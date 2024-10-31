Курс юаня в ноябре 2024 года: преодолеет ли «китаец» потолок в 14 рублей

Какой курс юаня к рублю можно ожидать в ноябре 2024 года, по прогнозам экспертов, читайте в материале РИАМО.

В течение ноября курс российской валюты будет, скорее всего, снижаться к юаню. В чем причины такой ситуации и каких значений можно ожидать, читайте в материале РИАМО.

Рублю остается надеяться на рост нефтяных котировок

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«Политика Банка России, направленная на удержание инфляции, может включать повышение процентных ставок, что поддержит рубль. Однако рост ставок может быть недостаточным при сильном давлении инфляции. А ставки в Китае остаются стабильными, что поддерживает стабильность юаня», — отмечает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

На начало ноября курс юаня к рублю можно ожидать в диапазоне 13,3-14 рублей, прогнозирует он.

По мнению эксперта, стоимость нефти остается значимым фактором для российского рубля: если цены на нефть стабилизируются или вырастут, это может поддержать рубль и предотвратить его дальнейшее ослабление к юаню.

Доля юаня выросла в структуре внешней торговли РФ до более чем 30%, значительная доля экспортных поступлений номинирована в китайской валюте, констатирует аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

«Ухудшение конъюнктуры на рынке нефти предполагает снижение экспортной выручки и сжатие юаневой ликвидности на рынке», — подчеркивает она.

По прогнозам аналитика, курс национальной валюты в ноябре будет в диапазоне 13,4-13,8 рублей за юань.

В ноябре рубль будет слабеть к юаню, но есть шанс укрепиться в третьей декаде

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«В ноябре мы ждем колебаний курса рубля в рамках 13-14 руб. за юань», — говорит ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Для обменного курса юаня, как и для рубля, очень важным событием станут выборы президента США 5 ноября, уверена она.

«Независимо от исхода выборов, на наш взгляд, в начале месяца рубль будет слабеть ко всем мировым резервным валютам, включая юань. Решение ФРС США по процентным ставкам 7 ноября в большей степени повлияет на юань в сторону его укрепления по отношению к доллару, чем на рубль. Меры по стимулированию китайской экономики, о которых будет объявлено в ноябре, также наверняка могут сработать на укрепление курса юаня по отношению к другим мировым резервным валютам и, тем более, к рублю», — комментирует эксперт.

По ее словам, тренд на ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ вместе с налоговым периодом, происходящим обычно в третьей декаде месяца, может способствовать краткосрочному укреплению рубля ко всем мировым резервным валютам, скорее всего, в конце ноября.

Есть еще специфический риск обменного курса рубля к юаню, связанный с дефицитом юаневой ликвидности в российских банках. По всей видимости, поскольку в конце года в России растет спрос на импорт, проблема дефицита юаней в России может в ноябре опять стать актуальной, так что курс юаня может вполне вырасти до 14 руб. за юань, однако в таком случае Минфин и ЦБ РФ будут принимать экстренные меры в виде сокращения или даже временного отказа от покупок валюты, чтобы не допустить дальнейшего обвала рубля, полагает Мильчакова.

В ноябре и декабре спрос на валюту усилится

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Ноябрь и декабрь традиционно характеризуются сезонным повышением спроса на валюту для выполнения международных обязательств, что может усилить спрос на юань, предполагает главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

«На сегодняшний день курс юаня к рублю составляет 13,6. Наш прогноз на ближайшую неделю по юаню — 13,4-14,1 рубля за юань на фоне обострения геополитических причин, включая продолжение санкционного давления на Россию и ограничение торговых операций с рядом стран», - высказывает свое мнение эксперт.

Эти факторы могут сдерживать приток валюты в Россию, снижая поддержку рублю и вызывая давление на курс к юаню.

Рубль будет плавно снижаться к юаню до конца 2024 года

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Актуальные источники юаневой ликвидности в виде депозитных и текущих счетов бизнеса и населения не успевали за кредитной активностью корпоративных заемщиков, предпочитавших более дешевые юаневые кредиты вместо рублевых, отмечает зампредседателя правления, начальник казначейства СДМ-Банка Эдуард Лушин. В такой ситуации большую актуальность получило фондирование банками своей потребности в юанях через валютные свопы с ЦБ РФ на Мосбирже. Теперь ЦБ плавно повышает стоимость фондирования в юанях, выравнивая ставки по юанями и рублям, делая невозможным дисбаланс ставок между кредитами, объясняет эксперт.

«Банки вынуждены откупать на споте юань для закрытия валютной позиции, параллельно повышая ставки по юаневым кредитам, что сдержит дальнейший рост валютных кредитов. Поэтому в целом мы видим, что масштабный спрос на валюту сохранится до разворота этой тенденции выравнивания балансов. Конкуренция за ограниченную юаневую денежную массу на локальном рынке только усилится», — уверен Лушин.

По его мнению, можно ожидать плавного движения к 14 рублям за юань до конца года.