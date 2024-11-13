Мезотерапия в баночке крема: что такое спикулы и почему они сейчас в тренде

В материале РИАМО – о новом подходе в косметологии для преображения кожи.

Эффективные средства для ухода за кожей и продления ее молодости появляются каждый день. Масса дерматологов, косметологов и ученых ищут все новые компоненты, которые будут еще лучше восстанавливать и защищать кожу. Новое слово в мире косметологии – спикулы. Косметика с этими веществами уже прочно обосновалась на полочке в ванной комнате у кореянок, и вот наконец это новшество дошло и до нас. В материале РИАМО вместе с Нелли Саакян, врачом-косметологом клиники пластической хирургии, косметологии и реабилитации «IQPLASTIQUE», разбираемся, что такое спикулы, в чем их преимущество и кому можно пользоваться такой косметикой.

Что такое спикулы

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Косметика со спикулами – это тренд, который только набирает популярность. «Что такое спикулы? Это микроскопические иглы, минеральные элементы скелета морских или пресноводных губок, или из низкомолекулярной гидролизованной гиалуроновой кислоты, которые в косметике работают как система доставки активных веществ в слои эпидермиса. За счет того, что эти иголочки пористые, они как бы впитывают в себя те ингредиенты, которые нужно доставить в более глубокие слои кожи: пептиды, гиалуроновую кислоту и другие элементы косметики. За счет микроповреждений кожи активные вещества проникают глубже и дают более выраженный эффект в сравнении с обычными средствами», – объясняет эксперт.

По схожему механизму работы спикулы можно сравнить с мезороллерами.

Как работают спикулы в косметике

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По словам Нелли Саакян, спикулы стимулируют и ускоряют цикл обновления кожи за счет микроповреждений. При использовании косметики со спикулами обновление рогового слоя кожи происходит быстрее, и, как следствие, кожа выглядит более сияющей и молодой.

Компоненты косметики глубже попадают в эпидермис, а значит, работают эффективнее.

«Микротравмы от спикул запускают каскад реакций, которые улучшают микроциркуляцию крови и микрорельеф кожи. Стимулируют синтез коллагена и эластина. Кожа становится более упругой и эластичной, уменьшается глубина морщин, улучшается микрорельеф кожи. Спикулы фактически усиливают действие сывороток и ампул. Вот почему настоятельно рекомендуется использовать средства на основе спикул вместе с дермакосметическими средствами», – рассказывает Саакян.

Кому можно пользоваться косметикой со спикулами

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Врач-косметолог Нелля Саакян рекомендует такую косметику пациентам с легкой степенью тяжести акне. За счет активной всасываемости лечебные ингредиенты проникает в глубокие слои, оказывая противовоспалительный эффект на ранней стадии формирования прыщей.

Кроме того, спикулы подходят пациентам с чувствительной кожей. При длительном использовании средств спикулы помогают укрепить кожный барьер.

И, конечно, космецевтика со спикулами используется в анти-эйдж направлении, добавляет эксперт.

Благодаря свойству спикул отшелушивать омертвевшие клетки кожи мы получаем долгосрочную стимуляцию клеток, а как следствие:

разглаживание морщин,

эластичность и лифтинг кожи,

укрепление кожного барьера,

уменьшение пигментации.

Кому нельзя пользоваться косметикой со спикулами

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С осторожностью средства со спикулами стоит применять после проведения агрессивных косметологических процедур (чисток, пилингов), когда кожа особенно чувствительна и восприимчива.

Также не стоит использовать такие средства, если на коже есть активные воспаления и акне в тяжелой форме.

Воздержаться от подобной косметики стоит всем, кто страдает от экземы, псориаза и других кожных заболеваний. Стоит быть осторожным при наличии открытых ран или инфекций на коже.

Как пользоваться косметикой со спикулами, чтобы не навредить

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«Я рекомендую перед использованием провести тест на небольшом участке кожи, чтобы избежать аллергической реакции», – советует Саакян.

Подготовьте кожу к нанесению средств со спикулами: проведите ритуал очищения. Затем следуйте инструкции конкретного средства.

Важно помнить, что спикулы не подходят для ежедневного ухода. Если в средстве концентрация спикул выше 2000, лучше наносить его раз в три дня или согласно рекомендациям производителя.

Наносим средства легкими аппликативными движениями, не нужно втирать средство в кожу.

Если вы новичок в области спикул, при нанесении их вы можете почувствовать легкое покалывание.

После применения средств со спикулами кожа может стать немного чувствительной, поэтому важно использовать солнцезащитный крем и по возможности избегать прямых солнечных лучей. Агрессивные аппаратные процедуры в косметологии (лазерная шлифовка, фотоомоложение) также лучше временно не проводить.

Спикулы – инновация и прорыв или все же маркетинговый ход?

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«Уверенно могу заявить, что, учитывая все перечисленные свойства спикул, их можно считать инновациями в сфере эстетической медицины, однако важно смотреть состав конкретных используемых средств», – заключает эксперт.