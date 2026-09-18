Муха умерла, но ее мозг все еще играет в игры, водит машину и торгует биткоином: как это возможно

В материале РИАМО рассказываем, как мозг обычной мухи продолжил свою активность, может парковать машины, покупать биткоины и собирать кубик Рубика.

Ученые оцифровали мозг обычной мухи-дрозофилы — и он неожиданно ожил заново, только уже внутри компьютера. Мертвое насекомое, а точнее его цифровая копия, уже успело сыграть в Doom, припарковать машину, купить биткоин и даже «завести» аккаунт на OnlyFans. Звучит как шутка, но это реальный научный эксперимент, который быстро превратился в мем на весь интернет.

Как ученые оцифровали мозг мухи

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3 сентября 2026 года исследовательский центр HHMI Janelia вместе с Google Research опубликовали в научном журнале Cell результат почти десяти лет работы: полную карту мозга и нервной системы взрослой мухи-дрозофилы. В нее вошли больше 166 тысяч нейронов и около 125 миллионов связей между ними.

Это самая подробная карта мозга живого существа из всех, что когда-либо составляли ученые.

Такую полную схему связей внутри мозга называют коннектомом. По сути, это подробная электрическая схема: какой нейрон с каким соединен, через какую точку и в какую сторону идет сигнал. Чтобы ее построить, мозг мухи разрезали на тысячи тончайших слоев, каждый сфотографировали под электронным микроскопом, а потом с помощью компьютера склеили миллионы снимков обратно в единую трехмерную модель.

Первый в истории полный коннектом — то есть карту вообще всех нейронов и связей между ними — ученые получили еще в 1986 году, но не для мухи, а для крошечного круглого червя. У него было всего 302 нейрона, и все равно на эту работу ушло около 16 лет. Мозг мухи гораздо сложнее — в нем в пятьсот с лишним раз больше нейронов, — поэтому его удалось полностью расшифровать только сейчас, с помощью современных микроскопов и мощных компьютеров.

Как работает цифровой мозг мухи

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Важно сразу прояснить главное: никакого настоящего мозга, тем более живого, к компьютеру никто не подключал. Муха, у которой сканировали нервную систему, давно мертва — ученые просто зафиксировали, как были соединены ее нейроны при жизни.

А дальше программисты взяли эту схему связей и превратили ее в компьютерную программу — цифровую копию нервной системы. Она работает так же, как настоящая: если в схеме нейрон А посылал сигнал нейрону Б, то и в программе виртуальный нейрон А точно так же «возбуждает» виртуальный нейрон Б. Только теперь все это происходит не в живых клетках, а в виде расчетов на компьютере.

Такую цифровую нервную систему можно подключить к чему угодно. Например, картинку с экрана игры или с камеры превращают в сигналы, похожие на те, что мушиный мозг получал бы от настоящих глаз. Эти сигналы «загружают» в модель, она их обрабатывает по своим внутренним связям — точно так же, как это делал бы живой мозг, — а на выходе получается сигнал, который переводят в нажатие клавиши, поворот руля или команду роботу.

Получается забавная и немного жутковатая конструкция: «мозг» существует только в виде программы в компьютере, а тело, которым он управляет, — это уже что-то совсем другое: экран с игрой, биржевой график или настоящий маленький робот.

При этом важно понимать: сама карта связей не хранит «мысли» или «воспоминания» той конкретной мухи, у которой сканировали мозг. Она показывает только общую структуру — какие типы клеток обычно соединены между собой у мух этого вида. Так что правильнее говорить не про оживший мозг одной умершей мухи, а про работающую модель типичной нервной системы дрозофилы, собранную на основе реальных данных.

Что умеет цифровая муха: Doom, машины, роботы и биткоин

0:52 Видео - © Telegram-канал SHOT

Как только карту мозга выложили в открытый доступ, за дело взялись энтузиасты — и понеслось. Цифровую муху подключили сразу к десяткам разных задач:

она играет в компьютерные игры, включая Doom, Dota 2 и CS2;

«садится за руль» в автомобильных симуляторах и даже паркуется;

управляет маленькими роботами и дронами, собранными из деталей конструктора;

торгует криптовалютой;

один разработчик выделил ей 100 долларов на биткоин и настроил виртуальную «награду за дофамин» за удачные сделки;

собирает кубик Рубика;

и даже завела страницу на OnlyFans, куда публикует сгенерированный контент.

Отдельно интернет умилялся и одновременно ужасался проекту с бесконечной лентой видео: мушиному мозгу показывали короткие ролики, а активность нейронов, отвечающих за «удовольствие», искусственно подкручивали, чтобы он не мог оторваться — очень похоже на то, как затягивают короткие видео обычных людей.

Стоит понимать: муха ничего не «хочет» и не «чувствует» в привычном смысле. Модель просто повторяет закономерности, зашитые в ее нейронных связях, реагируя на новые входные сигналы так, как подсказывает структура мозга. Но результат выглядит настолько похожим на осмысленное поведение, что оторваться от роликов с играющей мухой действительно сложно.

Зачем ученые оцифровали мозг мухи и что это даст человеку

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За смешными видео стоит вполне серьезная цель. Ученые давно хотят понять, как из простых сигналов между нейронами рождается сложное поведение — движение, выбор, реакция на опасность. Мозг мухи для этого удобный объект: он маленький — меньше миллиметра в ширину, — но при этом умеет очень многое: летать, искать еду, избегать хищников, запоминать.

Имея полную карту связей, исследователи могут не просто гадать, а точно проверять свои гипотезы: если убрать один тип нейронов из модели, как изменится поведение? Какая именно цепочка клеток отвечает за то, что муха уворачивается от удара или летит на запах еды? Раньше на такие вопросы уходили годы экспериментов на живых насекомых, а теперь часть ответов можно получить прямо на компьютере, меняя модель и наблюдая за результатом.

Конечно, мозг человека устроен несравнимо сложнее: у нас, по разным оценкам, более 80 миллиардов нейронов и около 100 триллионов связей между ними, тогда как у мухи — 166 тысяч нейронов и 125 миллионов связей. Разница — в сотни тысяч раз. Полную карту человеческого мозга с такой же точностью ученые пока построить не могут — современные технологии для этого просто не готовы, да и обработать такой объем данных не под силу ни одному компьютеру сегодня.

Но принципы работы нервных клеток у мухи и у человека во многом похожи: сигналы передаются похожим образом, а базовые механизмы вроде обучения, памяти или системы «поощрения» за приятные действия работают по общим правилам, которые эволюция сохранила у самых разных живых существ. Изучая, как устроено и работает пусть маленькое, но полностью «прочитанное» насекомое, ученые надеются лучше понять общие законы работы нервной системы — а значит, сделать еще один шаг к разгадке того, что происходит и в куда более сложном человеческом мозге.