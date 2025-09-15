Любовная лодка разбилась о быт: на каком месте в мире Россия по изменам и разводам

В каких странах планеты расторгается больше всего браков и где чаще всего изменяют партнерам, читайте в материале РИАМО.

В каких странах мира больше всего разводов

Существует официальная статистика ООН по разводам, но она страдает неполнотой: в нее включены далеко не все страны мира (данные за 2019–2023 годы можно посмотреть здесь).

ООН указывает общее количество разводов, а также количество разводов на 1 тысячу человек населения.

Существуют и другие источники данных – например, статистика Евросоюза, а также национальные статистические службы (в России это Росстат). Есть также множество сайтов, которые аккумулируют статистику из разных источников (так, неплохую таблицу со ссылками на источники можно найти в англоязычной Википедии), но данные из них необходимо проверять.

В таблице ниже представлены страны мира, лидирующие по количеству разводов на 1 тысячу человек населения по последним известным данным.

Страна Количество разводов на 1 тысячу человек населения Год Источник данных 1. Северная Македония 9,6 2023 ООН 2. Лихтенштейн 4,9 2023 ООН 3. Россия 4,7 2023 Росстат 4. Молдавия 3,9 2023 Евростат 5. Белоруссия 3,7 2023 Белстат 6. Грузия 3,7 2023 ООН 7. Аруба 3,5 2023 ООН 8. Китай 3,4 2022 HROne 9. Украина 2,9 2021 ООН 10. Латвия 2,8 2023 ООН

Если бы не Северная Македония, в которой случилась некая статистическая аномалия (количество разводов на 1 тысячу человек населения выросло с 0,9 в 2022 году до 9,6 в 2023-м), а также крохотный Лихтенштейн, Россия гордо занимала бы первое место в этом рейтинге. Впрочем, отличились и другие страны бывшего СССР: Молдавия и Белоруссия замыкают первую пятерку, а в первую десятку входят также Грузия, Украина и Латвия. Итого: шесть позиций в топ-10.

Латвия и Литва безоговорочно лидируют по количеству разводов на 1 тысячу населения в Евросоюзе. У Эстонии дела чуть лучше – она пропустила вперед Люксембург, Финляндию и Швецию. Страны бывшего СССР, не входящие в первую десятку, перечислены в таблице ниже в порядке убывания количества разводов (источник всех данных – ООН).

Страна Количество разводов на 1 тысячу человек населения Год Литва 2,5 2023 Азербайджан 2,1 2023 Казахстан 2,0 2023 Эстония 1,9 2023 Киргизия 1,8 2023 Таджикистан 1,5 2022 Армения 1,5 2022 Узбекистан 1,4 2023

В некоторых других крупных странах мира этот показатель такой:

Страна Количество разводов на 1 тысячу человек населения Год Источник данных Египет 2,5 2022 ООН США 2,4 2022 Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Иран 2,4 2022 ООН Франция 2,1 2010 Евростат Турция 2,0 2023 ООН Испания 1,6 2023 Евростат Германия 1,5 2023 ООН Англия и Уэльс 1,5 2023 Национальная статистическая служба Великобритании Италия 1,4 2023 Евростат

Довольно любопытно выглядит тот факт, что Франция не передавала в Евростат свою национальную статистику по разводам с 2010 года.

Помимо количества разводов на 1 тысячу человек населения, распространен и такой статистический показатель, как соотношение количества разводов к количеству заключенных браков. Хотя в последнем бюллетене Евростата эта информация не приводится, в интернете много публикаций, согласно которым по данному показателю в мире лидируют Португалия и Испания. Так, в англоязычной Википедии утверждается, что в 2020 году количество разводов по отношению к количеству браков составляло 94,4% в Португалии и 84,2% в Испании. Любопытно, что по количеству разводов на 1 тысячу человек населения показатель в этих странах не очень высокий (по 1,6 в 2023 году). Это может объясняться тем, что огромная доля браков в этих странах расторгается, но вообще браков заключается не так много.

Россия по данному показателю также показывает впечатляющие результаты. Как сообщила в декабре 2024 года советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова, в 2024 году в России на десять новых бракосочетаний приходилось порядка восьми разводов. По словам эксперта, это максимальное значение (по всей видимости, за всю историю наблюдений) и страна по этому показателю вышла на третье место в мире (наверное, как раз после Португалии и Испании).

В каких странах мира больше всего измен

В отличие от статистики по разводам, официальная статистика по изменам не ведется, однако информация по этому вопросу есть. Как правило, она берется из социологических опросов.

Так, согласно исследованию, проведенному британским маркетплейсом OnBuy среди 30 тысяч людей в 30 странах, первая десятка рейтинга стран по количеству изменщиков выглядит так:

Страна Процент респондентов, признавшихся в измене С кем респонденты в первую очередь готовы изменить своему партнеру 1. США 71% Бывший партнер 2. Германия 68% Друг 3. Великобритания 66% Друг 4. Таиланд 61% Незнакомец 5. Бразилия 57% Человек из приложения для онлайн-знакомств 6. Франция 57% Незнакомец 7. Россия 53% Незнакомец 8. Япония 49% Друг 9. Румыния 46% Друг 10. Австралия 44% Незнакомец

А вот десятка стран, где люди в изменах признаются реже всего:

Страна Процент респондентов, признавшихся в измене С кем респонденты в первую очередь готовы изменить своему партнеру Канада 27% Бывший партнер Турция 27% Друг Китай 26% Бывший партнер Швейцария 23% Друг Дания 22% Незнакомец Новая Зеландия 19% Человек из приложения для онлайн-знакомств Нидерланды 17% Незнакомец Ирландия 15% Бывший партнер Гренландия 12% Друг Исландия 9% Бывший партнер

А вот в рейтинге популярного аккаунта World of Statistics в соцсети X приводятся страны мира по проценту женатых мужчин, изменяющих своим женам. Авторы рейтинга утверждают, что он создан на основе многих источников, в том числе научных исследований по сексуальному поведению. Россия в нем занимает девятое место с показателем 35%. Безоговорочный лидер – Таиланд (56%), а самые верные мужчины живут в Греции и Венгрии (по 13%), на Филиппинах (12%), во Вьетнаме (11%) и Египте (10%).