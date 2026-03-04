На низких оборотах: почему российский авторынок переживает кризис

Подробности о том, почему российский авторынок переживает кризис, читайте в материале РИАМО.

Российский авторынок резко упал в начале 2026 года — его состояние является худшим за два десятилетия, заявил директор по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин. По его словам, январь и февраль оказались значительно слабее даже пессимистичных прогнозов компании. Согласно данным агентства «Автостат», в целом по стране авторынок снизился на 9,5%.

Что заявили в АвтоВАЗ про падение авторынка

Фото - © FotograFF / Фотобанк Лори

О том, что директор по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин заявил о резком падении авторынка в начале 2026 года и назвал его худшим за два десятилетия, в конце минувшего февраля сообщил портал «Жигули-News». Как следует из сообщения, на форуме ForAuto 2026 Дмитрий Костромин дал жесткую оценку ситуации на российском автомобильном рынке. По его словам, январь и февраль оказались значительно слабее даже пессимистичных прогнозов компании.

«К сожалению, он (2026 год, ред.) начался еще хуже, чем мы прогнозировали. На мой взгляд, это, наверное, худшие январь–февраль за последние 20 лет ведения статистики. Если еще и методику подсчета рынка чуть подправить и учитывать именно новые автомобили, которые реально продаются и ставятся на регистрацию, рынок по факту еще хуже», — сообщил Костромин.

По данным агентства «Автостат», в январе регистрация новых автомобилей Lada в России сократилась на 28,7% — до 19,7 тысяч машин. В целом по стране рынок снизился на 9,5%. На фоне слабого спроса АвтоВАЗ уменьшил план продаж на февраль на 15%. При этом компания сохраняет годовой ориентир в 370 тысяч автомобилей Lada, что на 9% выше прошлогоднего показателя. Эксперты считают, что для выполнения плана потребуется заметное оживление рынка во втором полугодии.

Что привело к кризису на авторынке России

Фото - © РИА Новости

Сегодня российский авторынок переживает период глубокого прагматизма, говорит в беседе с РИАМО гендиректор коммуникационного агентства PR Partner Инна Алексеева. Автомобиль больше не считывается как символ статуса — теперь это транспорт, который должен быть экономически оправдан.

«Потребители гораздо тщательнее рассчитывают полную стоимость, включая топливо, запчасти, обслуживание и возможные потери при перепродаже. Главная причина текущего кризиса — сжатие отложенного спроса и изменение структуры потребления» Инна Алексеева гендиректор коммуникационного агентства PR Partner

Нынешний кризис на российском авторынке стал результатом сразу нескольких факторов, дополняют специалисты пресс-службы ГК «АвтоСпецЦентр». Главные из них —ужесточение денежно-кредитной политики и высокая ключевая ставка Центробанка, сделавшая автокредиты малодоступными для населения. Ситуацию усугубило плановое повышение утилизационного сбора и увеличение ставки НДС до 22% с начала 2026 года. Эти меры, призванные поддержать локальное производство, неизбежно привели к росту цен на автомобили для конечных покупателей.

«В конце 2025 года рынок был искусственно разогрет разговорами о росте цен, утильсбора и дефиците. Многие покупатели поспешили сменить автомобиль заранее, выбрав отложенный спрос. В итоге в 2026 году рынок столкнулся с естественным «провалом», — отмечает гендиректор компании «Это прокат» Артурс Зантманс.

По словам специалиста, дополнительно на рынок давит общая экономическая неопределенность: бизнесу сложно планировать, а люди осторожны с крупными покупками. Автомобиль в такой ситуации не воспринимается как первоочередная необходимость. Как отмечают в ГК «АвтоСпецЦентр», сегодня авторынок вошел в фазу перестройки, где главным условием адаптации становится локализация производства. Цены на автомобили растут — ожидается повышение на 5-10% в течение года, а спрос на новые авто падает.

Как кризис авторынка влияет на продавцов и покупателей

Фото - © РИА Новости

После периода адаптации к санкционным ограничениям авторынок в России частично восстановился за счет «эффекта компенсации» — люди, не решавшиеся на покупку, вернулись в дилерские центры, рассказывает Инна Алексеева. Однако к 2026 году этот ресурс практически исчерпан.

«Спрос заметно сместился в сторону подержанных моделей в бюджете до 2–3 миллионов рублей, где корейские, японские и уже проверенные китайские варианты конкурируют с новыми бюджетными предложениями», — рассказывает собеседница РИАМО.

Многие потенциальные покупатели вынуждены переориентироваться на рынок авто с пробегом, поскольку стоимость технического обслуживания и запчастей увеличилась, хотя и не столь критично благодаря курсу рубля и широкому ассортименту деталей из Китая, дополняют в ГК «АвтоСпецЦентр».

По словам Инны Алексеевой, сегодня SUV (хетчбеки, универсалы, пикапы) и кроссоверы продолжают доминировать с долей свыше 70%. Растет интерес к гибридам и надежным ДВС с низким расходом, в то время как электромобили остаются нишевыми из-за ограниченной инфраструктуры и высокой цены.

«Для производителей кризис означает снижение маржинальности и необходимость стимулировать продажи через скидки и спецпрограммы. У дилеров уже заметны большие складские остатки» Артурс Зантманс гендиректор компании «Это прокат»

По словам Инны Алексеевой, сегодня большинство покупателей автомобилей начинают путь выбора онлайн: через конфигураторы, отзывы, калькуляторы кредита и сравнения на маркетплейсах. Дилеры делают ставку на комплексные экосистемные решения: продажа автомобиля объединяется с кредитом, страховкой, trade-in и даже подпиской на техобслуживание. Это удерживает клиента внутри марки, повышает лояльность и увеличивает средний чек.

В то же время многие традиционные приемы уже исчерпали себя: громкие акции с нулевой рассрочкой, большими скидками или подарками вызывают недоверие. Покупатель быстро сравнивает предложения онлайн, понимает структуру цены и воспринимает это как сигнал о переоцененности продукта. Кроме того, агрессивный ценовой демпинг подрывает маржинальность бизнеса и формирует у аудитории ожидание дальнейшего снижения стоимости, что дополнительно откладывает покупку, отмечает Инна Алексеева.

Стоит ли покупать автомобиль в условиях кризиса авторынка

Фото - © РИА Новости

Перспективы российского авторынка во многом будут зависеть от восстановления потребительской уверенности, считает Инна Алексеева. Предпосылки к стабилизации возможны при формировании новых ценностных предложений — например, гибридных форм владения, усилении сервисной составляющей.

«Те компании, которые смогут сместить акцент с простой продажи автомобиля на комплексную мобильность и прозрачную стоимость владения, получат конкурентное преимущество. В противном случае даже масштабные маркетинговые кампании будут лишь краткосрочной мерой поддержки на стагнирующем рынке», — говорит эксперт.

В свою очередь эксперты компании ГК «АвтоСпецЦентр» отмечают, что перспективы преодоления кризиса на авторынке связаны с возможными макроэкономическими изменениями. Улучшение ситуации можно ожидать во второй половине 2026 года при условии снижения ключевой ставки до 12-14% — в этом случае отрасль может получить долгожданный импульс.

По мнению специалистов, возвращения ушедших западных автобрендов ждать не стоит, а основное развитие получат китайские производители, которые продолжат наращивать локализацию. При покупке авто разумно обратить внимание на локализованные бренды, которые будут медленнее дорожать из-за государственных компенсаций утилизационного сбора.

«Сегодня для покупателей ситуация двоякая: с одной стороны — тревожность, с другой — сильная позиция для переговоров. Сейчас можно рассчитывать на выгодные условия. При этом мы видим рост альтернативных форматов — аренды, каршеринга и автомобилей по подписке» Артурс Зантманс гендиректор компании «Это прокат»

Все больше людей считают экономику владения и выбирают гибкость вместо собственности — в 2026 году именно эти сегменты будут расти на фоне просадки классического авторынка, считает эксперт. Поэтому, если нужна машина, покупать ее можно, но без паники и эмоций. Рациональный расчет сейчас важнее страха, что завтра будет дороже, заключает Артурс Зантманс.