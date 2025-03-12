Мазутный след: стоит ли ехать отдыхать на Черное море летом 2025 года

Мнения экспертов о том, стоит ли ехать отдыхать на Черное море в 2025 году, читайте в материале РИАМО.

Туроператоры ожидают, что береговые линии Анапы будут полностью очищены от мазута уже к началу высокого туристического сезона – об этом заявил глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. Он отметил, что пляжи популярного курорта уже не выглядят так, как в начале 2025 года – после разлива нефтепродуктов в Черном море, однако пока нет уверенности, что к маю их приведут к тому состоянию, когда там можно будет отдыхать. Мнения экспертов о том, стоит ли ехать отдыхать в Анапу и на другие черноморские курорты в 2025 году, читайте в материале РИАМО.

Как разлив мазута повлиял на перспективы отдыха на Черном море в 2025 году

Фото - © РИА Новости, Алексей Майшев

Разлив мазута в Керченском проливе в декабре 2024 года серьезно повлиял на перспективы отдыха на Черном море в 2025 году, говорит в беседе с РИАМО профессиональный путешественник Альберт Бодокия. Загрязнение затронуло побережье от Таманского полуострова до Анапы. По оценкам экологов, полная очистка может занять несколько лет, а на отдельных участках следы мазута могут оставаться в песке и воде даже дольше.

«Это создает риски для туристов, особенно для семей с детьми, и влияет на выбор направления для отдыха» Альберт Бодокия профессиональный путешественник

Последствия экологической катастрофы охватывает большую часть Черноморских курортов, дополняет гендиректор туркомпании TT TOUR Наталья Фетисова. Одно из самых популярных детских направлений – Анапа – в этом году теряет основную часть своих потенциальных туристов. Многие отели уже выставлены на продажу, предчувствуя огромные убытки.

Тот факт, что бронирование туров в Анапу заметно снизилось, подтверждает и директор по связям с общественностью туроператора «Русский Экспресс» Анна Филатовская – компания фиксирует спад до десяти раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако Черное море в любом случае остается востребованным направлением у россиян при выборе места летнего отдыха: ситуация с разливом мазута способствовала не отказу, а, скорее, перераспределению спроса.

Как изменился спрос на отдых на Черном море в 2025 году

Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори

Уже в нынешнем марте стоит ожидать, что отельеры, видя низкую загрузку на лето, будут вводить скидки и дополнительные акции на черноморских курортах для привлечения внимания туристов из ближайших регионов, считает Наталья Фетисова. Основной туристический спрос на лето перенаправлен в сторону Сочи и Крыма.

«Многие объекты размещения среднего класса уже на стопе – большая волна популярности отдана бюджетному частному сектору, мини-отелям и апартаментам» Наталья Фетисова гендиректор туркомпании TT TOUR

При этом отели премиум-уровня на Черном море подорожали с этого года ввиду того, что их не так много и они держат уровень высокого сервиса в России. В связи с этим, по мнению Натальи Фетисовой, ловить хорошие скидки на высокий сезон уже поздно. В то же время Анна Филатовская летом 2025 года рекомендует рассмотреть для отдыха Крым.

Из-за некоторых сложностей с логистикой (закрытый аэропорт, добраться на полуостров можно лишь поездом или личным автотранспортом) отели там предлагают сниженные тарифы на размещение, а природа и достопримечательности порадуют любую категорию туристов. В то же время специалисты пресс-службы платформы Bronevik.com (входит в экосистему МТС) отмечают, что при планировании пляжного отдыха на лето 2025 года туристам стоит рассмотреть курортные поселки Лазаревское и Лоо, расположенные недалеко от Сочи, а также город Геленджик.

«Кроме того, можно обратить внимание на станицу Голубицкую и город Ейск на побережье Азовского моря», – рекомендуют эксперты.

Они также отмечают, что Лазаревское и Лоо отдыхающие зачастую выбирают в качестве альтернативы переполненным курортам Сочи – там можно насладиться более спокойной атмосферой, чистыми пляжами и живописными видами, а также разнообразными возможностями для активного отдыха и отдыха с детьми.

В чем плюсы и минусы отдыха на Черном море в 2025 году

Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори

Среди плюсов черноморских курортов для туристов в 2025 году кандидат экономических наук, доцент кафедры туризма и гостиничного бизнеса Факультет экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Лебедева выделяет снижение цен на путевки в отелях Черноморского побережья, а также интересные предложения. Многие отели делают акцент на улучшение инфраструктуры – SPA-центры с множеством услуг, бассейны с подогревом и тематические рестораны.

«Кто-то предлагает авторские уникальные туры по винодельням региона, а некоторые отели – семейный отдых в формате «Ультра все включено» с разнообразными услугами для взрослых и детей», – говорит эксперт в беседе с РИАМО.

Южный климат, развитая инфраструктура и транспортная доступность по-прежнему делают черноморские курорты удобным вариантом для семейного отдыха, дополняет Альберт Бодокия. Санатории продолжают работать, предлагая оздоровительные программы, а в районах, не затронутых загрязнением – таких, как Геленджикская бухта и побережье в районе Адлера, – пляжи остаются чистыми, а условия для отдыха – комфортными.

«Однако у поездки на Черное море в 2025 году есть и недостатки. Помимо возможных последствий загрязнения, стоит учитывать сезонные факторы – перегруженность популярных курортов, рост цен на размещение и ограничения, связанные с санкциями», – говорит Альберт Бодокия.

В частности, в некоторых местах могут продолжаться работы по очистке пляжей, что может повлиять на их доступность. Поэтому туристам стоит внимательно следить за ситуацией, особенно если поездка запланирована на первую половину года, подчеркивает эксперт. По мнению Натальи Фетисовой, несмотря на текущие проблемы, спрос на отдых в России будет расти с каждым годом, поскольку многие жители страны не могут позволить себе заграничные курорты по разным причинам.

«Одни из основных плюсов отдыха на российских курортах – отсутствие языкового барьера, понятная транспортная логистика и привычная кухня. Из актуальных проблем остается цена. Постоянный рост стоимости проезда, проживания и питания заставляют многих отказываться от морского отдыха и рассматривать дачу как место проведения отпуска и каникул» Наталья Фетисова гендиректор туркомпании TT TOUR

Какие альтернативные направления для отдыха стоит рассмотреть в 2025 году

Фото - © Фотобанк Лори

В качестве альтернативы черноморским курортам специалисты пресс-службы платформы Bronevik.com предлагают рассмотреть отдых на Каспийском море – в дагестанских городах Дербент, Каспийск и Избербаш. Там пляжный отдых удобно сочетать с экскурсионным – к примеру, Дербент является одним из самых древних городов России, в нем расположено множество исторических достопримечательностей, в том числе крепость Нарын-Кала, Джума-мечеть, Девичья баня и так далее.

«Дагестанские курорты особенно подходят для отдыха с детьми – пляжи здесь песчаные, с пологим входом в море», – отмечают специалисты.

По данным Bronevik.com, сейчас забронировать на лето отель в Дербенте можно от 2 300 рублей в сутки за двоих, апартаменты – от 3 000 рублей за ночь. В Каспийске можно найти отели от 3 500 рублей, апартаменты – от 2 900 рублей. В Избербаше цены на отели на летний период стартуют от 3 000 рублей в сутки на двоих. Курорты Балтийского моря, например, Зеленоградск и Светлогорск, также подойдут для семейного отдыха летом.

Это небольшие уютные города в Калининградской области с частично сохранившейся немецкой архитектурой, протяженными променадами, парками и музеями. Несмотря на то, что море там прогревается не так, как на южных курортах, в жаркую погоду вполне можно купаться – температура воды может достигать плюс 25 градусов.

По данным Bronevik.com, забронировать отель в Зеленоградске на лето сейчас можно по цене от 8 800 рублей за ночь, в Светлогорске — от 3 900 рублей в сутки. Апартаменты в Зеленоградске летом обойдутся от 7 500 рублей в сутки, в Светлогорске можно найти предложения от 8 700 рублей.

«Из зарубежных направлений (не считая Абхазии) можно назвать Турцию, но отдых там, скорее всего, будет ощутимо дороже, а также Египет, но там может быть слишком жарко. И там, и там есть семейные отели с популярной у россиян системой отдыха „Все включено”», – заключает Анна Филатовская.