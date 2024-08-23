«Мама чуть не плакала»: почему российским школьникам массово отказывают в переводе в 10 класс

Из нескольких регионов России родители школьников сообщают, что их детей не хотят переводить в 10 класс после 9-го. Причины при этом называются самые разнообразные. Подробнее об этом и о том, как решается эта проблема, — в материале РИАМО.

Российский общественный деятель, исполнительный директор Национального центра помощи детям, член Общественной палаты РФ, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале поделилась информацией, что, несмотря на хорошие оценки, некоторым подросткам отказывают в зачислении в 10-й класс, а обучение проводится исключительно по профилям углубленного изучения отдельных предметов. По информации Генпрокуратуры РФ, такие случаи отмечены в ряде регионов России.

«В одной из краснодарских школ сразу 46 подростков получили отказ, потому что их средний балл был ниже 4,4. После жалоб родителей в прокуратуру всех зачислили, а директора привлекли к ответственности. Такая же ситуация произошла в Оренбургской области, Москве, Магнитогорске», — сообщает глава «Лиги безопасного интернета».

Что говорят родители и дети об отказах в переводе в 10 класс

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Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале поделилась письмами и сообщениями родителей и самих учеников:

«В 10 класс поступить достаточно тяжело в моей школе в СПБ. Там целая комиссия, детей из других школ принимают достаточно легко, но если тебя знают учителя (по учебе до 10 класса), то тебе придется несладко. Они высказывают все, что о тебе думают, и в основном отказывают в поступлении, но директор задает пару вопросов и сама решает, брать или не брать. Например, я оттуда со своей мамой вышел весь красный, а мама чуть не плакала. Там не смотрят на аттестат или грамоты, все зависит только от твоих отношений с учителями и отношения к учебе»;

«Что сказать насчет 10 класса, у меня балл аттестата 4,2, он приемлем для принятия в 10 класс, однако хочу сообщить о том, что меня отказываются брать по причине нехватки мест, в классе 25 человек, хотя по сан-пину должно быть 35, на вопрос почему отказ о взятии, ответили, что по прописке мне нужно идти в другую школу, хотя в самом классе есть моя подруга, которую взяли, несмотря на прописку»;

«С поступлением в 10 все печально. Очень большое количество школ не берут своих же учеников в 10 классы, аргументируя это конкурсным отбором, хотя обязаны иметь общеобразовательные классы. Пришлось писать жалобы куда только можно, чтобы приняли в 10 класс в своей же школе (я учусь там с 1 класса, проживаю по прописке подходящей в эту школу, в этой же школе учится младшая сестра, то есть оснований меня не взять вообще никаких). 22 числа иду на повторную подачу документов в свою школу, нервы за это лето потрепала нереально. Надеюсь, что возьмут. К сожалению, многие не знают, что их обязаны взять в 10 класс в их школе, поэтому тоже все лето ищут учебное заведение, где хотя бы найдется место. Почему нигде не информируют школьников об их правах? Сколько хороших учеников безосновательно не взяли в 10 класс в нашей школе! Очень за них обидно!»;

«В 10 класс взяли через бой, несмотря на то, что у меня только 2 четверки в аттестате (остальные пятерки). Директор отказывалась меня брать, ссылаясь на то, что аттестат об основном общем образовании я получила и дальше должна идти в колледж. Очень многие ребята хотели пойти в 10 класс, но директор решила сделать только 1 класс (хотя могла сделать 2 класса). Скорее всего, она так делает из-за того, что боится, что ребята плохо сдадут ЕГЭ и школе не дадут дополнительное финансирование… В этом году (2023-2024) в 10 класс пошло 25 человек, но к середине года стало 15, из-за личной неприязни к некоторым детям она их выгоняет из школы…».

Почему школы не хотят переводить учеников в 10 классы

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Профессор НИУ ВШЭ Ирина Обанкина в беседе с радио «Комсомольская Правда» так пояснила текущее положение вещей: «Почему школа это делает? Потому что, формируя профильный класс, набирает определенное число учеников. Школа заинтересована в том, чтобы в профильном классе было эффективно работать и чтобы был определенный уровень. Потому что программа очень сложная, очень насыщенная, и, конечно, школа несет ответственность потом и за результаты академических достижений учащихся. Это всегда ответственность коллектива, учителей. От этого зависят и стимулирующие выплаты учителям».

Илона Менькова, председатель общественного движения «Родители Москвы», утверждает, что в школах детей намеренно запугивают и вынуждают забрать аттестаты после 9 класса.

«Это искусственно созданная ситуация. Зачастую в течение всего девятого класса, а может, даже раньше, со стороны школы идёт обработка, в том числе и детей, что им не надо идти в десятый класс, что они не сдадут ЕГЭ. То есть такое своего рода зомбирование происходит. Кроме того, создаётся негативный имидж общеобразовательных классов, что в такие классы идут только дураки, не побоюсь этого слова. Что там „плохие дети“ и будут учить „плохие учителя“, а в профильных будут учить „хорошие“. И таким образом стимулируют и детей, и родителей в общеобразовательный класс не идти — а потом говорят, что общеобразовательный класс не набирается», — говорит эксперт.

Что по этому поводу говорит Генпрокуратура РФ

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Профильные старшие классы школы формируют на основании отбора, критерии которого образовательные учреждения определяют сами, — они учитывают средний балл аттестата за девятый класс, результаты ОГЭ по профильным предметам или внутришкольной диагностики, а также содержание портфолио обучающегося.

В качестве примера Генпрокуратура приводит случай, произошедший в одной из школ Краснодара. Там 46 подросткам отказали в переводе в 10 класс из-за того, что их средний балл аттестата был ниже 4,4. Родителям подростков пришлось обращаться в Генпрокуратуру, чтобы права их детей были восстановлены. Вследствие этого в отношении директора возбудили дело об административном правонарушении, а ребята продолжат учебу.

Генпрокуратура проинформировала главу Минпросвещения о сложившейся ситуации и продолжает ее контролировать.

В ведомстве также отметили, что подобная ситуация уже возникала ранее, например, в 2020 году аналогичный вопрос рассматривал Конституционный суд РФ. Тогда было решено, что:

дети, освоившие программу основного общего образования, но не прошедшие отбор в профильные классы, не могут быть лишены возможности продолжить обучение в той же образовательной организации;

региональные власти обязаны гарантировать доступность обучения по программе среднего общего образования каждому ребёнку, желающему ее освоить.

Что делать, если ребенку отказали в приеме в 10 класс

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Подробную инструкцию, как поступить, чтобы восстановить права ребенка, написало общественное движение «Родители Москвы».