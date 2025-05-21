«Мясорубка правосудия»: как убийца из Владивостока сделал бизнес на своем преступлении

Подробности о том, как убийца из Владивостока Виктор Коэн сделал бизнес на своем преступлении, читайте в материале РИАМО.

Житель Владивостока Виктор Коэн, отсидевший десять лет за жестокое убийство своей 26-летней девушки Галины Колядзинской в 2011 году, оказался в центре скандала. Мужчина решил сделать бизнес на своем преступлении и стал выпускать мерч с отсылками к нему. Однако правоохранительные органы не оценили эту идею — и теперь предпринимателю грозит новое уголовное дело. Подробности об истории Виктора Коэна читайте в материале РИАМО.

Что известно про дело Виктора Коэна

В ноябре 2011 года во Владивостоке без вести пропала 26-летняя Галина Колядзинская. Уголовное дело по этому факту возбудили лишь три года спустя — и вскоре по подозрению в убийстве был задержан молодой человек исчезнувшей, 26-летний Виктор Половой (фамилия при рождении). На следствии он признался в преступлении и подробно рассказал, как расправился с Колядзинской, расчленил ее тело и сжег в лесу в покрышках.

При этом выяснились шокирующие подробности: в частности, останки своей собственной девушки убийца измельчал при помощи мясорубки. Позже мужчина заявил, что невиновен и все свои показания якобы дал под давлением и пытками — однако это не убедило суд: преступника приговорили к десяти годам лишения свободы. Отбыв срок, Виктор Половой сменил фамилию на Коэн и решил заработать деньги весьма необычным способом.

Он стал выпускать мерч — одежду и сувенирную продукцию — с отсылками к своему преступлению. Среди продукции Коэна — футболки с изображением мясорубки, при помощи которой он измельчал останки своей девушки, и надписью «Мясорубка правосудия», а также со своими фотографиями с допросов. Параллельно Коэн стал активно вести соцсети и выкладывать туда весьма спорный контент — к примеру, видео с советами на тему «Что делать, если вы убили человека?».

Как отнеслась полиция к бизнесу Виктора Коэна

Некоторое время Виктор Коэн активно продавал свой мерч, вел соцсети и раздавал интервью, в которых говорил, как ему нравится внимание к его персоне. Однако затем бизнесмен привлек внимание журналистов: про его историю написал Telegram-канал Shot. А следом Виктором Коэном заинтересовались и правоохранительные органы: полицейские составили на него протокол по статье 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ.

А затем и сотрудники Следственного комитета России (СКР) начали в отношении предпринимателя доследственную проверку по статье 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ — следователи заподозрили, что действия Коэна могут разжигать ненависть как к полицейским, так и к жертве его преступления.

Если следователи убедят суд в виновности мужчины, тому может грозить пять лет лишения свободы. В настоящее время Виктор Коэн закрыл свои соцсети, удалил фото и прекратил продажу мерча — теперь он жалуется, что больше не может зарабатывать на рекламе. Между тем, как говорит в беседе с РИАМО доктор права НИУ ВШЭ Вячеслав Плахотнюк, уголовное наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

«Очевидно, что в отношении Коэна была совершена судебная ошибка — наказание оказалось недостаточным, не позволило осужденному осознать, какой непоправимый проступок он совершил, какое горе причинил потерпевшим — близким своей жертвы» Вячеслав Плахотнюк доктор права НИУ ВШЭ

Поведение Коэна — классический кейс высокофункциональной психопатии с элементами нарциссического расстройства, дополняет клинический психолог Ксения Савельева. Как отмечает эксперт, Коэн демонстрирует полное отсутствие эмпатии, манипулирует фактами (от признания вины до отрицания вины) и использует скандал для самопиара. Его мерч — не просто провокация, а способ утвердить контроль над повествованием о себе.

О чем говорит прецедент с мерчем от Виктора Коэна

Действия Виктора Коэна могут квалифицировать по статье 282 УК РФ, однако, скорее всего, состава преступления доказать не удастся, равно как и при использовании подобного мерча третьими лицами, считает кандидат юридических наук, юрист Константин Струков.

«Поскольку, на мой взгляд, распространение (а равно ношение) мерча с маньяками и убийцами противоречит нормам морали и нравственности, отсутствие прямой ответственности за подобные действия является законодательным пробелом», — считает собеседник РИАМО. Константин Струков кандидат юридических наук, юрист

По мнению Константина Струкова, устранить этот пробел может признание подобных действий административным правонарушением, предусматривающим различные штрафы. При этом рекламное продвижение такого мерча можно расценивать как ненадлежащую рекламу, призывающую к насилию и жестокости, а равно совершению противоправных действий, что запрещено в силу статьи 5 закона «О рекламе» (38-ФЗ), являясь противоправным деянием в силу статьи 14.3 («Нарушение законодательства о рекламе») КоАП РФ.

В России действует Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», который запрещает распространение, в том числе в социальных сетях, информации, умаляющей человеческое достоинство, оправдывающей или провоцирующей преступления, поэтому социальные сети и мерч Коэна с описанием или оправданием убийства — вне закона, дополняет Вячеслав Плахотнюк.

Повторно осудить или прибавить срок за это нельзя, но ставить вопрос о привлечении к ответственности за явное неуважение к памяти жертвы преступления, к потерпевшим является оправданной реакцией государства и общества, считает эксперт.

«История Коэна — не просто „дело одного маньяка”: это тест на зрелость общества, его способность отделять жертв от палачей и не давать преступникам превращать зло в шоу, — подчеркивает Ксения Савельева. — При этом ответственность лежит на всех: от законодателей до каждого, кто решает „лайкнуть” его пост или купить мерч».

Как обстоит дело с мерчем от преступников за рубежом

Запрет на публикацию мемуаров и интервью убийц во многих западных странах отсутствует, говорит в беседе с РИАМО Вячеслав Плахотнюк. Это позволяет зарабатывать даже осужденным к пожизненному лишению свободы: например, известны мемуары мафиози Джузеппе Грассонелли, получившего за них литературную премию.

«Одежду с преступниками можно без особого труда купить в сети. Например, футболки с маньяками Андреем Чикатило или Тедом Банди продавались (и продолжают продаваться в настоящее время) на AliExpress еще задолго до случая с Виктором Коэном», — отмечает Константин Струков.

При этом стоит отметить, что некоторые торговые интерактивные площадки самостоятельно борются с подобным мерчем. В частности, eBay в свое время запретил продажу костюмов американского серийного убийцы Джеффри Дамера, популярность которого существенно возросла после выхода сериала «Монстр: История Джеффри Дамера» от Netflix, поскольку, по мнению маркетплейса, подобный товар аморален, а также способствует восхвалению насилия и убийств.

«В западных странах либо запрещают такой мерч (если жертв много и резонанс сильный), либо общество само давит на продавцов. В России пока — правовой вакуум, чем и пользуется Виктор Коэн» Ксения Савельева клинический психолог

По мнению специалиста, распространение подобного мерча — это не просто «дурной вкус», а тревожный симптом социальной дезадаптации. Когда преступление становится предметом коммерции и массового потребления, это говорит об опасной социальной патологии. При этом 99% покупателей этой сомнительной продукции — не маньяки. Но своим выбором они невольно поддерживают тех, кто реально опасен (около 1%). При этом стоит отметить: если бы люди видели, как выглядят настоящие последствия преступлений, они почти наверняка не стали бы носить мерч вроде того, что выпустил Виктор Коэн, заключает Ксения Савельева.