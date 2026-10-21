Лесные пожары и питание для школьников: почему начались массовые протесты в Индонезии

20 октября 2026 года, ровно через два года после вступления президента Прабово Субианто в должность, в Индонезии прокатилась новая волна массовых протестов. Акции прошли сразу в нескольких городах страны — в столичной Джакарте, Джокьякарте, Бандунге и Макасаре. Подробности — в материале РИАМО.

Чего требуют участники массовых протестов в Индонезии

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Формально поводом для акций стали масштабные лесные пожары, бушующие в стране уже несколько месяцев. Демонстранты потребовали официально признать пожары национальным бедствием, расследовать причины возгораний, привлечь виновных к ответственности — в том числе агрокомпании, практикующие выжигание растительности, — и восстановить пострадавшие территории.

Но требования митингующих давно вышли за рамки экологии. Студенты выразили недовольство ростом цен, экономической политикой правительства и состоянием системы образования. В Джакарте звучали лозунги об усилении борьбы с коррупцией и о свободе выражения мнений. На кадрах из соцсетей видно, как участники акций скандируют лозунги, жгут фаеры, а в отдельных случаях громят припаркованные автомобили.

Как лесные пожары стали причиной новых протестов в Индонезии

Экологический кризис действительно стал последней каплей. Индонезия переживает самые сильные лесные пожары за последние 11 лет: на вечер 11 октября ведомство лесного хозяйства насчитывало 909 активных очагов возгорания, и власти предупреждали, что огонь может бушевать до ноября. Плотный токсичный смог от пожаров на Суматре и Калимантане накрыл соседние государства Юго-Восточной Азии — граждан пришлось экстренно переводить на удаленную работу и учебу, а в ряде индонезийских городов школьников отправили на дистанционное обучение.

Давление оказалось столь велико, что Джакарта после долгих возражений согласилась принять международную помощь в тушении. В сентябре группа коренных народов и общественных организаций Западного Калимантана подала коллективный иск лично к президенту Прабово, а полиция к тому моменту уже вела 219 уголовных расследований по фактам выжигания земли.

Как рост цен на бензин и падение рупии усилили протесты в Индонезии

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Протесты этой осени не возникли на пустом месте — это продолжение истории, которая тянется весь 2026 год. В июне сотни студентов вышли в Джакарте после того, как популярный бензин Pertamax подорожал более чем на 32% — с 12,3 до 16,2 тысячи рупий за литр, крупнейшее повышение за последние годы. Акция называлась характерно — «Индонезия на пути к банкротству». Протестующие требовали снизить цены на топливо и продукты, прекратить «расточительные» траты правительства и свернуть дорогостоящие программы, включая бесплатное питание школьников, обошедшееся в 268 триллионов рупий (около 15 миллиардов долларов) только за год.

Дополнительную тревогу вызывает валюта: в июне рупия падала до исторического минимума — 18 тысяч за доллар. Программа бесплатного питания, призванная накормить 83 миллиона детей и беременных женщин, обросла скандалами: тысячи детей пострадали от пищевых отравлений, а после коррупционного расследования Прабово был вынужден отправить в отставку главу программы.

Есть и политическое измерение. Протестующие опасаются расширения роли военных в гражданских делах, видя в этом откат к авторитарной эпохе Сухарто. Прошлым летом, в августе 2025-го, волнения вокруг завышенных надбавок для депутатов закончились трагедией: полицейский броневик протаранил толпу, погиб 21-летний таксист. Тогда, по данным правозащитников, не менее десяти человек погибли, а власти задержали более трех тысяч человек.

Как власти Индонезии реагируют на протесты и что будет дальше

Британский The Economist на фоне октябрьских акций пишет о том, что «эксперимент с популизмом» в Индонезии дает сбои, а рейтинги президента падают — и главный вопрос теперь в том, как на это ответит сам Прабово. Пока реакция властей выглядит двоякой: президент уже требовал жестко наказывать виновных в поджогах, включая корпорации, но одновременно стягивает в столицу тысячи силовиков.

Для Индонезии это серьезный тест. Студенческие протесты исторически играют в стране роль политического барометра — именно уличная активность студентов в 1998 году положила конец режиму Сухарто. Сегодня, на второй год правления Прабово, улицы вновь напоминают об этом прецеденте: экономическое недовольство, экологическая катастрофа и разговоры о коррупции складываются в гремучую смесь, которую трудно нейтрализовать одними полицейскими кордонами.