест, и в своевременной оплате труда для сотрудников, не говоря уже о налоговых поступлениях в бюджет. Прекращение поставок из РФ сломало бы отлаженный процесс, что вызвало бы резкий рост цен на продукты нефтепереработки, в том числе для европейского потребителя, объясняет руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа.

Скорее всего, по итогам такого значительного роста, в отсутствие иных разгоняющих цену факторов, произойдет коррекция и цены опустятся, полагает Орлова.

«По итогам 2025 года можно уже с уверенностью судить о снижении зависимости бюджета России от нефтегазовых доходов, а документы бюджета на последующие три года сверстаны с учетом санкций и низких котировок. То есть в Минэке трезво оценивают ситуацию и „готовятся к худшему с надеждой на лучшее“ — к максимальной средней цене 59 долларов за баррель марки Urals», — отмечает эксперт.

Пока США не введут жесткие вторичные санкции, коллапса российского экспорта не произойдет

Фото - © Фотобанк Лори

Включение в SDN-лист Минфина США — это наиболее жесткая санкционная мера, предполагающая ряд шагов, комментирует основатель и управляющий партнер ГК «РосКо» Алена Яковлева. Среди них:

блокировка активов компаний в американской юрисдикции;

запрет для американских граждан, компаний и банков на любые операции с «Роснефтью» и «Лукойлом»;

распространение ограничений на дочерние компании (согласно «Правилу 50%» OFAC).

Несмотря на формальную жесткость мер, их практическое воздействие на экономику России будет ограниченным в силу следующих причин:

адаптации сектора — «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз» работают под аналогичными санкциями с января 2025 года;

перестройки бизнес-процессов — диверсификации логистики, перехода на расчеты в альтернативных валютах.

«В краткосрочной перспективе вероятно увеличение дисконтов на российскую нефть из-за возросших комплаенс-рисков. Но итоговое влияние зависит не от Вашингтона, а от Пекина и Нью-Дели. Пока США не введут жесткие вторичные санкции, коллапса российского экспорта не произойдет», — уверена Яковлева.

По ее мнению, санкции не окажут прямого влияния на потребительский рынок, поскольку нацелены на бюджетные доходы, а не на розничный сектор. Для инвесторов последствия уже проявляются. Речь идет о краткосрочном давлении на фондовом рынке и пересмотре дивидендной политики (пример — отмена заседания совета директоров «Лукойлом»).

«Ключевой вызов — дальнейшее усложнение международных расчетов. Иностранные банки будут избегать операций, связанных с подсанкционными компаниями. Риски для „Лукойла“ связаны с его зарубежными активами (НПЗ в Болгарии и Румынии, трейдинговое подразделение), работа которых может быть временно парализована», — отмечает эксперт.

Российская нефть продолжит попадать на мировой рынок, вопрос только в цене

Фото - © РИА Новости

Очередные санкции против крупнейших российских экспортеров углеводородов ничего хорошего нам не принесут, уверен ведущий научный сотрудник лаборатории социального моделирования ЦЭМИ РАН Сергей Гатауллин. Понятно, что процесс замещения санкционной российской нефти на мировом рынке потребует некоторого времени, а цены могут пойти вверх, но пока западную коалицию это не пугает. При этом все понимают, что российская нефть все равно будет попадать на мировой рынок, но возникает вопрос — по какой цене, говорит эксперт.

«Что касается жизни граждан и бизнеса, не связанных непосредственно с этими компаниями, то в условиях увеличивающегося дефицита бюджета ничего хорошего от государства ожидать не приходится. Минфин будет бегать как угорелый в поисках дополнительных источников бюджетных поступлений, выдвигая, порой, самые нелепые инициативы, в то время как есть достаточно очевидное решение — справедливая налоговая реформа для сверхбогатых», — высказывает свое мнение Гатауллин.

Кроме того, следует учитывать момент, что «трэштокер Трамп может откатить назад в любой момент», добавляет эксперт.

Санкции Трампа против нефтянки РФ: как изменятся цены на бензин в России

Фото - © РИА Новости

Не существует прямого влияния санкций, введенных против крупнейших нефтяных компаний России, на простых граждан страны. Но при этом может возникнуть косвенное давление на население с разных сторон, объясняет ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин.

Так, падение объемов экспорта нефти приведет к росту стоимости топлива внутри страны, поскольку компании будут вынуждены компенсировать часть выпадающих доходов. Помимо этого, при устойчивом снижении экспорта нефтяным компаниям придется сократить инвестиционные программы и геологоразведочные работы, что отразится на доходах населения, считает эксперт.

«В случае, если снижение экспорта приведет к ослаблению рубля, население столкнется с ростом инфляции», — говорит Бредихин.