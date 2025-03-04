На ВАЗ надежда: чем обернется принятие закона о локализации машин такси в России

В Госдуме ко II чтению готовится законопроект о локализации автомобилей такси в России, ставший предметом бурных обсуждений в транспортной отрасли. По сути, депутаты предлагают обязать таксистов использовать для перевозок исключительно российские автомобили. Однако представители отрасли предупреждают, что реализовать инициативу будет не так просто, а в перспективе она может обернуться проблемами в том числе для пассажиров.

Что известно про закон о локализации машин такси

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Законопроект об установлении требований к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве легковых такси, был принят Госдумой в I чтении год назад — 18 января 2024 года. Авторами инициативы выступили глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов, а также председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв.

Изменения предлагается внести в том числе в федеральный закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ». Законопроект предлагает предоставить субъектам РФ право устанавливать обязательные требования к уровню локализации транспортных средств, используемых в качестве легковых такси.

При этом уровень локализации предлагается измерять в баллах в соответствии с постановлением правительства РФ аналогично норме о допуске автомобилей к участию в госзакупках. Документ также наделяет правительство РФ правом устанавливать категории транспортных средств, используемых в качестве легкового такси, на которые не будут распространяться требования о локализации.

Как ранее писали СМИ, из формулировок законопроекта следует, что для перевозки легковым такси могут использоваться только машины с как минимум 3200 баллами локализации. Этим критериям соответствуют лишь четыре модели одного производителя — «АвтоВАЗ»: Lada Vesta, Lada Granta, Lada Largus и Lada Aura. При этом предполагается, что новые требования вступят в силу уже 1 октября 2025 года.

Что говорят про новый закон власти и эксперты

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28 января президент России Владимир Путин, общаясь с работниками «АвтоВАЗ», заявил, что машины такси в России должны быть отечественного производства, но необходимо соблюсти баланс между интересами перевозчиков и автопроизводителей. Глава государства отметил, что на роль автомобиля для такси подошла бы Lada Aura. Путин вспомнил, как лично ездил на этом автомобиле, отметив, что машина «соответствует требованиям сегодняшнего дня: и техническим требованиям, и требованиям комфорта».

Три недели спустя, 19 февраля, в ассоциации «Национальный совет такси» (НСТ) обнародовали данные опроса, согласно которому почти две трети российских таксопарков (63%) не готовы обновлять парк автомобилями производства РФ. Среди причин — отсутствие нужных комплектаций, высокая стоимость владения в результате частого ремонта, долгого ожидания запчастей и связанного с этим простоя машин. При этом 27% опрошенных заявили, что готовы рассмотреть покупку российских машин, но лишь при наличии субсидий, чтобы общая стоимость владения таким автомобилей вписывалась в экономику предприятия.

При таком сценарии стоимость седана эконом-класса не должна превышать 1 миллион рублей с НДС, а российского кроссовера — 1,3-1,5 миллиона рублей вместе с налогом. Респонденты подчеркнули, что в настоящее время на рынке им предлагают автомобили по более высокой стоимости.

«Стремление к технологическому суверенитету и развитию нашего автопрома — это безусловно, хорошо, но, чтобы не поломать бизнес такси и не нанести удар по миллионам пассажиров, нужно трезво подходить к регулированию отрасли в таком важном вопросе, как выбор перевозчиком его автомобиля. И помнить, что такси нельзя регулировать как другие виды общественного транспорта, так как это бизнес, который живет по законам экономики», — отметила 26 февраля директор НСТ Наталия Лозинская.

Какие риски есть у закона о локализации такси

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Законопроект о локализации такси в нынешней редакции несет в себе целый ряд рисков, говорит в беседе с РИАМО гендиректор транспортной компании Translux Алексей Курохтин. Среди них — увеличение цен, временный дефицит автомобилей для такси, снижение качества обслуживания и сложности с кадрами. При этом отдельные вопросы возникают к премиальным классам авто, где клиенты ожидают более высокий уровень комфорта и престижа.

«Одним из ключевых рисков является вопрос доступности новых автомобилей для перевозчиков. В отличие от общественного транспорта, который обновляется за счет бюджетных средств, закупка таксомоторного транспорта осуществляется за счет самих перевозчиков», — дополняет руководитель пресс-службы АНО «Общественный совет по развитию такси» Екатерина Киселева.

По словам эксперта, в такси значительную часть рынка составляют самозанятые водители, работающие на личных автомобилях. В условиях высокой ключевой ставки Центробанка автокредитование для самозанятых и лизинг для компаний стали крайне дорогими, что делает покупку новых автомобилей практически невозможной.

Кроме того, как отмечает Киселева, сегодня в таксомоторной отрасли, за исключением столичного региона, отсутствуют какие-либо меры целевой государственной поддержки. Поэтому введение требования о локализации может привести к тому, что многие перевозчики не смогут ему соответствовать и вынуждены будут либо уйти с рынка, либо перейдут в теневой сектор. А дополнительные затраты и сокращение числа перевозчиков в конечном итоге приведет к повышению тарифов для пассажиров.

«Из-за увеличения затрат на покупку новых автомобилей с дальнейшим обслуживанием стоит ожидать рост цен на услуги такси. В долгосрочной перспективе тарифы могут стабилизироваться, но это во многом будет зависеть от мер государственной поддержки и изменений в налоговой политике» Алексей Курохтин гендиректор транспортной компании Translux

Кроме того, как отмечает Екатерина Киселева, у экспертов вызывает беспокойство вопрос повышения качества автомобилей. Гарантированный сбыт может ослабить мотивацию производителей к совершенствованию своей продукции, поскольку вне зависимости от характеристик автомобилей их все равно будут закупать таксопарки. Это может привести к стагнации в развитии технологий, безопасности и комфорта транспортных средств.

Серьезное беспокойство вызывает и риск искусственного завышения цен — производители, понимая, что таксопарки обязаны закупать локализованные автомобили, могут устанавливать необоснованно высокие цены, подчеркивает эксперт.

Каковы перспективы закона о локализации такси

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Закон о локализации машин такси связан в первую очередь с попыткой поддержки отечественного автопрома, говорит в беседе с РИАМО Алексей Курохтин. Такие шаги также могут направлены на снижение зависимости от импортных автомобилей и запчастей в условиях санкций. Однако эффективность и обоснованность мер, направленных на сферу такси, будь то агрегаторы, ИП или самозанятые, станет ясна со временем.

«Пока это амбициозный проект, на реализацию потребуются десятилетия и масштабные изменения разных сфер, связанные с автомобилями. Чтобы стимулировать транспортные компании или водителей покупать отечественные автомобили, необходима серьезная финансовая поддержка: субсидии, льготные кредиты или лизинг с правом выкупа», — рассказывает эксперт.

Екатерина Киселева дополняет, что со стороны автопроизводителей инициатива выглядит позитивно, поскольку гарантированный спрос на отечественные автомобили обеспечит загрузку автозаводов. Однако эксперты не видели в рамках дискуссий о законопроекте анализа о готовности таксомоторной отрасли, в том числе не видели механизмов поддержки таксомоторного бизнеса.

По мнению Алексея Курохтина, чтобы снизить риски, нужно вводить закон постепенно, шаг за шагом, и при необходимости корректировать его в зависимости от ситуации на рынке. Без серьезной финансовой помощи будет трудно заинтересовать таксопарки, производителей и сервисные центры, отмечает эксперт. Кроме того, необходимо обеспечить легкий доступ к сервисному обслуживанию автомобилей и запчастям. Налоговая нагрузка также играет важную роль для всех участников, связанных с новым законом.

«Чтобы избежать негативных последствий, необходимо открытое обсуждение с представителями отрасли такси и проведение анализа готовности к выполнению такого серьезного требования», — заключает Екатерина Киселева.