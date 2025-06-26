Насильственный пикап: какое наказание грозит «секс-инструктору» Алексу Лесли

Первый замглавы Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева обратилась в СК с просьбой проверить деятельность пикап-блогера Алекса Лесли. Чем это было вызвано и что теперь грозит «гуру пикапа» – рассказываем в материале РИАМО.

Скандал с публичными домогательствами в центре Москвы

Фото - © Фотобанк Лори

24 июня 2025 года в сети появилось видео от молодой девушки, которая стала жертвой грубых домогательств на улице в центре столицы. Со слов пострадавшей, незнакомый парень подошел к ней и после приветствия грубо схватил за ягодицу, удерживая и не давая уйти. Второй парень – друг агрессора – при этом снимал все это на камеру мобильного телефона.

Уже через несколько часов в Интернете появилось еще несколько подобных видео, во всех случаях «сценарий» был одинаковый, словно парни выполняли какое-то заранее обговоренное задание. Все жертвы говорили о том, что незнакомцы были грубы и бесцеремонны, словно кто-то дал им своего рода карт-бланш на домогательства и насилие. Всего, по данным СМИ, от агрессивного пикапа пострадали минимум восемь девушек, одна из которых несовершеннолетняя. Некоторые из них уже написали обращения в правоохранительные органы.

Позже стало известно, что подобные домогательства происходили и в других городах страны, например, в Симферополе. Об этом сообщила директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина.

В чем был смысл нападений на девушек

Уже 25 июня выяснилось, что организатором нападений является Алекс Лесли – известный в свое время инфоцыган и «гуру пикапа», который собирает команды неуверенных в себе парней и за большие деньги проводит тренинги по обольщению девушек.

После скандала с домогательствами он записал собственное видеообращение к «подопечным», общий смысл которого примерно таков: вы должны были схватить девушку, отвести в туалет и вступить с ней в половой контакт. Именно этого, по словам Лесли, хотели все пострадавшие, а парням стоило быть настойчивее и добиться своего.

Кто такой Алекс Лесли и чем он знаменит

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Настоящее имя Алекса Лесли – Александр Кириллов, ему 42 года, родом из Витебска. Сам он позиционирует себя как «секс-коуча», гуру по отношениям, а также сексолога и пикап-тренера. В середине 2000-х Лесли выпустил несколько книг, где приводились способы «раскрутить на секс любую девочку». Массовые тренинги для тех, кто хочет научиться соблазнять девушек на первом свидании, Кириллов начал проводить в середине 2010-х.

Один из таких тренингов попал в поле зрения СМИ в 2018 году, когда всю команду начинающих соблазнителей и их наставника задержали в Таиланде. Тогда Лесли и его ассистентам предъявили обвинение в незаконном въезде в страну и отсутствии разрешения на работу. Помощникам удалось отделаться условными сроками, а Лесли и его ближайшая соратница Настя Рыбка (Анастасия Вакушевич) попали в тайскую тюрьму: по некоторым данным, их обвинили не только в нелегальной работе на территории Таиланда, но и в организации проституции. Кириллов и Вакушевич провели за решеткой около 11 месяцев, после чего были депортированы.

По некоторым сведениям, у Кириллова есть несколько детей от разных женщин, при этом он принципиально не платит алименты: «Женщина должна сама решать свои проблемы».

Сейчас Алекс Лесли живет за границей (вероятнее всего, в Европе) и свои «секс-тренинги» проводит, главным образом, в Интернете. Флешмоб с домогательствами на улицах столицы, например, назывался «телесным тренингом» и проходил под девизом «Много секса в эти выходные, она даст!».

Какое наказание может грозить Алексу Лесли и его последователям

Фото - © Фотобанк Лори

25 июня 2025 года первый замглавы Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева обратилась к Александру Бастрыкину с просьбой проверить деятельность Александра Кириллова. «Такие действия — это не тренинг, не флирт, не свобода самовыражения. Это насилие. Нельзя, чтобы агрессия и домогательства выдавались за „личностный рост”», – заявила Горячева.

Вечером того же дня в отношении Алекса Лесли было возбуждено уголовное дело о склонении к совершению изнасилования (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК). «По версии следствия, блогер склонял своих последователей совершать в отношении жительниц столицы противоправные действия сексуального характера», – сообщили в следственном комитете. Наказание за это преступление – до 4,5 лет лишения свободы.

Екатерина Мизулина сообщила о намерении обратиться в Генпрокуратуру с просьбой проверить факт продажи книг Алекса Лесли на территории РФ.

Коллективный иск готовят также и пострадавшие от агрессивного пикапа москвички. Подопечные «секс-коуча» могут получить обвинения по ст. 133 УК РФ (принуждение к действиям сексуального характера), также их могут привлечь за оскорбления (ст. 319 УК – уголовная ответственность, ст. 5.61 КоАП – административная).