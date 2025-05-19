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Мотоциклы в России: что в тренде в 2025 году и какова стоимость популярных моделей

Какие бренды мототехники пользуются сейчас популярностью в России и какова их стоимость, читайте в материале РИАМО.

Рынок мотоциклов во многом характеризуют те же тренды, которые наблюдаются на авторынке РФ, например, засилье китайской техники. Какие бренды мотоциклов пользуются популярностью в 2025 году и как меняется их стоимость, читайте в материале РИАМО.

Современный рынок мотоциклов в России: основные тренды

Фото - © Кекяляйнен Андрей / Фотобанк Лори

Рынок мотоциклов растет более года подряд, говорит доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова. Согласно статистике «Автостат», за январь-февраль 2025 года он вырос на 36%.

На этом рынке в последние годы можно выделить несколько ключевых экономических трендов, отмечает руководитель дилерской сети КТМ «АВТОДОМ» Павел Долгов.

Во-первых, рост популярности мотоциклов: с увеличением цен на автомобили и ростом пробок в городах мотоциклы становятся более привлекательным средством передвижения.

Во-вторых, разнообразие моделей: появление новых моделей и брендов расширяет выбор для потребителей. В частности, наблюдается рост интереса к электрическим мотоциклам.

В-третьих, развитие инфраструктуры: улучшение дорожной инфраструктуры и развитие мотоциклетной культуры также способствуют росту рынка. Увеличение числа мотошкол и мероприятий для мотоциклистов может повысить интерес к этому виду транспорта.

В-четвертых, онлайн-продажи: растет популярность онлайн-продаж мотоциклов региональным клиентам, а также запасных частей, экипировки и аксессуаров, что делает процесс покупки более удобным.

Наконец, сервисное обслуживание: увеличение числа сервисных центров и специализированных магазинов также способствует развитию рынка, так как владельцы мотоциклов ищут качественное обслуживание и запчасти, резюмирует Долгов.

Китай завалил Россию своими мотоциклами

Фото - © Анна Раткогло/РИА Новости

В настоящее время увеличивается присутствие мотоциклов китайских брендов на российском рынке, констатирует Долгов. Речь идет о брендах CF Moto, Zongshen, Benelli, Benda, Motoland. При этом эксперт отмечает, что и европейские бренды, такие как КТМ, пользуются спросом в России.

«Причин этому несколько: частичное отсутствие импортных ограничений в условиях санкций, оказание широкого спектра сервисных услуг, соблюдение гарантийных обязательств официальными дилерскими центрами КТМ» Павел Долгов руководитель дилерской сети КТМ «АВТОДОМ»

Сейчас на рынке мотоциклов в России наблюдается спрос на покупку новой техники Ducati, BMW, KTM и премиальных брендов мотоциклов, отмечает руководитель дилерской сети Ducati ГК «АВТОДОМ» Олег Романенко.

«Тренды по продажам мотоциклов китайских брендов изменились с 2023-2024 годов, продажи выросли на 50-55%, т.к. те клиенты, которые хотели приобретать технику с пробегом, стали чаще выбирать не мотоциклы с пробегом европейских или японских брендов, а новые мотоциклы китайских брендов, в частности марку VOGE», — поделился своим мнением эксперт Романенко.

При этом, согласно данным «Автостата», наиболее популярными моделями на вторичном рынке являются Honda CB400SF, Suzuki GSX-R 600, Yamaha YZF-R1, BMW F 900 R, Kawasaki EX-4.

Наиболее популярные модели на первичном рынке — Motoland XF300, Racer RC300, Regulmoto Sport, Ataki Carrera и Zontes ZT350-T.

Цены на мотоциклы в России сейчас и прогноз на конец 2025 года

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Если говорить о стоимости официально поставляемой мототехники в Россию, то за период 2024-2025 годов не наблюдалось значительного повышения цен. Происходит регулярная индексация стоимости от заводов-производителей от 5 до 9%, отмечает Долгов.

По информации Романенко, в 2025 году стоимость мотоциклов сохраняется на уровне 2024 года, причем некоторые марки стали дешевле за счет изменения курса валют.

То, что российский рынок захвачен китайскими брендами, связано прежде всего с их ценовой доступностью, отмечает Борисова.

«На рынке можно найти достойные китайские и индийские модели стоимостью от 350 тыс. руб. с двигателем от 300 куб. см. Мотоциклы европейских, японских брендов с аналогичными характеристиками обойдутся как минимум в два раза дороже» Ольга Борисова доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ

По ее словам, цены на мотоциклы сильно зависят от сезона: их рост регулярно происходит весной, а падение осенью, что связано с резкими сезонными колебаниями спроса.

«К концу года цена мотоцикла может опуститься на 2-4%, преимущественно за счет укрепления национальной валюты и стабилизации геополитической ситуации на рынке», — прогнозирует Борисова.