Курсы оператора БПЛА, тактическая медицина и полное сопровождение: как работает центр «Витязь» в Балашихе

В материале РИАМО рассказываем о центре подготовки бойцов «Витязь» в Балашихе, о том, кто и на каких условиях может заключить контракт, какие выплаты и льготы положены участникам СВО.

Центр «Витязь» в Балашихе: кто и как готовит бойцов для службы

В подмосковной Балашихе в 2023 году появился пункт отбора на военную службу по контракту. Сейчас на базе этого пункта работает центр «Витязь», который объединяет в одном месте все этапы оформления контракта с Минобороны РФ и начальную подготовку бойцов. В Балашиху приезжают не только жители Московской области — заключить контракт могут все граждане России и иностранцы. Центр «Витязь» сегодня — это не просто пункт отбора. Контрактники могут здесь оформить документы, пройти медкомиссию, необходимую подготовку и поддержку.

Военной подготовкой в центре занимаются инструкторы и ветераны спецназа «Витязь». И важно то, что все, кто заключает контракт в Подмосковье, проходят через центр подготовки в Балашихе.

Бойцы, решившие заключить контракт, находятся в центре 3–5 дней, их обеспечивают всем необходимым: они проходят медицинскую комиссию, им оказывают юридическую помощь, открывают банковский счет, знакомят с мерами социальной поддержки. Потом контрактников отправляют на обучение, именно на то, которое им необходимо и которое они выбрали.

Программа в центре «Витязь» включает тактическую, огневую и инженерную подготовку, основы боевого взаимодействия и оказания первой медицинской помощи. Ее ведут 18 инструкторов. Курирует эту работу Герой России, почетный житель Московской области и Балашихи, президент Ассоциации «Братство краповых беретов „Витязь“» Сергей Лысюк.

Подробнее о программах и профессиях можно узнать на сайте контрактмо.рф и по номеру горячей линии +7 (495) 990-77-77.

Более того, в центр может приехать любой желающий на день открытых дверей и увидеть своими глазами, как проходит подготовка, пообедать на полевой кухне и затем уже принять решение о заключении контракта. Такие дни проходят каждую субботу. Записаться на него можно с помощью бота в Telegram-канале. Для посещения центра нужна предварительная запись и паспорт для прохода на территорию.

Кто может попасть в центр «Витязь»: условия службы и заключения контракта

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Приехать в центр «Витязь» может каждый желающий из любой точки России старше 18 лет. Для кандидатов на заключение контракта в Московской области могут организовать трансфер из любой точки страны, сразу на месте можно пройти медкомиссию, на которой определят состояние здоровья, и получить полный пакет социальной поддержки, а также гарантированные федеральные и региональные выплаты. Принимают на службу по контракту как тех, кто не имеет опыта работы и какой-либо специальности, так и инженеров, геймеров, водителей, IT-специалистов, программистов, геодезистов, механиков, специалистов по информационной безопасности и других.

Контракт можно заключить на один год, три года или пять лет.

Операторы БПЛА, инженеры и водители: какую специальность можно получить в «Витязе»

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В центре «Витязь» готовят военных по разным специальностям, в частности в тыловые войска обеспечения, мотострелковые войска, ракетные войска и артиллерию, в войска противовоздушной обороны, в войска связи и инженерные войска.

В 2024 году здесь сформирован очень востребованный курс по подготовке операторов БПЛА. За 30 дней боец, обучающийся управлению беспилотниками, получает все необходимые знания, которые затем применяет в зоне СВО. Преимущественно здесь обучается молодежь от 20 до 35 лет.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что запрос на такие курсы поступил от бойцов, находящихся в зоне СВО.

«Постарались сделать все, чтобы оказать такую поддержку. Теперь за месяц интенсивной подготовки ребята осваивают полный цикл: теория, полеты на симуляторах, сборка и ремонт квадрокоптеров, работа в поле, радиообмен, маскировка. На выходе — свидетельство гособразца и военно-учетная специальность» Андрей Воробьев Губернатор Московской области

Учеба на курсе проходит в небольших группах по 10-15 человек в течение 30 дней, а занятия проводят инструкторы с большим опытом, в том числе те, кто служил в специальных подразделениях. И, конечно, много внимания уделяется практическим занятиям.

В зону СВО операторов БПЛА отправляют только после полного завершения обучения и только после того, как инструкторы убедятся в том, что программа полностью усвоена.

Те, кто хочет заключить контракт и освоить именно беспилотники, могут записаться сразу на курсы через телеграм-бот.

Льготы и выплаты для контрактников в Московской области

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Особенность центра по отбору на службу по контракту в Московской области заключается не только в комплексном подходе к подготовке и к заключению контракта. Важно, что все кандидаты начинают получать выплаты с первого дня обучения. А выплаты в Подмосковье одни из самых высоких в стране.

Так, 3 миллиона рублей контрактник получает единовременно (2,6 млн рублей от Московской области и 400 тыс. рублей от Минобороны) и потом — ежемесячную зарплату, которая начинается от 200 тыс. рублей. За первый год службы бойцы получают минимально 5,5 млн рублей, финальная сумма формируется в зависимости от звания, рода выполненных задач.

Помимо выплат, контрактники получают современную экипировку и необходимые технические средства, в том числе вооружение. По словам губернатора Московской области, командиры помогают властям сориентироваться, говорят, что сейчас больше всего нужно.

«Мы всегда друг друга дополняем, чтобы поставлять на передовую самое необходимое, важное для выполнения боевых задач. А что касается гуманитарной помощи, то уделяем внимание всем семьям наших ребят» Андрей Воробьев Губернатор Московской области

Контрактникам в Московской области предоставляют:

государственные выплаты и социальные гарантии, как и у всех военнослужащих,

единовременную региональную выплату,

социальную поддержку бойцу и его семье,

шанс получить гражданство РФ для иностранцев.

Что потом: как помогают ветеранам СВО в Московской области

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Льготы и выплаты получают ветераны боевых действий, бойцы, получившие ранения, ставшие инвалидами в результате ранения, члены семей погибших бойцов также получают все выплаты. Так, помимо единовременных выплат в размере до пяти миллионов рублей семьи погибших получают пенсии по потере кормильца, ежемесячные компенсации, дополнительные страховые выплаты и им гарантированы социальные льготы, такие как бесплатный проезд, газификация и скидки на ЖКУ.

Бойцы, получившие ранения, ставшие инвалидами, также получают все гарантированные выплаты, средства реабилитации, возможность бесплатного обучения, путевки в санаторий, курс реабилитации в зависимости от группы инвалидности, кредитные каникулы и многое другое. Всего бойцы получают порядка 50 федеральных и 30 региональных льгот.

Ветераны боевых действий получают ежемесячные выплаты, у них есть полный пакет социальных услуг (таких как бесплатный проезд, частичная компенсация ремонта и оплаты ЖКУ и прочее). Участники СВО при подписании контракта сохраняют за собой свое рабочее место и после возвращения могут продолжить работать. Время службы засчитывается в трудовой стаж. Ветеранам помогают найти работу в центрах занятости, а при сокращении у бойцов СВО есть преимущество, и они могут остаться в штате. Есть у ветеранов боевых действий налоговые и банковские льготы, в частности, кредитные каникулы на весь срок службы и полное списание долгов, если военнослужащий погиб или получил инвалидность I группы.

Кроме того, они могут пройти бесплатное обучение в рамках программ «Время героев» и «Герои Подмосковья».

Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж». В рамках программы участников СВО готовят для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.

Программа «Герои Подмосковья» — это возможность для участников и ветеранов СВО получить новые знания, развить управленческие навыки и построить карьеру в государственной и частно-корпоративной сфере. Она запущена в Московской области по поручению президента РФ.

«Мы видим очень неравнодушных ребят, которые идут и во власть, на руководящие посты хотят попасть, для того чтобы изменить свою родину, малую родину, Подмосковье, Россию. Готовы участвовать и понимают, что для этого нужно учиться. Поэтому есть федеральная программа. У нас уже есть выпускники, которые работают в региональном правительстве, в наших городских округах», — отметил Андрей Воробьев.