Личное тело: почему в России обновили рекомендации по лечению сексуальных расстройств

Подробности о том, почему в России обновили рекомендации по лечению сексуальных расстройств, читайте в материале РИАМО.

Минздрав обновил рекомендации по диагностике и лечению сексуальных расстройств. Новые клинические рекомендации пришли на смену методическим материалам 1999 года. Эксперты называют их появление долгожданным шагом, но обращают внимание на ряд моментов, которые могут вызывать сложности.

Почему Минздрав обновил рекомендации по лечению сексуальных расстройств

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Медицинская помощь в России устроена так, что специалисты юридически опираются на клинические рекомендации, говорит в беседе с РИАМО врач-сексолог, психотерапевт психотерапевтического центра «Медикал Фактум» Олег Гулько. По словам эксперта, такие документы есть по всем заболеваниям, от соматических до психических, и они регулярно обновляются. По рубрике «Расстройства сексуального предпочтения» (РСП) это не первый документ.

«Раньше у нас действовал приказ от 6 августа 1999 года № 311 «Об утверждении клинического руководства «Модели диагностики и лечения психических и поведенческих расстройств», где были рекомендации по лечению и данных состояний. Но в 2012 году он был отменен», — рассказывает Олег Гулько.

Как отмечает специалист, новый документ отражает современное как научное, так и юридическое отношение к этой проблеме. Насколько известно, разрабатывался он долго и с 2023 года обсуждался в Российском обществе психиатров. Это стандартная процедура: после обсуждения документ утверждается Министерством здравоохранения.

В международной медицине до сих пор нет достоверных медицинских сведений о возникновении сексуальных расстройств. Поэтому работа по этому вопросу все еще продолжается, и редактирование клинических рекомендаций является естественным этапом в процессе изучения проблемы, дополняет врач-психотерапевт «Поликлиники.ру» Роман Устинов.

Как теперь будут лечить сексуальные расстройства

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Ключевые новшества рекомендаций от Минздрава касаются преимущественно новых методов коррекции поведения и эмоций — в частности, это включение когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) в клинические рекомендации, как метода первой линии работы, рассказывает психолог Юрий Земцов.

«Также была скорректирована схема лечения — теперь в рамках нее КПТ совмещают с препаратами. В рамках этой схемы КПТ используется для коррекции поведения и обучения человека навыкам контроля импульсов, а препараты будут использоваться для снижения интенсивности влечения и сопутствующей симтоматики», — объясняет собеседник РИАМО.

В рекомендациях 2026 года основа — это ступенчатая система, где выбор терапии зависит от степени тяжести, дополняет Олег Гулько.

Легкая степень (только фантазии, критика сохранена) — только КПТ;

Умеренная (дистантные формы, обсессивно-компульсивный характер) — КПТ плюс СИОЗС (флуоксетин, сертралин);

Выраженная (контактные формы, эгодистоническое отношение) — КПТ плюс антиандрогены (ципротерон, медроксипрогестерон);

Тяжелая (агрессивно-садистические фантазии, импульсивность, эгосинтоническое отношение) — КПТ плюс аналоги ГнРГ (трипторелин, лейпрорелин), при необходимости СИОЗС.

Фармакотерапия здесь уже основной инструмент для тяжелых форм. Прописаны дозировки, пути введения, длительность (от двух лет и пожизненно) и мониторинг (тестостерон, ЛГ, ФСГ, МРТ, рентгенденситометрия). Кроме того, детально регламентировано принудительное лечение (статья 102 УК РФ), взаимодействие с МВД и диспансерное наблюдение, отмечает Олег Гулько.

«Также изменения были внесены в блок этики: теперь перед началом терапевтической работы врач обязан обговорить с пациентом — это важный момент, предполагающий возможность разглашения сообщенных пациентом сведений при наличии в них состава преступления. Врач-психиатр, врач-психотерапевт или клинический психолог обязаны уведомить пациента об ограничениях медицинской тайны и случаях, когда эти ограничения действуют», — говорит Юрий Земцов.

Зачем нужны новые рекомендации по лечению сексуальных расстройств

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Принятие новых рекомендаций дает пациентам и врачам прозрачность процедуры диагностики и лечения расстройств, а также возможность организовать первичную помощь до обращения к врачу и реабилитацию в соответствии с современной медицинской наукой и практикой, считает Юрий Земцов.

«Новые рекомендации полностью меняют парадигму: от "перевоспитания" и общей психотерапии к научно обоснованному, дифференцированному и юридически строгому управлению рисками с использованием современной психофармакологии», — говорит Олег Гулько.

Соответственно если врач-психиатр в своей практике и подготовке не сталкивался с данным явлением, как например специалисты, регулярно работающие с подобными расстройствами — это врачи-сексологи и судебные психиатры (судебные врачи-сексологи), он получает регламент, на который может опереться и не отказать в силу, например, личного непонимания или неприязни, объясняет специалист.

Пациент, в свою очередь, получает юридическую опору для получения медицинской помощи. К сожалению, в практике приходилось встречаться с ситуациями, когда врачи отказывали в помощи, вероятно, по причине личной неприязни к пациентам со «странными симптомами», отмечает Олег Гулько. Например, речь шла о случае, когда мужчина испытывал потребность обязательно использовать женские носки или другие предметы одежды для сексуального контакта, что характерно для фетишизма.

«Важно понимать, что суть терапии не в том, чтобы закрыть всех фетишистов и любителей БДСМ в психбольницах, а в том, чтобы снизить аномальное сексуальное влечение и тем самым уменьшить риск совершения сексуальных преступлений», — подчеркивает Роман Устинов.

Какие есть трудности в лечении сексуальных расстройств и снимут ли их новые рекомендации

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Сексуальная сфера сама по себе стигматизирована, причем во всем мире, говорит в беседе с РИАМО Олег Гулько. По словам эксперта, достаточно вспомнить ограничения на изображение женской груди и сосков в фото и видео якобы из-за опасного влияния на психику. Парадокс: если демонстрировать их как орган грудного кормления, ограничения снимаются.

«Документ скорее направлен на то, чтобы сложностей не было. Сложности формируют искаженные комментарии в прессе, где звучат пугающие заголовки например, что людей с нестандартными фантазиями будут ставить на учет в полиции», — отмечает Олег Гулько.

В свою очередь Юрий Земцов считает, что в случае с новыми рекомендациями сложности остаются теми же, что и в более ранних версиях и в МКБ, в целом: отсутствие внятных биологических маркеров вынуждает врачей проводить диагностику преимущественно по поведению и общему состоянию человека, что подвержено влиянию субъективизма и иным искажениям со стороны врача.

В целом, по словам Романа Устинова, популяризация и увеличение внимания к сексуальным расстройствам могут как навредить, так и принести пользу. Для одних пациентов это станет отталкивающим фактором, и они будут дольше скрывать свои проблемы, что приведет к ухудшению состояния. Для других это может стать знаком понимания, сопереживания их проблемам со стороны медицинского сообщества.

При этом рекомендации советуют обращаться к сексологу, но эту специальность Минздрав упразднил в мае 2026 года, и с 1 сентября сексологи больше не входят в перечень медицинских специальностей. Новых сексологов не готовят — и нанимать их медицинские организации больше не могут.

«На практике основная нагрузка по диагностике и лечению расстройств сексуального предпочтения ложится на психиатров и медицинских психологов, и это создает кадровую проблему, потому что узкоспециальной подготовки у них часто не хватает», — заключает Роман Устинов.