Не только в своем районе? Как будут расселять москвичей по программе реновации

В конце июня Госдума во втором чтении приняла нововведения, касающиеся расселения домов «старого фонда». Теперь жителям могут предложить переехать в новое жилье не только рядом с домом, но и за пределами родного района. Как это будет работать и каким образом нововведение может коснуться жителей столицы – в материале РИАМО.

О чем новые поправки в Градостроительный кодекс и как будут расселять людей

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В конце июня 2025 года в Градостроительный кодекс РФ и ст. 32-1 Жилищного кодекса РФ были внесены изменения, которые коснутся трех городов федерального значения: Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Поправки внесены в правила расселения жильцов старых домов по программам комплексного развития территории. Согласно новому законодательству, муниципальные власти смогут предлагать жителям расселяемых многоэтажек квартиры не только в районе проживания, но и в соседних районах.

Изменения в законодательство рассматривались в течение 2,5 лет, нововведение было направлено на то, чтобы улучшить жилищные условия расселяемых семей. По словам зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова: «Это могут быть более комфортные районы с более развитой инфраструктурой или районы вблизи от предыдущего места жительства. Порой люди не хотят уезжать на другой конец города, хотят остаться где-то поблизости, но в более комфортных квартирах. И поправка позволит это реализовать».

Однако стоит учитывать, что данные изменения применяются только к домам, которые расселяются по программе КРТ – комплексного развития территорий. Хрущевок и другого изношенного жилья, которое расселяют по программе реновации, поправки касаться не будут.

В чем разница между КРТ и реновацией

Что такое программа реновации

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Программа реновации представляет из себя системное решение вопроса о сносе домов, которые еще не являются ветхими или аварийными, но уже выработали большую часть своего ресурса. Реновация осуществляется за счет муниципальных средств, при этом граждане переезжают в новое жилье исключительно в пределах привычного района проживания. Весь процесс переселения, согласно законодательству, не должен занимать более 9 месяцев.

В Москве программа реновации была запущена 1 августа 2017 года. Всего планируется расселить 5176 многоквартирных домов высотой не более 9 этажей, возведенных в первый период индустриального строительства (по типовым проектам с 1957 по 1968 годы), а также жилые здания, аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов). Предварительно, программа реновации рассчитана на три этапа и продлится как минимум до 2032 года.

При этом портал mos.ru сообщает о запрете расширять программу реновации за счет включения в нее новых домов, а также проводить дополнительные голосования о включении пятиэтажек в программу. Данная норма гарантирует стабильность и сохранение привычного места проживания жителям домов, не вошедших в программу.

Что такое программа КРТ

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Комплексное развитие территорий – программа, которая подразумевает привлечение средств инвесторов (как правило, это крупные строительные холдинги или владельцы больших земельных участков на территории города) для возведения новых жилых домов или жилых комплексов. КРТ в настоящий момент работает в 27 регионах России.

По программе КРТ региональные власти могут расселять как аварийные дома, так и изношенные или имеющие нарушения конструктивных элементов. Для включения в программу необходимо согласие не менее чем 2/3 от числа собственников жилых помещений. Кроме того, жильцы могут вывести свой дом из программы, собрав не менее 1/3 голосов от числа собственников.

КРТ подразумевает также не только снос старого жилого фонда и переезд людей в новые дома, но строительство всей социальной инфраструктуры – от школ и детских садов до дорог и поликлиник. Но, согласно новым законодательным поправкам, переселение семей теперь возможно не только в «родной» район, но и в соседние – в пределах одного административного округа.

Повлияет ли новый закон о КРТ на москвичей

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В Департаменте градостроительной политики столицы РИАМО пояснили, что вышеупомянутые поправки касаются только комплексного развития (КРТ) и не влияет на реализацию программы реновации.

«Участники программы реновации и их права защищены законом города Москвы №14 от 17.05.2017 "О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве"», – напомнили в ведомстве. Данный закон устанавливает дополнительные гарантии жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при реновации жилищного фонда в Москве и имеет дополнительную силу применения.

Другими словами, жилье, предоставляемое по программе реновации, по-прежнему должно быть расположено в том же районе столицы, что и старый дом (исключения – Зеленоградский, Троицкий или Новомосковский АО, в этом случае новая квартира предоставляется в границах административного округа).

Кроме того, в Департаменте градостроительной политики города Москвы уточнили, что на данный момент КРТ жилой застройки в Москве не реализуется. Программа комплексного развития охватывает территории нежилой застройки или бывших промышленных зон.