На смену Болонской: что известно про новую систему высшего образования в России

Как будет устроена система высшего образования в России с 1 сентября 2026 года, читайте в материале РИАМО.

С 1 сентября 2026 года все российские университеты перейдут на обновленную систему высшего образования — об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки. К этому времени ведомство подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты. При этом студенты, которые обучаются по действующим сейчас образовательным программам, смогут завершить освоение той программы, на которую они поступали.

Что известно про обновленную систему высшего образования в России

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В чем заключается суть обновленной системы высшего образования в России, которая заработает с 1 сентября 2026 года, в пресс-службе Минобрнауки пока не сообщали. Однако глава ведомства Валерий Фальков ранее заявлял, что 2025 год посвятят активным действиям по переходу на новую модель высшего образования. При этом в настоящее время в стране уже реализуется указ президента России о совершенствовании национальной системы высшего образования.

Сегодня в пилотном проекте, стартовавшем еще в мае 2023 года, участвуют шесть ведущих российских вузов: Московский авиационный институт (МАИ), Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет (МПГУ), Балтийский федеральный университет (БФУ), Санкт-Петербургский горный университет (СПГУ) и Томский государственный университет (ТГУ).

В рамках пилотного проекта студенты этих вузов получают базовое высшее образование, специализированное высшее образование по программам магистратуры и профессиональное высшее образование по программам аспирантуры. И если ориентироваться на ход этого эксперимента, можно предположить, какими будут основные изменения в высшем образовании, говорит в беседе с РИАМО первый проректор Российского государственного социального университета (РГСУ) Джомарт Алиев.

Как изменится обучение в российских вузах с 1 сентября 2026 года

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По словам Алиева, первое, с чем, по всей видимости, столкнутся российские студенты с 1 сентября следующего года — это увеличение срока обучения по программе бакалавриата с четырех до шести лет. Таким образом, бакалавриат становится стандартным высшим образованием. Тут вузам важно заранее понимать, как должна быть изменена программа обучения и чем именно ее предполагается дополнить, отмечает эксперт.

«Второе важнейшее изменение коснется связанности базового высшего и магистратуры. Это позволит избежать казусов, при которых социолог после бакалавриата продолжает учебу в магистратуре по менеджменту, а строитель выбирает политологию», — говорит собеседник РИАМО. Иными словами, должны быть определены связки между специальностями бакалавриата и магистратуры.

Наконец, третья новация, которую можно прогнозировать сегодня — это изменение статуса аспирантуры с образования на научную деятельность. Возможно, это приведет к некоторому сокращению мест в аспирантуре, но заложит основу для ускоренного развития науки.

Член Центрального совета Независимого профсоюза «Новый труд», доцент кафедры зарубежного регионоведения Московского государственного лингвистического университета Саид Гафуров дополняет, что основными чертами новой реформы станут большая гибкость и меньшая унификация.

«Те, кто учится по старым программам, будут заканчивать образование по ним. Поменять посредине обучения программы практически невозможно, учитывая требования к развитию компетенций у студентов», — говорит эксперт.

Почему в России решили ввести обновленную систему высшего образования

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Причины обновления системы высшего образования — в потребностях народного хозяйства, а не внутри самой системы высшего образования, считает Гафуров. Попытка ввести в России Болонскую систему ради совместимости дипломов с иностранными системами высшего образования встретила вязкое имплицитное сопротивление общества.

«Например, кадровые структуры в больших организациях (государственных и частных) тяготились от того, что молодыми специалистами стали считаться бакалавры и магистры. Причем у многих престижных работодателей бакалавры не рассматривались как готовые к самостоятельной работе молодые специалисты», — объясняет эксперт.

Однако цели внедрения Болонской системы достигнуты не были — выяснилось, что признание или непризнание российских дипломов за рубежом зависит от политической воли правящих там режимов и требований иностранных трудовых рынков, а вовсе не от качества образования, подчеркивает Гафуров. В такой ситуации просто нет больше необходимости придерживаться Болонской модели.

Более того, сама идея создания единой, универсальной модели, охватывающей все виды человеческой деятельности — от культурологии до медицины, от инженерного дела до международных финансов, от ядерной физики до психологии — крайне сложна и трудоемка. Да и в целом необходимость подобной унификации разных специальностей не вполне очевидна, считает эксперт.

«Выработка у студентов многих необходимых для самостоятельной работы навыков и компетенций прерывалась после четырех лет обучения, что крайне затрудняло работу преподавателей. Теперь программы базового высшего образования будут гибкими», — говорит Гафуров.

В свою очередь, старший преподаватель кафедры маркетинга Государственного университета управления (ГУУ) и кафедры социологии Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Петр Тазов дополняет: хотя переход на новую систему обусловлен выходом РФ из Болонской системы, все дипломы, полученные в рамках последней, безусловно, будут действительны.

Что даст переход на обновленную систему высшего образования в России

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Несмотря на изменения в работе российских вузов, их прежняя трехступенчатая система сохранится: базовое (ранее бакалавриат), специализированное высшее (ранее — магистратура) и профессиональное (аспирантура) образование, говорит в беседе с РИАМО Тазов. Однако, изменятся сроки обучения, которые будут устанавливаться вузами самостоятельно (на данный момент так происходит в рамках пилотного проекта).

«Плюсы, прежде всего, касаются возможности выхода на более гибкую систему формирования программ и сроков обучения. Это 4-6 лет в зависимости от направления обучения в рамках базового высшего образования и 1-3 года в рамках специального высшего образования», — рассказывает эксперт.

При этом продолжительность учебных программ по новым правилам будет формироваться вузами на основе собственных представлений об их сложности и о требованиях к выпускаемым специалистам. Это существенно расширит возможности вузов в плане переформатирования старых и открытия новых программ, а также объединения разных специальностей в одну (например, программист-маркетолог), считает Тазов.

Кроме того, это позволит перейти к гибкому подходу при формировании абитуриентами собственной траектории обучения, что было невозможно при «жесткой» Болонской системе, в рамках которой популярная траектория обучения позволяла получить две специальности (одну после окончания бакалавриата, другую — после магистратуры). При этом в новой системе высшего образования возможно получить и три специальности в рамках одной программы.

«Выход на этап формирования новых „гибридных“ и продолжительных образовательных программ базового высшего образования позволит вузам „встряхнуть“ старые программы, даст импульс к формированию новых, отвечающих веянию времени», — прогнозирует Тазов.

В то же время специализированное образование позволит студентам углубить полученные знания в рамках старой специализации или получить новое. С тем, что эти изменения можно только приветствовать, согласен и Джомарт Алиев. Однако, по словам эксперта, следует понимать, что такая трансформация затронет еще много иных аспектов высшей школы — от судьбы ЕГЭ до изменения ФГОС. И важно, чтобы решения о предстоящий изменениях были приняты не в последний момент — с тем, чтобы вузы смогли адаптироваться к ним в спокойном рабочем режиме, заключает он.