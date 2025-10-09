Можно ли перекредитоваться на более выгодных условиях: реструктуризация и рефинансирование

В чем суть рефинансирования и реструктуризации кредита и чем эти банковские продукты отличаются друг от друга, РИАМО рассказал эксперт по финансам и кредитам ГК Cosmovisa Григорий Давыдов.

Представим себе ситуацию: человек взял в банке кредит, но с какого-то момента понял, что его трудно его оплачивать — и процентная ставка слишком велика, и ежемесячные платежи непомерно большие. Чтобы облегчить кредитное бремя, можно воспользоваться такими банковскими услугами, как рефинансирование и реструктуризация кредита.

Рефинансирование: взять новый кредит для закрытия старого

Рефинансирование (перекредитование) — это получение нового займа от банка на погашение одного или нескольких старых. Обычно к этой услуге прибегают те заемщики, на ком висят несколько банковских кредитов, и они решают закрыть их разом, взяв один новый — желательно под более низкую процентную ставку и с более низкими ежемесячными платежами.

Обратиться за этой услугой можно как в тот банк, где человек ранее уже взял один или два кредита, так и в любой другой банк.

«Во втором случае вы де-юре и де-факто поменяете кредитора. Например, у вас было два потребительских кредита в «Сбере» по ставке 27% и 27,5%, оформленных в конце 2024 года, когда средние ставки были заметно выше текущих. Ежемесячный платеж по этим кредитам у вас, скажем, 9000 и 8700 рублей соответственно. Спустя почти год вы закрыли оба этих кредита одним большим кредитом, взятым в ВТБ (рефинансирование) по ставке 21% и с ежемесячным платежом в размере 15000 рублей. Выгода налицо: оплачивать один кредит удобнее, чем два, а ежемесячный платеж по сравнению с совокупным прежним уменьшился на целых 2700 рублей», — объясняет Давыдов.

Какая плата за рефинансирование кредита

Вполне вероятно, что подобное перекредитование с двух займов на один и по тем же условиям предоставил бы вам и ваш прежний банк «Сбер». Но в любом случае даром эта услуга не обойдется. За более низкую процентную ставку и более низкий ежемесячный платеж придется заплатить увеличением срока кредитования — на несколько месяцев как минимум, говорит эксперт.

Разумеется, отсчет срока нового кредита начнется с момента подписания договора рефинансирования. В итоге, если два прежних кредита гражданин планировал закрыть, например, в июле 2026 и августе 2027 года соответственно, то погасить новый кредит получится уже только в ноябре 2030 года.

Выгоду от рефинансирования может съесть рост ключевой ставки

В настоящее время (ситуация на осень 2025 года) прибегать к услуге рефинансирования в России имеет смысл не для всех кредитов. Например, для кредитов, взятых два года назад и более — делать это невыгодно.

Ключевая ставка ЦБ (по которой регулятор предоставляет кредитование коммерческим банкам, а они для своих заемщиков относительно нее накидывают свою маржу — еще 5-7 процентных пунктов) в период с конца августа 2023 по середину сентября 2025 года увеличилась с 8,5% до 17%. Соответственно, ставки коммерческих банков по потребительским кредитам выросли за указанный период в среднем с 13-14% до 22-24%.

Рефинансирование ипотечных кредитов также нельзя назвать доступным: ставки по нему сегодня держатся на уровне чуть менее 24% годовых — это больше средней рыночной ставки по ипотеке (около 22% годовых по состоянию на середину сентября этого года согласно данным ДОМ.РФ).

В итоге россиянин, взявший потребительский кредит 1 августа 2023 года на пять лет по ставке 14%, по этой же ставке выплачивает его и сегодня. Если он по какой-то причине вдруг захочет его рефинансировать, то новый кредит будет выплачивать уже по ставке далеко за 20%, то есть себе в убыток.

«Но ключевая ставка ЦБ в России отличается волатильностью: регулятор меняет ее время от времени то в большую, то в меньшую сторону. И здесь для рефинансирования есть шанс в определенных временных отрезках, как видели мы из более раннего примера. В ноябре 2024 года ключевая ставка ЦБ была на уровне 21%. Спустя 10 месяцев, на момент написания этих строк — 17%. С учетом привязки ставок коммерческих банков к ключевой ставке ЦБ взять сегодня новый кредит на покрытие одного или нескольких, взятых в ноябре прошлого года, может оказаться выгодно», — считает Давыдов.

Что такое реструктуризация кредита и как она работает

Другой способ облегчить кредитное бремя — реструктуризация имеющегося кредита, другими словами пересмотр условий по действующему займу. В рамках данной процедуры банк-кредитор вносит изменения в условия действующего кредитного договора с целью снизить финансовую нагрузку на заемщика. Сделать это он может за счет следующих параметров:

увеличения срока возврата кредита (при этом сокращается размер ежемесячных платежей);

уменьшения процентной ставки (за это увеличивается срок возврата кредита);

отсрочки платежей (кредитные каникулы, на них могут претендовать заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации).

«Иными словами, реструктуризация — это не новый заем, а изменения условий старого. Ключевое преимущество здесь для клиента банка — возможность избежать новых просрочек, штрафов и дальнейшего ухудшения своей репутации платежеспособного заемщика», — резюмирует эксперт.