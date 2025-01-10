Метапневмовирус: симптомы, возможности лечения и профилактика заболевания

В материале РИАМО рассказываем о том, что такое метапневмовирус, кто наиболее подвержен заболеванию и существует ли реальная опасность эпидемии.

5 января 2025 года управление по контролю и профилактике заболеваний в Китае сообщило о вспышке заболеваемости метапневмовирусом. Это породило опасения, что вирус из Поднебесной может поразить и россиян.

Что представляет из себя метапневмовирус

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Впервые метапневмовирус человека (Human metapneumovirus, hMPV или HMPV) был выделен более 20 лет назад: это случилось в Нидерландах в 2001 году. Однако более поздние исследования показали, что вирус циркулирует в нашей популяции минимум с середины 1950-х и распространен практически на всей территории Земли. В нашей стране он проявляет себя круглый год, с периодическим повышением активности в осенне-зимний сезон. Также частота заражения вирусом нередко повышается в конце весны.

Симптоматика метапневмовируса схожа с симптомами гриппа и ОРВИ, поэтому диагностировать наличие метапневмовируса можно только с помощью экспресс-теста в условиях районной поликлиники – этот тест обычно делается с помощью мазка из носа и ротоглотки.

Как передается метапневмовирус

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По предположениям врачей, основной путь заболевания – воздушно-капельный, но не исключается возможность подхватить вирус при пользовании общими с больным бытовыми предметами (посудой, полотенцами). Наибольшая возможность заразиться возникает при нахождении в закрытом помещении при большом скоплении людей.

Для кого более всего опасен метапневмовирус

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Метапневмовирусом заражаются главным образом дети в возрасте до 10 лет.

Однако в группе риска также находятся люди:

пожилого возраста,

со сниженным иммунитетом,

с ослабленным состоянием здоровья.

Как правило, перенесенное заболевание дает довольно стойкий иммунитет, и последующие заражения проходят либо бессимптомно, либо с легкими проявлениями ОРВИ. Исключения случаются, если в популяции появляется новый штамм вируса, к встрече с которым иммунная система пока не готова.

Как проявляется метапневмовирус

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Как правило, метапневмовирус вызывает симптомы, характерные для всех ОРВИ: насморк, кашель, повышение температуры, одышка, головные боли. У пациентов раннего возраста могут отмечаться также расстройства со стороны ЖКТ: рвота или диарея. В некоторых случаях возникают осложнения в виде ринофарингита или ларингита, иногда вирус вызывает заболевания нижних дыхательных путей (трахеи, бронхов и альвеол).

Как лечат метапневмовирус

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Если человек ранее сталкивался с метапневмовирусом, заболевание чаще всего протекает в легкой форме, с небольшим повышением температуры, насморком и кашлем, и заканчивается в течение 7-10 дней.

Специфического лечения метапневмовируса не существует, так что, как правило, применяется стандартная противовирусная терапия и/или симптоматическое лечение, связанное с облегчением состояния пациента. Также рекомендуется обильное теплое питье для вывода продуктов метаболизма вируса из организма.

Профилактика метапневмовируса: как снизить риск заражения

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В случае с метапневмовирусом профилактические мероприятия точно такие же, как и для всех других ОРВИ. Следует избегать контакта с больными, в местах большого скопления людей имеет смысл носить одноразовые маски. Нужно соблюдать личную гигиену, мыть руки и умываться после возвращения с улицы, в общественных местах пользоваться антисептиками. Также медики советуют регулярно проветривать помещения, где находятся люди (это касается офисов, школьных классов, групп детского сада, других общественных мест) и своевременно проводить влажную уборку.

Какова ситуация с метапневмовирусом в России в январе 2025 года

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Эпидемиолог Геннадий Онищенко отмечает, что в России увеличения количества заражений данным вирусом на данный момент не зарегистрировано. Однако он предполагает, что рост диагностирования метапневмовируса может начаться после 20 января – после того, как пройдут первые 10-15 рабочих дней.

При этом, по мнению медиков, ожидать какого-то опасного всплеска заболеваемости не стоит, так как метапневмовирус в норме циркулирует в популяции круглогодично, а новых штаммов этого вируса в этом году не появилось. По словам замдиректора по научной работе ведомственного ЦНИИ эпидемиологии Александра Горелова, речь будет идти об обычной сезонной респираторной инфекции.

Таким образом, китайская вспышка метапневмовируса не свидетельствует о наличии какой-либо эпидемиологической опасности в России. В Минпросвещения уже заявили, что вводить какие-либо ограничения для посещения образовательных учреждений ведомство не планирует.