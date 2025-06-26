Лево руля: почему в России растет спрос на поддельные водительские удостоверения

Зачем люди покупают поддельные права и легко ли отличить их от настоящих, читайте в материале РИАМО.

Спрос на поддельные водительские удостоверения в России растет, особенно среди несовершеннолетних. Однако, как отмечают эксперты, подделка прав грозит серьезными проблемами с законом как продавцам, так и покупателям.

Что известно о продаже поддельных водительских прав в России

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О том, что в России вырос спрос на поддельные водительские удостоверения, Telegram-канал Shot сообщил 17 июня. По данным канала, фальшивки, почти не отличимые от настоящих, сегодня предлагают в сети десятки продавцов, в основном выставляющих свои объявления в соцсетях и мессенджерах.

Напечатать подделку с нужными ФИО, возрастом, фотографией, подписью и всеми вотермарками продавцы обещают меньше чем за сутки. При этом уже на следующий день фальшивку могут отправить по адресу, удобному для покупателя.

«Отличить фальшивку от оригинала практически невозможно. Лишь на обратной стороне карточки красуется малозаметная надпись „Сувенир“», — отмечает Shot.

По данным канала, особенно популярна нелегальная услуга у школьников и студентов, которым еще не исполнилось 18 лет. При помощи фальшивок они пытаются покупать спиртные напитки в нарушение закона или же проходить в ночные клубы для взрослых. В то же время, как отмечает Shot, «больше всего пугают фото с сувенирами у довольных покупателей за рулем автомобилей».

Кто и зачем покупает поддельные права в России

Фото - © Victoria Demidova / Фотобанк Лори

Недобросовестные продавцы, реализуя поддельные водительские удостоверения, мотивируют покупателей надежностью и быстротой выполнения услуги. Мошенники обещают «легальный способ получить права, избежав медкомиссии, учебы и экзаменов в автошколе», говорит в беседе с РИАМО юрист Татьяна Самохвалова.

«Клиентами чаще всего становятся несовершеннолетние подростки, которые еще не осознают всей степени ответственности, а также граждане, лишенные прав на долгий срок за серьезное правонарушение или не имеющие возможности садиться за руль по состоянию здоровья», — рассказывает эксперт.

В то же время поддельное удостоверение, как правило, сразу «выдает» себя, попав в руки опытного инспектора, отмечает Самохвалова. Оно не имеет многоуровневой системы защиты, в отличие от оригинального документа, и может быть элементарно напечатано на принтере. Однако даже качественную работу легко разоблачить, если устроить проверку по базе данных ГИБДД — регистрационного номера поддельных прав в реестре не окажется.

Какие незаконные пути получения прав существуют сегодня

Фото - © Victoria Demidova / Фотобанк Лори

Для управления автомобилем смысл подделки водительского удостоверения сомнителен — оно работает только до первой проверки сотрудником ГИБДД, говорит в беседе с РИАМО адвокат Роман Алымов. Гаишник проверяет удостоверение по базе, не находит его среди действующих и разоблачает подделку. В этом случае «спасти» водителя могут отсутствие связи, технические сбои или коррупция.

«Есть более сложный вариант подделки — „зеркальные права“. Удостоверение не просто „рисуют“, а используют реальные данные другого человека. Нарушитель ездит с подделкой на чужое имя. Фактически это дубликат, только фотография другая», — рассказывает эксперт.

Однако и этот вариант ненадежен, отмечает Алымов. Он работает только до первого нарушения — когда владелец настоящих прав получает первый штраф, полученный водителем с поддельными правами, и начинает разбираться. Или до первого внимательного сотрудника ГИБДД, который что-то заподозрит и захочет сверить удостоверение с паспортом.

Второе возможное направление использования поддельных удостоверений — обход экзамена в ГИБДД. Это сложная и узкая махинация, экономически целесообразная и возможная только при переезде в другую страну. Российский гражданин покупает подделку, уезжает в другую страну, там меняет поддельное российское удостоверение на настоящее местное, потом возвращается в Россию и меняет его на настоящее российское.

«Третье направление использования подделок — для идентификации личности, прежде всего для подтверждения возраста при покупке алкоголя: обычный продавец в магазине вряд ли сможет распознать подделку», — рассказывает Алымов.

Что грозит по закону покупателям и продавцам фальшивых прав

Фото - © Фотобанк Лори

За подделку водительских прав, их продажу и использование законом предусмотрено наказание, поскольку данные действия представляют угрозу для жизни пешеходов, пассажиров и других водителей, говорит в беседе с РИАМО Татьяна Самохвалова. Прежде всего, речь идет об административной ответственности по статье 12.7 КоАП РФ — за управление автомобилем без прав.

«Если прав просто нет, то водителю грозит штраф до 15 тысяч рублей. Если права были, но водитель их лишен — то штраф 50 тысяч или 15 суток ареста или 200 часов обязательных работ», — рассказывает Роман Алымов.

При этом за приобретение, использование или даже просто хранение поддельного документа по части 3 статьи 327 УК РФ грозит уголовная ответственность. Максимальное наказание — один год лишения свободы. Если это первая судимость, то лишение свободы не применяется, максимальное наказание — один год принудительных работ (жить в специальном общежитии и работать на определенной работе).

Если использование поддельного удостоверения связано с другими преступлениями (угон, ДТП с тяжкими последствиями), то назначается итоговое наказание за все сразу. Если связано с административными нарушениями ПДД, то уголовная ответственность за поддельные права — отдельно, административная — отдельно.

«Продажа поддельных удостоверений преследуется по части 1 статьи 327 УК РФ, максимальное наказание — два года лишения свободы (если первый раз — два года принудительных работ)», — отмечает Алымов.

При этом, если в продаже задействовано несколько человек (предварительный сговор, организованная группа), то максимальное наказание — уже шесть лет лишения свободы. Если поддельные удостоверения использовались для совершения других преступлений — возможны разные комбинации в зависимости от конкретики, подчеркивает эксперт.

Как бороться с продажей фальшивых прав в сети

Фото - © Фотобанк Лори

Сообщать о подобных преступлениях можно в полицию — их должны расследовать полицейские дознаватели, говорит Алымов. Можно сообщать в прокуратуру — прокурор определит, к какому территориальному отделу полиции относится это нарушение, и передаст материал туда. Кроме того, прокурор может инициировать судебный процесс о блокировке сайта с объявлениями.

В свою очередь управляющий партнер Адвокатского бюро города Москвы «Матюнины и Партнеры» Олег Матюнин указывает на неочевидный фактор, который может играть на руку владельцам фиктивных прав. Эксперт обращает внимание, что инспектор ДПС не просит паспорт — истребуется только водительское удостоверение и свидетельство о регистрации ТС.

«Причем, как показывает опыт, инспектор может ограничиться лишь визуальным осмотром предъявленной карточки и вернуть ее обратно водителю. То есть существует сценарий, при котором идентификация человека за рулем может не состояться», — говорит Матюнин.

А вот если бы действовал регламент проверки водителя и транспортного средства, по которому инспектор сканирует государственный регистрационный номер автомобиля, получает всю информацию о собственнике, водителях и страховке, а также устанавливает личность водителя с помощью его гражданского паспорта, пластик водительского удостоверения был бы уже не нужен, заключает собеседник РИАМО.