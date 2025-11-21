Насиловал, убивал и заставлял сына смотреть: что известно о пойманном Богородском маньяке

В материале РИАМО — о Богородском маньяке, который заманивал девушек объявлениями о поиске няни и убивал их.

В Подмосковье задержали маньяка, который убивал и насиловал девушек. Их он искал по объявлениям о поиске няни для сына.

Что известно о Богородском маньяке

Фото - © Telegram-канал SHOT

Маньяка, который ловил девушек, зовут Дмитрий Артамошин. По профессии он автослесарь. Известно, что в нулевые годы он уже привлекался к ответственности за разбой с применением клофелина. Тогда группа гопников подсыпала яд охранникам одного из складов и украла бытовую технику.

Артамошин страстно любит различные машины. Он даже превратил это в дело своей жизни — стал заниматься перекупкой автомобилей.

Еще одной страстью маньяка были фильмы ужасов о серийных убийцах. Одна из любимейших кинофраншиз 46-летнего Дмитрия — «Хеллоуин». Мужчина ассоциировал себя с главным злодеем кинокартины Майклом Майерсом и сохранял некоторые эпизоды фильма у себя в «Избранном».

Артамошин был подписан на десятки тематических групп в социальных сетях, где бесплатно смотрел хорроры и триллеры. Среди самых просматриваемых им фильмов — «Пила», «Молчание ягнят», «Парфюмер», «Кровавая резня бензопилой» и т. д.

По словам одной из потерпевших, Артамошин казался спокойным и добродушным мужчиной с дипломом психолога.

Как Богородский маньяк находил своих жертв

Фото - © Фотобанк Лори

Телеграмм-канал «112» сообщает, что Артамошин искал няню для своего маленького сына. С этой целью он размещал объявления на форумах и в социальных сетях. На них откликались девушки — они приезжали к маньяку в СНТ «Звезда».

Первую неделю все шло гладко, а затем Артамошин превращался в типичного психопата. По всему дому он развесил видеокамеры, а сам начинал втираться в доверие к жертвам. Он жаловался на «плохую жену», давил психологически. Затем начал заставлять нянь пробовать наркотики — иногда силой. После обвинял девушек в наркомании, краже и предательстве, из-за чего регулярно насиловал и калечил.

Маленький сын маньяка был свидетелем издевательств

Фото - © Telegram-канал SHOT

Сыну подмосковного маньяка всего девять лет, и его отец заставлял смотреть на все зверства, которые он совершал по отношению к своим жертвам. Артамошин угрозами заставлял ребенка смотреть на происходящее, в том числе на сексуальное насилие, а в случае неповиновения применял силу.

Сейчас у мальчика физические травмы и шрамы, а психологи фиксирует у него выраженные признаки посттравматического стрессового расстройства. Ребенок сильно запуган и нестабилен. По информации источников, Артамошин заставлял сына пить неизвестное вещество («невкусный сок»), которое вызывало у мальчика длительные потери сознания. Врачи и психологи сейчас исследуют последствия этого воздействия на здоровье ребенка.

Одной девушке удалось сбежать

Фото - © Фотобанк Лори

Анна Т. смогла избежать смертельной участи. Девушка в разговоре с «Известиями» отметила, что вакансию няни она нашла через интернет-сервис. Разместивший это объявление мужчина сразу же предложил девушке встретиться у него дома, и как только Анна к нему приехала, стал долгое время удерживать ее и против ее воли заставлял принимать наркотики. Девушка рассказала, что в какой-то момент маньяк даже стал внушать ей, что она сама хочет принимать наркотики и сама это делает.

В том же доме, по словам потерпевшей, находился и сын Артамошина. К нему Анна очень сильно привязалась и даже после того, как выбралась из дома маньяка, вела переписку с ним из-за привязанности к его ребенку.

Пострадавшая также рассказала, что ей удалось сбежать от Артамошина еще летом этого года. Когда она выбралась, ей начал помогать некий мужчина, задействованный в военной сфере: он отвел ее в клинику, чтобы зафиксировать травмы и побои.

После случившегося Анна вернулась в Волгоград и начала заново строить свою жизнь: она нашла работу, а о маньяке старается не вспоминать.

Две девушки до сих пор не найдены

Фото - © Telegram-канал SHOT

В полицию обратились родственники еще двух девушек — Марии В. и Алены Б. — и сообщили о пропаже потерпевших. Известно, что одна из жертв перестала выходить на связь 27 июля, а вторая — 27 октября 2025-го. На данный момент две бесследно пропавшие девушки не найдены. Следователи продолжают поиск потерпевших.

Телеграм-канал SHOT утверждает, что дата, в которую маньяк похищал своих жертв, неслучайна. Артамошин считал себя эзотериком и особое внимание уделял числам, фанател по нумерологии. По его мнению, число 27 — особое. Это число «завершения» и «конца всех начал». Интересно, но и день рождения убийцы выпадало на 27-е августа.

Показания бывшего работника маньяка: что известно о сбежавшей жене и отношениях с другими женщинами

Фото - © Telegram-канал SHOT

Бывший работник Артамошина Роман рассказал «Известиям», что арестованный маньяк постоянно избивал свою супругу Полину, а когда ей удалось сбежать, он начал проявлять признаки паранойи. Женщина обратилась к Роману за помощью, а получив ее, написала мужу записку о том, что ложится в рехаб, и скрылась. Роману же она сказала, что поехала в Питер. «Потом Полина рассказала, что доехала до Питера, и сказала, что будет пытаться найти хорошую больницу, потому что он и жену наркотиками накачивал, чуть ли не в половые органы во время сна засовывал», — рассказал Роман.

За информацию о местонахождении супруги Артамошин предлагал 100 тысяч рублей. Буквально за неделю до объявления о пропаже жены у него умерла любимая собака — после чего тот ушел в сильное эмоциональное потрясение. Роман же, увидев, что Артамошин совсем «слетел с катушек», уволился.

Мужчина также рассказал, что видел происходящее между Аленой, одной из жертв, и Артамошиным. Маньяк очень боялся, что его «возлюбленная», которая помогала ему восстановиться после наркоты и ставили капельницы, сдержит свое обещание и уйдет от него. Из-за этого страха злодей пристегивал женщину наручниками.

Были у Артамошина и другие женщины, которых видел Роман. Но об их судьбе ему ничего не известно.

Когда Роман уволился, Артамошин стал слать ему угрозы в его адрес и в адрес его супруги.

Какие обвинения выдвинуты Артамошину

0:46 Видео - © Официальный канал ГСУ СК России по Московской области

Следственными органами ГСУ СК России по Московской области 46-летнему жителю Богородского округа предъявлено обвинение в убийстве двух девушек, в склонении к употреблению наркотиков двух других девушек, а также в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера (ч. 1 ст. 105 УК РФ, п. «б» ч.2 ст. 131 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ, пп. «в, г» ч. 2 ст. 230 УК РФ). Сам маньяк не признается в убийствах. По ходатайству следствия судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Почему маньяк может избежать тюрьмы

Фото - © Медиасток.рф

Убивший двух девушек Артамошин может избежать тюрьмы, если экспертиза признает его невменяемым. По информации SHOT, Дмитрия Артамошина ждет подробное обследование у психологов и психиатров. Если медики диагностируют у него расстройство личности, то вместо колонии он может отправиться в психушку.