ЦБ повысил ключевую ставку до 19%: как отреагирует экономика и россияне

Почему ключевая ставка опять выросла и к чему это приведет российскую экономику, читайте в материале РИАМО.

На заседании Совета директоров ЦБ было принято решение повысить ключевую ставку до 19%. Многие эксперты прогнозировали именно такое развитие событий. Как повышение ключевой ставки ЦЮ отразится на экономике РФ, бизнесе и простых гражданах, читайте в материале РИАМО.

Эффект от повышения ключевой ставки ЦБ в сентябре будет виден сразу

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Повышение ключевой ставки будет заметно сразу, потому что банки почти сразу вслед за решением ЦБ РФ начнут повышать свои проценты по кредитам и вкладам. В наибольшей степени от повышения ключевой ставки выиграют физлица-вкладчики, а проигрывает бизнес, который уже ощущает на себе негативные последствия повышения процентных ставок банков, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Вариант снижения ключевой ставки в сентябре даже не мог рассматриваться, добавляет она.

«Рост цен на товары и услуги, возможно, продолжит понемногу замедляться, но конкретные результаты серии повышения ключевой ставки население увидит не сразу, а скорее всего, к концу 1 квартала 2025 года, так как для влияния ключевой ставки на сдерживание роста цен нужно, чтобы прошло достаточно продолжительное время» Наталья Мильчакова ведущий аналитик Freedom Finance Global

Экономические данные указывали на повышение ключевой ставки ЦБ 13 сентября

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С учетом всех имеющихся данных шансы на повышение ключевой ставки на заседании в сентябре были высоки, считает ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Регулятор мог рассматривать два шага: повышение ключевой ставки на 100 б. п. до 19% или более «ястребиное» решение и повышение ставки сразу на 200 б. п. до 20%.

Среди таких данных следует рассматривать, например, деловую активность, которая в сфере услуг продолжает расти, хотя в промышленности демонстрирует умеренное замедление. Однако производственные мощности находятся на рекордной загрузке на уровне 80,9%, поэтому ВВП продолжает расти темпами выше 4%, отмечает аналитик.

В сегменте корпоративного кредитования рост также ускорился до 2,3% после 1,5% в июне и 1,4% в мае на фоне повышения прибылей компаний. Это достигается благодаря высокой экономической активности игроков на внутреннем рынке, что позволяет бизнесу обслуживать свои долги и поддерживать устойчивое финансовое положение, констатирует эксперт.

Как повышение ключевой ставки ЦБ отразится на экономике, бизнесе и гражданах РФ

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В целом высокие ставки в экономике – это негатив, поскольку жесткие монетарные условия ухудшают экономическую конъюнктуру для развития бизнеса, считает аналитик Пырьева.

«Компаниям становится все дороже обслуживать текущие долги и тем более открывать новые кредитные линии. Бизнес не сможет финансировать инвестпрограммы и будет вынужден прибегать к оптимизации и сокращению расходов (в частности, на персонал). Помимо этого, усиливается налоговая нагрузка, что в совокупности с ростом процентных расходов приведет к сжатию прибыльности и дивидендного потенциала», — комментирует Пырьева.

В случае повышения ключевой ставки ожидаемо начнет сокращаться потребительский спрос в силу удорожания кредитования для населения полагает управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков. При этом существенно увеличится риск банкротств для компаний с большой долговой нагрузкой и малой финансовой подушкой.

«Ужесточение ДКП ожидаемо приведет к охлаждению темпов роста ВВП, а также снижению инфляции, что поспособствует возвращению макроэкономических показателей РФ в целевой трек, установленный ЦБ на горизонте полутора-двух лет», — отмечает эксперт.

По его словам, эффект повышения ставки будет продолжать оказывать давление на потребительскую активность населения и усилит склонность к сбережениям.

Аналогичная ситуация складывается и для бизнес-структур: при росте ставки бизнесу еще предстоит столкнуться с повышением ставок в рамках проведения рефинансирования текущего долга. При этом, при повышении ставки усиливается риск дефолтов предприятий и компаний-эмитентов с большим долгом и финансовой подушкой малых размеров, комментирует Рясков.

«Мы закладываем постепенное снижение темпов роста цен на товары и услуги в рамках снижения потребительской и инвестиционной активности в силу накопленного эффекта по повышению ключевой ставки. Правда, при росте ставки снижение темпов роста потребительских цен будет иметь более жесткий характер в краткосрочной и среднесрочной перспективе» Николай Рясков директор по инвестициям УК ПСБ

Как повышение ключевой ставки ЦБ повлияет на курс рубля

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Высокая ключевая ставка и ее потенциальное повышение может выступать фактором поддержки для национальной валюты, говорит Пырьева. Однако рисков больше — усиление проблем с дефицитом юаней, удлинение сроков поступления средств в расчетах за импорт/экспорт, ухудшение конъюнктуры на нефтяном рынке, перечисляет она.

«Мы полагаем, что в перспективе до конца квартала рубль будет торговаться в диапазонах 86-92 руб. за доллар США, 97-102 руб. за евро и 11,8-13 руб. за юань. На горизонте до конца года мы не исключаем ослабления до 100 руб. за доллар» Наталия Пырьева ведущий аналитик «Цифра брокер»

При ужесточении ДКП курс доллара, евро и юаня может на некоторое время опуститься, а затем вернуться к текущим уровням, говорит Рясков.

«Однако мы считаем, что у доллара все же есть потенциал для роста, и к концу года он может находиться в диапазоне 92-96 рублей», — добавляет он.

По мнению Мильчаковой, на повышение ключевой ставки до 19-20% годовых рубль может краткосрочно отреагировать укреплением в районе 87 руб. за доллар.