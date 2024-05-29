Налоговые проверки в 2024 году: что и как проверяют налоговики у представителей бизнеса

Что следует знать предпринимателям при уплате налога на прибыль и НДС, читайте в материале РИАМО.

Каждый налог имеет свои специфические элементы, без которых он не устанавливается. Это объект налогообложения, налоговые база, ставка и период, порядок исчисления и сроки уплаты. В результате методы проверки и выявлений нарушений по каждому конкретному налогу также отличаются.

Типичные схемы налоговых правонарушений

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По информации компании RUSTAX, свыше 80% выявленных сотрудниками Федеральной налоговой службы (ФНС) правонарушений связаны с нарушением положений статьи 54.1 Налогового кодекса (НК) РФ, которая регламентирует условия признания налоговой экономии обоснованной.

Старший партнер компании RUSTAX, советник государственной гражданской службы России 3 класса, лейтенант полиции в отставке Иван Лузан привел примеры случаев, когда нарушается данная норма.

Во-первых, осуществление хозяйственных взаимоотношений с «неблагонадежными» контрагентами, где главной целью заключения сделок является сокрытие (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога либо обязательство по сделке (операции) исполнено лицом, не являющимся стороной договора (пункт 2 статьи 54.1 НК РФ).

«При этом обязательным элементом подобной схемы является факт неуплаты НДС у контрагентов первых или последующих звеньев, которые, не имея материальной базы и трудовых ресурсов, не могли самостоятельно продавать товар (выполнить работу, оказать услугу), то есть по факту были организациями-однодневками, „техническими компаниями“. Данное положение применяется, если поставка товара была физически осуществлена», — отмечает эксперт.

Во-вторых, уменьшение налогоплательщиком суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (пункт 1 статьи 54.1 НК РФ). Характерными чертами нарушения является «искусственное» разделение единого бизнеса на более маленькие предприятия, которые в силу относительно незначительных экономических показателей могут воспользоваться налоговыми льготами — к примеру, упрощенным режимом налогообложения с пониженными ставками налога (УСН). Это и есть так называемая схема «дробления бизнеса», объясняет Лузан.

Сигналы правонарушений для налоговой службы

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По первому типу правонарушений первоочередным сигнализатором для налоговой службы станет неуплата НДС в цепочке контрагентов. Как только это произойдет, специальная программа незамедлительно сообщит сотруднику ФНС об этом, и тогда в полуавтоматическом режиме начнется поиск выгодоприобретателя по списку совершенных транзакций, отмечает Лузан. То есть поиск того юрлица, которому выгоднее всего было не оплатить необходимый налог и которое, скорее всего, несет ответственность за работу всей указанной схемы.

Эксперт пояснил, что с 2015 года у ФНС есть комплекс программно-технических средств для налогового администрирования — АИС «Налог-3» с его подсистемой АСК НДС-2, позволяющий в автоматическом режиме выявлять неплательщиков НДС и в итоге требовать от них оплаты. К 2024 году использование данного программного комплекса позволило максимально автоматизировать систему контроля и, открывая выездную налоговую проверку, инспекторы практически в реальном времени могут отслеживать транзакции (с наименованием платежей) у проверяемого налогоплательщика и его контрагентов, цепочку вычетов по НДС, данные налоговой отчетности, IP-адреса компьютеров ее предоставления и другую информацию, которая до этого предоставлялись исключительно по запросу. Раньше только на получение ответа тратилось большое количество времени, не считая времени на его анализ.

«При установлении ответственной компании она попадает под пристальный надзор ФНС с предложением уплатить НДС в добровольном порядке, при отказе в отношении указанной организации будет открыта налоговая проверка со всеми вытекающими последствиями», — подчеркивает эксперт.

По второму типу правонарушений (схема «дробления бизнеса») сигнализаторами будут показатели «условно» независимых компаний (выручка, остаточная стоимость основных средств и численность персонала), находящихся на упрощенной системе налогообложения, которые фактически подчиняются одному лицу и являются взаимосвязанными между собой.

«В данном случае программный комплекс при первичном анализе позволит выявить наличия признаков „дробления бизнеса“, а инспектор в дальнейшем уже более пристально изучит сложившуюся ситуацию и при подтверждении нарушения закона о налогах и сборах предпримет меры по его пресечению. Сначала путем предложения уплатить недостающею сумму налога в бюджет в добровольном порядке, а далее — по результатам выездной налоговой проверки», — констатирует Лузан.

Как бизнесу избежать пристального внимания со стороны ФНС — советы эксперта

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Описанные выше случаи считаются обычной современной практикой в работе налоговой службы, но никто не застрахован от ошибок. Сотрудники ФНС тоже не исключение из этого правила. Соответственно, нередки ситуации, когда претензии к налогоплательщику могут быть ошибочны и необоснованны, говорит старший партнер компании RUSTAX.

Во избежание данных недоразумений, налогоплательщику рекомендуется провести ряд превентивных мероприятий, которые помогут исключить любые претензии со стороны налоговых органов, объясняет Лузан.

В частности, для исключения спора по пункту 2 статьи 54.1 НК РФ необходимо руководствоваться положениями пункта 20 письма ФНС России от 10.03.2021 №БВ-4-7/3060 «О практике применения статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации». В соответствии с ними в случае, если налогоплательщиком будут представлены доказательства, подтверждающие проявление им коммерческой осмотрительности и факта, что он не мог знать об обстоятельствах, характеризующих контрагента как «техническую» компанию», налогоплательщик имеет право на учет расходов и применение налоговых вычетов по НДС в заявленных размерах.

Иными словами, при оформлении договора организация должна получить от своего контрагента исчерпывающий перечень документов, подтверждающих, что данный контрагент действительно имеет возможность исполнить возложенные на него договорные обязательства (выписки из ЕГРН о праве собственности, договоры аренды помещений, штатную расстановку и т. д.), а также проверить контрагента через общедоступные ресурсы сети интернет ( https://pb.nalog.ru/, https://kad.arbitr.ru/ и т. д.), а при наличии возможности — через платные сервисы по проверке контрагентов. Только по результатам проверки нужно принимать решения о целесообразности подписания соответствующего договора, советует Лузан.

Как исключить риски «дробления бизнеса» при налоговых проверках

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Для исключения спора по пункту 1 статьи 54.1 НК РФ в части риска «дробления бизнеса» предпринимателям необходимо руководствоваться положениями письма ФНС России от 11.08.2017 №СА-4-7/15895. Несмотря на то, что письмо от 2017 года, оно по-прежнему актуально и активно используется при подготовке правовых позиций, подчеркивает Лузан.

Например, в названном документе собраны критерии, свидетельствующие о дроблении бизнеса налогоплательщика, такие как:

распределение между участниками схемы поставщиков и покупателей, исходя из применяемой ими системы налогообложения;

фактическое управление деятельностью участников схемы одними лицами.

Есть еще порядка 15 критериев, при соответствии которым деятельность налогоплательщика будет признана нарушающей положения пункта 1 статьи 54.1 НК РФ в части «дробления бизнеса».

«Однако стоит акцентировать внимание на том, что все указанные критерии сводятся к двум постулатам: риски „дробления бизнеса“ будут полностью исключены, если у каждой из организаций, принадлежащей налогоплательщику, есть самостоятельная деловая цель своего создания и функционирования, и каждая из компаний является самостоятельным хозяйствующим субъектом, независимым от остальных», — отмечает эксперт.

Таким образом, при наличии у одного собственника нескольких взаимосвязанных компаний при условии, что хотя бы одна из них находится на упрощенном режиме налогообложения, а суммарные показатели этих компаний превышают порог нахождения на УСН, для исключения возможных претензий со стороны налоговых органов руководителю указанных организаций необходимо проанализировать свой бизнес на наличие перечисленных критериев, установить бизнес-цели и самостоятельность каждой из организаций, после чего принять решение по возможным налоговым рискам, резюмирует Лузан.

«Иначе сотрудники ФНС могут начислить налоги по общим ставкам (НДС и налог на прибыль организаций по ставкам 20%) всей группе компаний с одновременным начислением пени и штрафа по ставке 40%, как если бы это был единый хозяйствующий субъект. Наглядным примером такого доначисления в 2023–2024 годах стало дело Блиновской Е. О. (решение Арбитражного Суда г. Москвы от 15.04.2024 №А40-304494/20.23.1045), а также налоговая проверка, открытая в отношении Анастасии Ивлеевой», — напоминает эксперт.