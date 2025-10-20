Массовые протесты No Kings в США: кто за ними стоит и насколько они опасны для Трампа

Что такое акция No Kings и кто за ней стоит

Фото - © РИА Новости

Первый протест No Kings («Нет королям») состоялся 14 июня 2025 года – в день рождения Трампа, когда в Вашингтоне проходил первый за долгое время военный парад. По заявлениям организаторов, акции прошли в более чем 2 100 городах США и в них приняли участие свыше 5 миллионов человек.

Второй протест состоялся 18 октября 2025 года и собрал еще больше людей. Если верить организаторам, на этот раз в стране прошли около 2 700 отдельных акций, а количество участников составило порядка 7 миллионов человек (около 2% населения США).

Любопытно, что численность протестующих имеет не только пропагандистское, но и научное значение. Согласно исследованиям американских политологов Марка Лихбаха и Эрики Ченовет, если 3,5% населения страны будут участвовать в мирном протесте, власть с большой долей вероятности поменяется. Таким образом, для проверки этой гипотезы в американских условиях осталось привлечь на протестные акции еще несколько миллионов человек.

За протестами No Kings стоят множество организаций. Среди них, к примеру, «Движение неразделения» (Indivisible movement), созданное в 2016 году как реакция на первое президентство Трампа. Лидерами организации является супружеская пара Эзры Левина и Лии Гринберг, ранее работавших в аппарате конгрессменов от Демократической партии, а в начале 2017 года выпустивших онлайн-гид по противостоянию новому президенту и его политике. Есть среди организаторов и анонимы – так, «Движение 50501» основано пользователем популярного сайта Reddit с ником Evolved_Fungi («Эволюционировавший гриб»).

Наряду с новыми движениями, в протестах против Трампа участвуют и старые респектабельные организации – например, основанный в 1920 году Американский союз защиты гражданских свобод или существующая с 1916 года Американская федерация планирования семьи. Активную роль в протестах играют профсоюзы, такие как Американская федерация учителей (второй по размеру профсоюз США в сфере образования) и «Американские работники в сфере коммуникаций» (крупнейший национальный профсоюз в медийной сфере).

В целом протесты No Kings имеют явно левый уклон. В частности, в них принимает участие крупнейшая социалистическая организация США «Демократические социалисты Америки». Так их оценивают и оппоненты – например, спикер палаты представителей Майк Джонсон, генпрокурор Пэм Бонди и министр транспорта Шон Даффи отождествляли протестующих с движением «антифа», которое указом Трампа было причислено к террористическим организациям.

Любопытно, что акции No Kings проходили и за рубежом, но в странах с монархической формой правления (например, Канаде или Норвегии) их название было изменено на No Tyrants («Нет тиранам») или No Dictators («Нет диктаторам»).

Чем вызваны протесты No Kings

Фото - © РИА Новости

Название No Kings возникло после того, как в официальном твиттер-аккаунте Белого дома 19 февраля появилась картинка, на которой Трамп изображен с короной на голове, с подписью «Долгой жизни королю» (Long Live the King). В этом оппоненты президента увидели очередное доказательство того, что он покушается на американскую демократию, намереваясь заменить ее диктатурой.

Кроме того, участники протестов недовольны антииммиграционной политикой Трампа – в частности, попытками массовой депортации нелегальных иммигрантов. Сильна в No Kings и «антиолигархическая» повестка, направленная против крупного бизнеса.

Несмотря на размах протестов, Трамп и его окружение всячески демонстрируют свое презрение к участникам акций. Сам президент разместил в социальной сети Truth Social сгенерированное искусственным интеллектом видео, на котором он предстает в виде пилота бомбардировщика, сбрасывающего на протестующих нечто похожее на фекалии. А вице-президент Трампа Джей Ди Вэнс выложил другое видео – с президентом в образе короля и преклоняющими перед ним колено лидерами Демократической партии.

Насколько опасны протесты No Kings для Трампа

Фото - © скриншот

Хотя сам Трамп и его окружение делают вид, что не воспринимают протесты всерьез, среди сторонников президента царит далеко не столь благостное настроение. Так, в интервью журналисту Такеру Карлсону популярный правый радиоведущий Алекс Джонс и бывший член команды Трампа Стив Бэннон высказали схожие мысли о том, что оппоненты президента реализуют четко продуманный план по его отстранению, причем вовсе не демократическими методами.

По словам Джонса, Демократическая партия придерживается схемы действий, публично озвученной влиятельным демократом Джоном Подестой еще накануне президентских выборов 2020 года. Согласно этому плану, в случае победы республиканского кандидата необходимо организовать неповиновение федеральной власти в крупных городах, контролируемых демократами. Это повлечет за собой попытку силового восстановления порядка и неизбежные жертвы, которые вызовут дальнейшее усиление протеста против Трампа. Как отметил Джонс, сейчас реализацию данного плана можно видеть в таких городах, как Чикаго и Портленд, куда президент уже собирается направить Национальную гвардию – но пока не решается это сделать.

Бэннон полагает, что у Демократической партии, находящейся в низшей точке своей популярности за всю историю, нет шансов выиграть парламентские выборы, поэтому стратегия противников Трампа будет заключаться в эскалации насилия. По мнению аналитика, у президента осталось совсем немного времени, чтобы предотвратить гражданскую войну в США. Для этого необходимо устроить масштабную чистку в американских органах власти – в частности, реорганизовать ФБР и сократить численность персонала агентства.

И Бэннон, и Джонс уверены, что Трамп действует слишком мягко и нерешительно, что может привести к трагическим для США последствиям.