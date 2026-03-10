Небывалый спрос на резиновые сапоги: как рекордные сугробы в России изменили рынок обуви весной 2026 года

Почему вырос спрос на резиновую обувь в России и как изменилась ее стоимость, читайте в материале РИАМО.

Аномальные снегопады, обрушившиеся на большинство российских регионов зимой, привели к неожиданному последствию для потребительского рынка. По информации экспертов, в конце февраля — начале марта 2026 года зафиксирован резкий рост интереса к покупке резиновых сапог.

Снег и реагенты: почему городские жители массово скупают резиновую обувь

Фото - © Медиасток.рф

Согласно данным аналитики поисковых запросов на платформе Pikadil.ru, в марте 2026 года интерес к резиновой обуви показал стремительную динамику.

Как следует из комментариев пользователей, рекордное количество снега и его активное таяние сделали резиновые сапоги не просто дачным аксессуаром, а сезонной необходимостью для жителей городов. Дополнительным фактором стала обработка тротуаров солью и реагентами: покупателям жаль портить дорогую кожаную обувь, и они ищут практичную альтернативу.

«В структуре запросов лидируют детские модели — родители заранее готовятся к мокрой погоде и прогулкам. Наибольший интерес к непромокаемой обуви фиксируется в регионах с традиционно сложной паводковой ситуацией: в Центральной России, Поволжье и на Северо-Западе», — отмечает сооснователь платформы выгодных покупок Pikadil.ru, эксперт в области e-com Павел Уфимцев.

Умеренный рост и выгодные предложения: сколько придется заплатить за резиновые сапоги

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

По данным аналитиков Pikadil.ru, в начале весны 2026 года стоимость резиновых сапог выросла умеренно — в среднем на 5% по сравнению с прошлым годом. При этом динамика сильно различается в зависимости от категории товара.

Сильнее всего подорожали утепленные модели известных брендов. В то же время базовые и максимально простые варианты обуви во многих магазинах можно найти по ценам прошлого года — особенно в рамках сезонных акций и распродаж, говорит Уфимцев.

В каких регионах продажи резиновых сапог взлетели сильнее всего

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

По данным «Авито», в феврале 2026 года продажи резиновых сапог в России выросли в три раза по сравнению с февралем прошлого года. Такой рост во многом связан с обильными снегопадами в ряде регионов и повышенным спросом на практичную и непромокаемую обувь, которая подходит для прогулок, поездок за город и повседневного использования в условиях снежной и влажной погоды.

При этом средняя стоимость резиновых сапог снизилась на 20% год к году и сейчас составляет около 1 000 рублей. Благодаря снижению цен такая обувь становится еще более доступной, поэтому пользователи чаще покупают ее как функциональную вещь «на случай плохой погоды», отмечают в «Авито».

Особенно заметная динамика наблюдается в крупных регионах. Так, в Москве продажи резиновых сапог выросли в шесть раз год к году, а в Московской области — в 7,4 раза. При этом средняя стоимость в этих регионах также снизилась: на 27% в столице и на 26% в Подмосковье, говорят эксперты «Авито».

Маркетплейсы: спрос на резиновые сапоги вырос в 16 раз

Фото - © Freepik.com

После периода интенсивных снегопадов, который сменился повышением температуры, многие регионы России оказались под угрозой надвигающегося половодья, и это привело к резкому скачку спроса на товары, которые помогут защититься от влаги. Спрос на резиновую обувь, например, в Московском регионе бьет рекорды, отмечает профессор кафедры экономической теории Финансового университета Сергей Толкачев.

Сделать такие выводы помогает информация, которая поступает с маркетплейсов, говорит эксперт. Так, по данным Ozon, спрос на женские резиновые сапоги увеличился в 16 раз, на мужские — в 7 раз.

Продажи резиновых сапог в Москве на маркетплейсе Wildberries с 22 февраля по 1 марта выросли в девять раз (на 827% в натуральном выражении) по сравнению с концом января, отмечает Толкачев.

По данным пресс-службы Wildberries и Russ, в этот период также значительно увеличились продажи галош — на 78%.

«В Московской области рост продаж резиновых сапог составил 1 130%, галош — 74%. При этом средний чек на резиновые сапоги снизился на 8-10%», — констатирует профессор.

Но не только в столице и Московской области наблюдается ажиотаж вокруг резиновой обуви: например, в ЯНАО жители стали покупать резиновую обувь в четыре раза чаще, добавляет Толкачев.

Новая реальность: как галоши становятся главным аксессуаром москвичей

Фото - © Сайганов Александр / Фотобанк Лори

Аналитики платформы Pikadil.ru отмечают важную тенденцию: резиновые сапоги постепенно перестают восприниматься как сугубо дачный или рыбацкий атрибут и превращаются в практичную городскую обувь. Покупка нескольких пар для всей семьи обходится значительно дешевле, чем ремонт, реставрация или преждевременное обновление кожаной обуви после агрессивного воздействия реагентов.

В обсуждениях на Pikadil.ru пользователи активно делятся отзывами о конкретных моделях и ищут оптимальное соотношение цены и качества, что подтверждает формирование устойчивого спроса на этот вид обуви в городской среде.