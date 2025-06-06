Ласковые лучи или риск онкологии: что может скрываться под красивым загаром

В материале РИАМО медики рассказали о пользе и вреде солнечных ванн и о том, как распознать у себя первые признаки кожных заболеваний.

В чем польза загара

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Врач-онколог, терапевт «СМ-Клиника» Сабухи Самедов говорит, что у загара есть неоспоримые полезные свойства.

«Прежде всего, это ультрафиолетовые лучи, которые способствуют синтезу витамина D в коже, то есть укреплению костей и мышц. Кроме того, загар укрепляет иммунную систему благодаря синтезу некоторых гормонов и ферментов», — отмечает эксперт.

Более того, по словам онколога, загар помогает бороться с хроническими болезнями кожи и таким образом повышает устойчивость организма, например, перед инфекционными заболеваниями.

Врач-дерматолог высшей категории клиники «Персона» Ольга Журавлева добавляет, что польза умеренного загара значительно превосходит возможные негативные последствия, но при этом важна умеренность.

Резюме врачей простое — загорать на солнце можно, особенно в сочетании с морем, но важно правильно защищать кожу и не переусердствовать с солнечными ваннами.

Какие проблемы и болезни может вызвать загар

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Ольга Журавлева отмечает, что кожу нельзя подвергать избыточному воздействию ультрафиолетовых лучей, приводящему к покраснениям и повреждениям.

Сабухи Самедов предупреждает, что ультрафиолет в неумеренных дозах может причинить организму вред и не только привести к появлению рака кожи, в том числе самого агрессивного его вида – меланомы, но и ускорить старение кожи, вызвать болезни глаз (например, фотокератиты или фотоконъюнктивиты).

Кроме того, пренебрежение средствами защиты и чрезмерное пребывание на солнце чревато такими последствиями, как солнечные ожоги и фотосенсибилизация. Регулярное повреждение клеток кожи под воздействием ультрафиолета способно привести к генетическим изменениям и образованию опухолей.

Безопасный загар: может ли солярий заменить солнце

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Врач-онколог предупреждает, что безопасного загара не существует – солярий, как и открытое солнце, тоже может вызвать проблемы с кожей. Солярий опасен тем, что имеет такие заманчивые «плюсы», из-за которых люди могут им слишком увлекаться. Например, в солярии скорость загара значительно выше, загорать в нем можно хоть круглый год и к конкретному событию, то есть получается такая красота на заказ. И как раз это приводит к тому, что человек начинает слишком часто посещать солярий и получает проблемы с кожей.

«Поэтому я рекомендую пользоваться солярием умеренно, понемногу, а перед тем, как отправиться туда впервые, обязательно проконсультироваться с дерматологом и начинать посещение с недолгого пребывания (от 1 минуты за одно посещение), постепенно прибавляя по 1 минуте при каждом посещении», — предупреждает врач.

Как не пропустить болезнь и распознать проблемы с кожей

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Врач Сабухи Самедов отмечает, что вовремя распознать проблемы с кожей позволят регулярные визиты к дерматологу. Лучше всего это делать два раза в год: весной и осенью.

Кроме того, всем, у кого на теле есть большие внешне подозрительные невусы (родинки), пигментные пятна или количество родинок очень большое (больше 50 штук), врач-онколог рекомендует регулярно осматривать себя и просить родственников посмотреть спину и другие труднодоступные места.

«Можно использовать одну из простых в применении шкал – например, шкалу АККОРД, нацеленную на то, чтобы заметить новые, необычные родинки и их изменения. Ее можно найти в интернете, и она направлена на предупреждение, в первую очередь, именно меланомы», — делится эксперт.

Самодиагностика — это лишь часть заботы о себе. Профилактический поход к дерматологу обязателен.

«Любые изменения состояния кожи, такие как появление новых родинок, изменение цвета, формы или размера существующих образований, зуд, кровотечение или другие тревожные симптомы требуют немедленного обращения к врачу. Такие регулярные обследования помогают своевременно выявлять потенциально опасные новообразования и повышать шансы на успешное лечение меланомы», — говорит Ольга Журавлева.

Во время процедуры дерматоскопии врач предложит либо удалить сомнительный «объект» и отправить его на исследование в лабораторию, либо убедится, что с опасным участком кожи все в порядке, и назначит время следующего визита.

Врач-онколог говорит, что в ряде современных клиник сегодня также применяется процедура картирования кожи, когда с помощью фотокамеры и особого аппарата можно составить карту всего тела — зафиксировать на фото все невусы и наблюдать их в динамике (например, раз в полгода-год — это зависит от рекомендации лечащего врача).

Как правильно загорать без риска заболеть

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Ольга Журавлева напоминает, что наиболее активное солнце бывает с 11:00 до 16:00. В этот период рисковать нежелательно, лучше прикрыть тело одеждой. В остальное время стоит пользоваться средствами защиты от солнца с фактором SPF 50. Сегодня ассортимент защитных кремов разнообразен: есть специальные составы для чувствительной и детской кожи, а также водостойкие кремы, позволяющие свободно плавать и долго находиться на пляже, не переживая о возможных ожогах.

«Важно грамотно выбирать и применять солнцезащитные кремы. Наносить средство следует обильно и равномерно примерно за полчаса до выхода на улицу, давая возможность продукту впитаться. Рекомендуется покрывать кремом всю поверхность тела, подверженную воздействию солнца», — рекомендует врач Журавлева.

Врач-онколог Самедов рекомендует носить легкую одежду, использовать защитные кремы и мази (санскрин). При этом желательно, чтобы санскрин защищал сразу от UVA и UVB-лучей (2 вида ультрафиолета, по-разному влияющие на кожу).