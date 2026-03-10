Нефть или масло: в чем причина загрязнений у берегов Шри-Ланке и как очищают пляжи

В материале РИАМО рассказываем о ситуации на пляже Хиккадувы на Шри-Ланке. О причинах разлива нефти и о том, как власти пытаются очистить прибрежную зону.

Что произошло на популярном курорте Шри-Ланки

В телеграм-канале Mash 7 марта было опубликовано видео от российских туристов, которые сняли сгустки мазута или нефти на популярном пляже Хиккадува на Шри-Ланке. На кадрах видно, как нефть с поверхности воды пытаются убрать местные жители, волонтеры и власти. Кроме того, туристы сообщили, что заметили нефтепродукты в окрестностях деревни Бентота, в том числе на пляжах Paradise Beach и Bentota Beach.

Издание The Straits Times сообщает о том, что власти Шри-Ланки привлекли для ликвидации последствий разлива нефти на курорте около 50 рабочих и волонтеров, а для проверки возможных очагов загрязнения вдоль побережья в море направили лодки.

«Вчера на пляже Хиккадувы мы увидели небольшое нефтяное пятно», – заявил председатель Управления по охране морской среды Саманта Гунасекара.

По данным News 1st, со ссылкой на министра окружающей среды доктора Дхаммака Патабенди, пятна распространились примерно на 40 метров береговой линии. Сейчас на месте продолжаются работы по очистке побережья, а береговая охрана и управление по охране морской среды (MEPA) проводят дополнительные исследования и собирают образцы нефти для анализа.

Версии: почему нефть появилась у берегов Шри-Ланки

Фото - © Виталий Тимкив/РИА Новости

СМИ сообщают, что накануне появления масляных пятен на пляже недалеко от Хиккадувы на берег выбросило три бочки и часть воздушной трубы. При этом пока не установлено, какому судну принадлежат эти предметы.

Власти установили, что причиной загрязнения нефтью участков побережья Хиккадувы и Пералии в округе Галле стали дрейфующие бочки с промышленными смазочными материалами. Власти Шри-Ланки предполагают, что появление масляного пятна может быть связано с атакой иранского военного судна IRIS Dena в 40 км от острова у берегов южной провинции острова Галле в Индийском океане. Его атаковала подлодка США 4 марта. Тогда фрегат затонул, 87 человек погибли, более 30 человек были спасены военными Шри-Ланки. В США атаку подтвердили и назвали судно законной военной целью.

Кроме того, были версии, что нефтяное пятно у Шри-Ланки появилось в результате боевых действий в Ормузском проливе. 1 марта нефтяной танкер под флагом Маршалловых Островов, перевозящий сырую нефть, получил повреждения при атаке, в этот же день судно Skylight под флагом Палау попало под атаку в пяти морских милях к северу от порта Хасаб провинции Мусандам, а КСИР заявил о поражении трех танкеров, которые принадлежат США и Британии, в Персидском заливе и Ормузском проливе.

Однако по словам главного научного сотрудника Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН Андрей Костяного, между атаками в Ормузском проливе и разливом нефти на Шри-Ланке нет никакой связи, так как расстояние между ними составляет по прямой более 3300 км.

«Так что ни при каких условиях нефтяное или мазутное загрязнение, которое может появиться в районе Ормузского пролива в результате боевых действий в регионе, не может достигнуть пляжей Шри-Ланки. Искать источник загрязнения надо в непосредственной близости от острова, рядом с которым находится одна из самых интенсивных судоходных трасс в мире, где одновременно находятся сотни судов, включая танкеры и сухогрузы, — сообщил эксперт в интервью.

Туристы продолжают купаться: как очищают пляжи на Шри-Ланке

Фото - © Виктор Карасев / Фотобанк Лори

Российские туристы сообщают, что разлив нефтепродуктов не останавливает тех, кто приехал отдыхать любой ценой. Так, туристка Надежда Сафьян, говорит, что отдыхающие просто отходят в сторонку и купаются, но сама она не купалась и о своих ощущениях рассказать не может.

На видео в публикации видно, как специалисты в герметичных костюмах собирают загрязнения с поверхности океана, одновременно с этим в воде находятся отдыхающие.

В отеле, который расположен прямо на берегу, сейчас отдыхают около 200 туристов из России. Они жалуются на запах нефти. При этом Шри-Ланка практически живет за счет туристов, а Хиккадува является одним из ключевых курортов и ежегодно принимает тысячи гостей.

Выступая на брифинге для СМИ в Министерстве окружающей среды, председатель MEPA Саманта Гунасекара сообщила, что почти 99% нефтяных пятен уже убрано с пострадавшего участка побережья.

Она добавила, что расследование, проведенное Агентством по охране окружающей среды штата Массачусетс, подтвердило, что загрязнение произошло из-за бочек со смазочным маслом Shell Corena S2 P 100, которые, по всей видимости, затонули в море, а затем прибились к берегу. Это масло обычно используется для смазки внутренних компонентов поршневых воздушных компрессоров и не относится к опасным или токсичным маслам.

Власти продолжают мониторинг береговой линии, чтобы не допустить попадания на берег новых масляных пятен. После проверок в пострадавших районах не поступало подтверждений о причинении вреда морским животным, в том числе морским черепахам и другим обитателям прибрежных районов.

В настоящее время проводятся дополнительные расследования, чтобы установить, как бочки со смазочными материалами оказались в водах Шри-Ланки.