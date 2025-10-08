На краю пропасти: есть ли экономический кризис в России

Есть ли экономический кризис в России и в чем это проявляется, читайте в материале РИАМО.

Российская экономика в 2025 году балансирует на грани стагнации: с одной стороны — рекордные военные расходы и мобилизация промышленности, с другой — санкционное давление, дефицит квалифицированных кадров и потребительская осторожность. Официальная статистика говорит о росте ВВП, но за этими цифрами заметен перегрев отдельных отраслей, скрытая инфляция и нарастающее неравенство регионов.

Неравномерное развитие отдельных отраслей российской экономики несет риски

Фото - © РИА Новости

В текущем году российская экономика показала спад по итогам I квартала, и это послужило причиной для появления опасений относительно дальнейшего развития экономической ситуации. Если бы спад (другими словами — отрицательная динамика ВВП), был зафиксирован и по окончании II квартала, тогда можно было бы говорить о технической рецессии, то есть последовательном снижении стоимости всех произведенных товаров и услуг, объясняет доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Евгений Сумароков.

«Впереди нас ожидают макроэкономические показатели за III и IV кварталы, после чего можно будет оценить динамику ВВП в годовом выражении, в том числе и к уровню двух-, трехлетней давности», — отмечает он.

Согласно обновленному прогнозу Минэкономики, рост ВВП по итогам 2025 г. составит 1%. Это меньше показателя 2024 года, когда рост ВВП составил 4,3%, но тем не менее по-прежнему находится в области положительных значений. На следующий год рост ВВП прогнозируется на уровне 1,3%.

«Определенные риски представляет неравномерное развитие отдельных отраслей экономики, например, сложности испытывают угольная промышленность и металлургия. По сравнению с предыдущими отчетными периодами снизилась инвестиционная активность предприятий. Однако регуляторы принимают меры по смягчению денежно-кредитной политики и стимулированию экономики. Ожидается, что постепенное снижение ключевой ставки Банком России даст импульс экономическому развитию страны. Эта мера будет способствовать расширению кредитования в банковском секторе, что в свою очередь положительно отразится на инвестиционном климате, деловой активности бизнеса и потребительском спросе населения», — считает Сумароков.

Экономического кризиса в России нет, но есть проблемы и вызовы

Фото - © Сергей Прокопенко / Фотобанк Лори

Балансировать на краю пропасти стало обычным состоянием не только современной экономики, но и всей системы мироустройства. И в этом трансформирующемся мировом порядке проблем хватает у всех национальных экономик, считает ведущий научный сотрудник лаборатории социального моделирования ЦЭМИ РАН Сергей Гатауллин. Так как наша страна, несмотря на все попытки изоляции, остается заметным участником глобального торгового обмена, пусть и неэквивалентного, рассматривать возможный экономический кризис в России без взаимосвязи с глобальной экономической системой было бы неразумно, уверен он.

«Утверждать о наличии экономического кризиса в России на данный момент преждевременно, но есть ряд проблем и вызовов, игнорирование или неэффективное решение которых может привести к кризису не только экономическому, но и политическому. Среди основных – рост расходов ВПК, увеличивающийся значительно дефицит бюджета и потеря выгодных рынков сырьевого экспорта, высокий уровень коррупции высшей государственной власти при низкой квалификации менеджмента, убыль коренного населения и проблемы с мигрантами, ситуация на рынке труда и в социальной сфере, образовании, здравоохранении», — объясняет эксперт РАН.

Российская экономика испытывает сложности. Но кризиса нет

Фото - © Фотобанк Лори

Российская экономика не находится в кризисе, однако назвать ситуацию максимально благоприятной, учитывая все имеющиеся внешнеэкономические и политические ограничения и сложности тоже нельзя, говорит доцент кафедры стратегического и инновационного развития факультета «Высшая школа управления» Финуниверситета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

По его словам, несмотря на все существующие сдерживающие факторы российская экономика демонстрирует относительно устойчивую положительную динамику. Темпы экономического роста после пика в 4,2% в 2024 году очевидно замедлились до 1,3% по итогам первого полугодия 2025 года. Общий объем промышленного производства за январь-август 2025 года вырос на 0,8% и составил 5,3% для сравнения за аналогичный период 2024 года данный показатель составил 4,5%. При этом обрабатывающий сектор вырос на 3,2%. Наибольший рост в 36,4% демонстрирует производство прочих транспортных средств и оборудования, включая авиационную технику и судостроение. Рост производства готовых металлических изделий за исключением машин и оборудования составил 18,1%. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицине и ветеринарии выросло на 14,6%. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий выросло на 13,8%.

Разумеется, есть сферы производства, которые демонстрируют снижение, отмечает экономист. Так почти на 20% сократилось производство автомобилей, прицепов и полуприцепов, на 15,6% производство кожи и изделий из нее, на 9% производство мебели и неметаллических стройматериалов. Добыча полезных ископаемых упала на 11,9%. Все эти цифры говорят о том, что российская экономика функционирует в весьма сложных условиях и многие отрасли испытывают сложности. Но кризисным положение в национальной хозяйственной системе России не является, подчеркивает Хачатурян.

«Есть объективные сдерживающие факторы для развития, такие как остающаяся довольно высокой инфляция, сохраняющиеся на высоком уровне инфляционные ожидания граждан. Однако в последние месяцы инфляция продемонстрировала признаки значительного замедления, текущий показатель инфляции в годовом выражении находится на уровне 7,99%, что стало одним из катализаторов начала процесса снижения ключевой ставки» Михаил Хачатурян доцент кафедры стратегического и инновационного развития факультета «Высшая школа управления» Финуниверситета при правительстве РФ

Он добавил, что пока данный процесс носит весьма постепенный характер. Но даже текущий показатель ключевой ставки в 17% оказал положительное воздействие на рынок кредитования, который продемонстрировал за август-сентябрь рост почти 8,5%. По его мнению, в обозримой перспективе российская экономика продолжит демонстрировать относительную стабильность и поддерживать поступательные темпы развития.

Экономический кризис для простого россиянина: есть ли он и в чем выражается

Фото - © Станислав Тарко / Фотобанк Лори

Для широкой общественности или для простого обывателя кризис чаще всего ассоциируется с ухудшением уровня личного благосостояния, говорит член центрального совета независимого профсоюза «Новый труд», доцент МГЛУ, кандидат экономических наук Саид Гафуров. По его мнению, пока что массово такого ухудшения не наблюдается.

«Говорить о "кризисе" в классическом понимании экономистов — резком спаде, панике, коллапсе системы — никак нельзя. Народное хозяйство демонстрирует удивительную устойчивость и адаптивность в новых условиях. Верно, что лично я испытываю сложности с покупкой запчастей для своего "Ниссана", но верно и то, что автомеханики предлагают мне на выбор широкий ассортимент деталей — разного качества, от разных производителей и по разной цене. А компьютеризация и развитие сетей доставки делают этот выбор проще, быстрее и удобнее, чем раньше» Саид Гафуров кандидат экономических наук

При этом есть и другие оценки экономического положения россиян. Так, директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец, выступая на радиостанции «Говорит Москва», заявил, что в России начала снижаться реальная платежеспособность граждан. На это повлиял рост цен на ЖКУ, товары и лекарства. Эксперт пояснил, что главным параметром этого показателя является не уровень заработной платы, а самооценка уровня дохода — хватает ли россиянам денег по их мнению.

«В последнее время мы видим, что оценка покупательной способности своих доходов начала падать. К сожалению, мы прошли пик уровня материального благополучия для населения. Потому что у нас существенный рост платежей по ЖКХ, быстрый рост цен на разные товары, включая лекарства, все это съедает доходы, которые у людей есть. То есть, мы достигли пика реальной платежеспособности населения и начали спускаться», — отметил Зубец.