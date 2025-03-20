Лес в Черноголовке: что происходит с зеленым массивом и чего хотят жители наукограда

В материале РИАМО рассказываем о ситуации вокруг леса в Черноголовке, который местные жители всеми силами стараются сохранить.

В наукограде Черноголовка сложилась странная ситуация с довольно большим участком леса — более 2 Га. По факту это лес с высокими корабельными соснами, а по документам — древесно-кустарниковая растительность на участке с видом разрешенного использования «Общежития».

История большого леса в Черноголовке

Фото - © Фотограф Виктор Сафронов Фото - © Фотограф Виктор Сафронов Фото - © Фотограф Виктор Сафронов Фото - © Фотограф Виктор Сафронов

В наукограде Черноголовка жители уже почти год пытаются спасти участок общей площадью 2,3 Га за домами № 13 по Институтскому проспекту и № 4а по улице Лесная, на котором растет самый настоящий лес с соснами, березами, елями, краснокнижными растениями, в лесу обитают белки, ежи, заходят лисы, множество птиц. За этот лесной массив борются активисты.

Жители наукограда рассказывают, что этот лесной массив в 1956 году был выделен из земель Гослесфонда и предоставлен в пользование Институту Химфизики. До 2000 года участок был ухожен, на нем проводились все необходимые лесохозяйственные мероприятия.

В 2009 году институт поставил свои земли на кадастровый учет, а позже отказался от права пользования на земли, в том числе и на этот лес. А в 2017 году 30 земельных участков, в том числе и этот участок с кадастровым номером 50:16:0201004:118, были переданы в муниципальную собственность и отнесены к категории земель населенных пунктов.

«Таким образом часть лесных земель бывшего лесничества Приписного леса ИПХФ РАН стала Черноголовским заказником, часть оказалась под промзоной и зоной многоэтажного жилищного строительства. Хотя распоряжения Правительства Российской Федерации о переводе лесных земель Гослесфонда в земли иных категорий не выдавалось. Лес так и остался лесом, однако документы лесоустройства исчезли», — рассказывает жительница города Ирина.

Что происходит с лесом в Черноголовке сейчас

Фото - © Фотограф Виктор Сафронов Фото - © Фотограф Виктор Сафронов

В 2023 году фирма «Август» сделала запрос на изменение вида разрешенного использования лесного участка на «общежития», что было сделано. За этим последовал аукцион на право аренды, который активистам удалось отменить.

«По факту лес есть, а по бумагам его нет. Тем не менее жители города неоднократно обращались в администрацию с просьбой организовать санитарные мероприятия по очистке лесопарковой зоны в черте города от поваленных деревьев и мусора. В ответ на наши жалобы мы получаем лишь формальные отписки, что факты нарушения не выявлены, а проведение санитарной вырубки и очистки лесопарковой зоны не запланировано в связи с отсутствием финансирования», — отмечает собеседница агентства.

В итоге лесной массив убирают сами жители своими силами.

При этом еще в 2021 году лесной массив был обследован по просьбе администрации городского округа. Работу провел дендролог, лесовод, кандидат сельскохозяйственных наук, независимый судебный эксперт Владимир Никитин. По его словам, зеленые насаждения представляют собой лес, но принадлежат не к гослесфонду, а к землям населенных пунктов.

«Растительность на этом участке считается зелеными насаждениями. Уже в 2021 году тут были ветровальные и буреломные деревья, которые просто гниют, деревья с поврежденными стволами, сухостойные и аварийные, они могут упасть в любой момент. Здесь нужна санитарная рубка» Владимир Никитин дендролог, лесовод, кандидат сельскохозяйственных наук

Он добавил, что виной такого состояния деревьев являются и короед-типограф, и действия человека (например, неправильная добыча березового сока и загрязнения из-за пикников), и естественное изреживание древостоя.

«В этом году мы встречались с активными жителями, обсуждали проблему леса вокруг города, который стал выглядеть еще хуже. Конечно, там необходима санитарная рубка, разбор ветровалов и буреломов, очистка от неликвидной древесины — лес требует ухода», — отметил Никитин.

Он уточнил, что проблема зеленых насаждений, которые относятся не к гослесфонду, а к категории «земли населенных пунктов», — в отсутствии финансирования. Администрации города, видимо, сложно организовать проведение своевременных санитарных рубок.

Что говорят жители Черноголовки о гибели леса

Фото - © Фотограф Виктор Сафронов Фото - © Фотограф Виктор Сафронов Фото - © Фотограф Виктор Сафронов

«Лес в силу прямого указания федерального законодательства, независимо от того, что документы лесоустройства скрыты, является собственностью Российской Федерации. Леса ограничены в обороте. Нет никакого значения, здоровый это лес или больной. Это второстепенный вопрос. Речь о том, что лесному массиву, землям Государственного лесного фонда каким-то непонятным образом изменили категорию в обход требований действующего федерального законодательства. Вопрос состоит в том, почему не привлечены к ответственности те люди, которые незаконно изменили категорию леса?» — задают вопрос жители.

Владимир Никитин говорит о том, что исследования проведены в 2021 году, о них есть соответствующее заключение. По нему он обследовал более 150 деревьев, 80 из которых были погибшими, 63 — усыхающими. В заключении эксперта рекомендована санитарная очистка леса и указано на бедственное состояние деревьев.

Но активисты, борющиеся за сохранение леса, отмечают, что такое обследование сделано с целью нагнетания ситуации.

«Рекомендации эксперта по санитарной очистке леса с 2021 года никто не выполнял. У нас есть основания подозревать, что лес намеренно называют „умирающим“, чтобы иметь возможность его вырубить в угоду застройщику. Вопрос болезни леса мало того, что вторичен, он еще и очень сомнителен. Насколько у этих экспертов есть соответствующая квалификация для того, чтобы делать выводы, что лес больной?» — недоумевают члены инициативной группы.

Что говорит администрация городского округа о состоянии леса в Черноголовке

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Пресс-служба администрации горокруга Черноголовка ответила на запрос РИАМО следующее:

«Г. Черноголовка застраивался с середины 50-х годов на территории с густозалесенной растительностью. При строительстве многоквартирных домов часть деревьев подверглась вырубке. Часть деревьев сохранилась на территории сквера, Южного озера, на дворовых территориях.

Органы местного самоуправления обеспечивают безопасность жителей, в связи с этим проводится вырубка и опиловка аварийно-опасных деревьев, что зачастую весьма болезненно воспринимается частью жителей, потому что многие из них сами принимали участие в посадке деревьев, которые сейчас представляют опасность для жителей при непогоде».

Относительно конкретного участка за домами № 13 по Институтскому проспекту и № 4а по улице Лесная в сообщении отмечается, что это «один из немногих участков, который предоставлен под жилищное строительство, сейчас он покрыт старыми деревьями». В пресс-службе добавили: «Дендролог и лесники, с которыми проводилась встреча в 2024 году, отмечают, что деревья в Черноголовке переспелые, многие из них подверглись различным заболеваниям и сейчас представляют опасность. 118 участок не зря помечен под жилищное строительство, так как он покрыт растительностью, которой требуется серьезная чистка».

«Надеемся, что инвестор, который придет, сохранит те деревья, которые не заражены и имеют потенциал для дальнейшего роста. Также мы надеемся, что инвестор поможет нам в расчистке тех территорий, которые находятся рядом с потенциально застраиваемым участком, так как эта работа требует серьезных внебюджетных вложений, которых нет у муниципалитета». Пресс-служба администрации горокруга Черноголовка

В то же время жители не согласны с такой оценкой состояния участка. Они уверены, что этот лесной участок, который отделяют лишь условные границы на кадастровой карте от леса Гослесфонда, просто приглянулся застройщику. Пока вопрос до конца не решен. РИАМО продолжит следить за развитием событий.