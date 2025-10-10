«Квартира взамен на станок»: ипотека под 0% для заводчан — реальное решение кадрового кризиса или голый популизм

Станет ли нулевая ипотека действенным механизмом привлечения россиян на промышленные предприятия или это очередная инициатива депутатов, не имеющая под собой реальных оснований, читайте в материале РИАМО.

В России рассматривают радикальную меру для привлечения кадров на заводы – ипотеку под 0% для работников промышленных предприятий. С таким предложением выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев. Инициатива, вдохновленная советским опытом, когда заводы обеспечивали сотрудников жильем, должна повысить престиж рабочих профессий и остановить отток специалистов.

Нулевая ипотека для заводчан: кто заплатит за разницу в процентах

Фото - © Медиасток.рф

Идея возродить практику, существовавшую в СССР, когда жилье было мощным стимулом для привлечения и удержания специалистов, имеет под собой серьезное основание. Такие инициативы – это шаг в правильном направлении, который потенциально может помочь работникам и предприятиям, считает руководитель рекрутинговой сети «ПроРабота» Ксения Юркова.

Оценка того, будет ли инициатива работать, или останется популизмом, зависит от множества факторов. Важно, чтобы условия ипотеки были действительно выгодными по сравнению с рыночными предложениями. Если разница минимальна, или есть скрытые комиссии, стимул будет не таким сильным. Если условия будут слишком сложными, с множеством бюрократических барьеров, или если доступ к ней будет ограничен очень узким кругом «избранных», это быстро вызовет разочарование, указывает эксперт.

«Реализация такой масштабной программы потребует значительных субсидий. Основной вопрос: кто будет компенсировать разницу в процентах? Если государство полностью возьмет на себя субсидирование, то для предприятий это будет не обременением, а, скорее, дополнительным аргументом для привлечения нужных специалистов. Если же бремя ляжет на компании, то это уже вызовет серьезные вопросы» Ксения Юркова руководитель рекрутинговой сети «ПроРабота»

По ее словам, льготная ипотека может стать одним из тех толчков, который вернет рабочим специальностям популярность, продемонстрировав реальную ценность и перспективу для работников. А также мощным инструментом для работодателей, чтобы мотивировать сотрудников оставаться на своих местах, а не искать краткосрочные возможности.

«Ключевым фактором успеха станет модель реализации и степень государственного субсидирования. Успешная, хорошо продуманная и сбалансированная программа, где государство берет на себя основное финансовое бремя, действительно может стать взаимовыгодной», — отмечает руководитель рекрутинговой сети «ПроРабота».

Нулевая ипотека для рабочих завода — это огромный стимул для людей

Фото - © Сгенрировано в GigaChat

Идея про нулевую ипотеку для рабочих как молоток: можно дом построить, а можно и палец отбить, то есть в ней существует и здравое зерно, и очень серьезные риски, говорит бизнес-консультант, эксперт «МИЭЛЬ-недвижимость» Максим Шматов.

«Во-первых, да, для конкретного человека — токаря, сварщика — это может быть огромным стимулом. Представьте себе: ты квалифицированный специалист, а живешь в общежитии или снимаешь квартиру, и все твои деньги уходят на аренду. Рыночная ипотека под 15-17% для тебя просто недосягаема. А тут — 0%. Это не просто помощь, это шанс коренным образом изменить свою жизнь, получить собственную квартиру и планировать будущее. С этой точки зрения, мера абсолютно рабочая и точно поможет удержать кадры на конкретном заводе или фабрике», — комментирует эксперт.

Во-вторых, такая система гораздо умнее, чем просто раздать всем деньги, потому что она адресная. Государство или предприятие не просто повышает зарплату, которую можно потратить на что угодно, а вкладывается в решение самой острой проблемы работника — жилищной. И привязывает его к предприятию на годы, что выгодно и заводу, и в идеале — самому работнику, который обретает некую стабильность, отмечет бизнес-консультант.

За чей счет банкет, «золотые наручники» и коррупция: ключевые риски ипотеки 0% для заводчан

Фото - © Сгенрировано в GigaChat

Самый главный вопрос, который возникает — кто заплатит за нулевую ипотеку в России, говорит Шматов. Если государство будет субсидировать банкам разницу между 0% и рыночной ставкой — это чудовищная нагрузка на бюджет. А если эту обязанность скинут на сами заводы, то для многих, особенно средних, это будет неподъемно. В итоге, льготы получат только гиганты вроде «Ростеха» или «Газпрома», а все остальные так и останутся с дефицитом кадров, уверен эксперт.

Во-вторых, мы уже проходили это с льготной ипотекой, достаточно вспомнить, как цены на новостройки взлетели до небес, когда появились ставки 5-7%. Девелоперы просто подняли цены, «съев» всю льготу, напоминает бизнес-консультант. Огромный спрос при ограниченном предложении — это прямой путь к инфляции на рынке недвижимости. В итоге, заводчанин получит квартиру, но ее цена будет завышена, а для всех остальных — учителей, врачей — жилье станет еще недоступнее. А чем они хуже? Это прямой путь к социальной напряженности, считает Шматов.

«При этом, отмечу еще одну опасность — эффект "золотых наручников". Да, ты получаешь квартиру, но оказываешься прикован к одному месту работы на 10-15 лет. А если на заводе начались задержки зарплаты, или условия стали хуже, или тебе просто предложили интересную работу в другом городе? Ты не можешь уйти, иначе потеряешь льготу и останешься с необходимостью рефинансировать долг под дикие проценты. Это не создание комфортных условий, а закабаление» Максим Шматов бизнес-консультант, эксперт «МИЭЛЬ-недвижимость»

В-третьих, никуда не деться от вечного вопроса про коррупцию: кто и как будет определять, какой рабочий «достоин» такой ипотеки? Как бороться с тем, что люди будут устраиваться на завод «для галочки», лишь бы получить квартиру, а потом увольняться? Без прозрачности и жесткого контроля это превратится в еще одну схему распила бюджетных денег, уверен бизнес-консультант.

«В заключение хочу сказать, что считаю, что сама по себе идея не является чистым популизмом. В условиях острой нехватки кадров в промышленности — это мощный, точечный инструмент. Но его успех на 100% зависит от исполнения. Если программа будет продумана, с ясным источником финансирования и защитой от роста цен и злоупотреблений, она сможет помочь. Если же ее введут впопыхах, как очередную "галочку", то мы получим лишь краткосрочный информационный повод, взлет цен на недвижимость и разочарование тех, ради кого все это затевалось», — резюмирует Шматов.