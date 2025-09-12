«Меж двух огней»: Банк России снизил ключевую ставку до 17%

Как снижение ключевой ставки отразится на экономике, бизнесе, ценах и курсе рубля, читайте в материале РИАМО.

Ситуация разнонаправленных сигналов: как бы и ставку снизить, и инфляцию не разогнать

Фото - © Фотобанк Лори

Банк России принимал решение по ключевой ставке в условиях действия разнонаправленных макроэкономических сигналов, отмечает генеральный директор инвестиционной платформы Lender Invest Дмитрий Исаков. С одной стороны, экономика стагнирует, индексы PMI промышленности снижены уже на протяжении нескольких месяцев. Рост ВВП на 1,2% за полугодие в основном обеспечен за счет ВПК, кредиты стоят дорого, инвестиционная активность на паузе. Игнорирование этих сигналов может привести к серьезной рецессии в гражданских секторах, считает эксперт.

«С другой стороны, свежие данные по инфляционным ожиданиям демонстрируют рост до 13,5%, а наблюдаемая инфляция и вовсе подскочила до 16%, что может поставить под вопрос перспективы продолжения снижения годовой инфляции к таргету 4%», — отмечает Исаков.

Поэтому ЦБ при принятии решения по ставке находился «между двух огней», говорит он.

Смягчение ДКП — всегда благо для экономики?

Фото - © Фотобанк Лори

«Смягчение денежно-кредитной политики — всегда благо для экономики. Понижение ставки способно вернуть бизнес к возобновлению приостановленных инвестиционных программ, которые очень чувствительны к уровню процентных ставок. Поэтому можно ожидать оживление в корпоративном кредитовании, лизинге. Смягчение кредитных условий приведет и к росту ипотечного и автокредитования, что благоприятно отразится на строительной отрасли и позволит снять затоваренность на рынке легковых автомобилей», — считает первый заместитель председателя правления ПАО «РосДорБанк» Алексей Виноградов.

Снижение привлекательности депозитных ставок начнет переориентировать денежные потоки населения со сбережения на потребление, подталкивая к росту объемы розничной торговли. Общее падение уровня процентных ставок благоприятно скажется и на бюджете: уменьшатся расходы на обслуживание государственного долга, возрастут поступления от налога на прибыль и НДС, полагает банкир.

По его мнению, небольшое снижение ставки (1,5-2%) не приведет к бурному проявлению описанных выше тенденций.

«ЦБ действует аккуратно, задавая направления в ожиданиях. Борьба с высокой инфляцией не закончена, и Банку России важно нащупать правильный баланс по ставке, чтобы все положительные последствия ее снижения не привели к росту цен в экономике. При сохранении текущих тенденций можно ожидать дальнейших шагов регулятора по смягчению ДКП», — отмечает Виноградов.

В целом снижение ключевой ставки уже оказывает положительное воздействие на экономику страны: объемы кредитования выросли на 8,7%, что свидетельствует о росте деловой активности как бизнеса, так и населения, говорит доцент кафедры стратегического и инновационного развития факультета «Высшая школа управления» Финансового университета Михаил Хачатурян.

В этой связи дополнительное снижение ставки позволит бизнесу продолжить наращивать объемы деятельности, полагает эксперт.

Как снижение ключевой ставки ЦБ повлияет на курс рубля

Фото - © Фотобанк Лори

Перспективы курса рубля диктуются проводимым ЦБ циклом снижения ключевой ставки, констатирует Исаков. Очередное уменьшение ставки будет стимулировать фундаментальное ослабления национальной валюты, уверен он.

«Снижение ставки напрямую уменьшает привлекательность рублевых активов и делает операции carry trade (получение прибыли на валютном рынке за счет разницы процентных ставок между двумя валютами — прим. ред.) менее интересными для инвесторов, что естественно снижает спрос на рубль со стороны, в том числе и со стороны спекулятивного капитала», — объясняет эксперт.

Что будет с ценами на товары и услуги после снижения ключевой ставки

Фото - © Фотобанк Лори

Если говорить о влиянии ключевой ставки на цены на товары и услуги, то оно может быть разнонаправленным, указывает Хачатурян.

По его словам, с одной стороны, рост деловой активности бизнеса должен способствовать росту объемов национального производства, а значит, в потенциале снижению цен на основные товары. С другой — ускорившееся спекулятивное ослабление рубля создает обратные условия для роста объемов импортных поставок, снижающих конкурентоспособность российских производителей с тенденцией к росту цен на импортные товары в рознице.

«Однако ввиду наличия факторов риска вторичных санкций рост объемов импорта может быть не столь значительным, а следовательно, и ускорение темпов инфляции, традиционно происходящее к концу года, останется в пределах 2-3%, и годовой показатель инфляции в 10-10,5% удастся удержать», — прокомментировал экономист.