Курс доллара в феврале 2026: прогноз экспертов, диапазоны, риски

Каким будет курс доллара в феврале и от чего будет зависеть динамика курса американской валюты к рублю, читайте в материале РИАМО.

Прогноз курса доллара на февраль разделил аналитиков. Одни ждут укрепления российской валюты до 75 рублей за доллар, другие прогнозируют ослабление до 88.

Курс доллара в феврале: прогноз на 75-82 рубля и риски для рубля

Февраль должен складывать для рубля довольно благоприятно, считает частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров. Национальная валюта продолжит торговаться в диапазоне 75-82 рубля за доллар, оставаясь одним из самых устойчивых активов на фоне глобальной нестабильности, в тоже время можно ждать контролируемого ослабления для поддержания экспортеров. Такая картина во многом определяется сезонностью — в начале года традиционно снижается спрос на импорт, а экспортеры продолжают активно конвертировать валютную выручку, считает эксперт.

По его мнению, ключевая ставка на уровне 16% по-прежнему сдерживает инфляционное давление и работает в пользу укрепления рубля. Но Центробанк держит осторожный, выверенный курс на смягчение денежно-кредитной политики. Такой подход одновременно добавляет стабильности, и сулит долгожданное постепенное послабление.

Конечно, есть и риски, добавляет Сидоров. Цены на нефть марку Brent колеблются в районе 65-68 долларов за баррель — это ниже комфортных для бюджета значений. Геополитическая повестка тоже вносит свою долю неопределенности. Но российская экономика уже научилась работать в новых условиях, выстроила альтернативные логистические цепочки и диверсифицировала экспорт. Рост цен на драгметаллы, где Россия — один из ключевых поставщиков, частично компенсирует давление от нефтяного рынка, говорит частный инвестор.

«В целом, первый квартал остается наиболее стабильным периодом для курса. Февраль не принесет резких движений — рубль удержит позиции благодаря грамотной политике регулятора и структурным особенностям платежного баланса. Более серьезное давление на валюту, если оно и возникнет, проявится ближе ко второму полугодию, когда начнется более активный цикл снижения ставки», — резюмировал Сидоров.

Ждать ли резкого падения доллара в феврале

«На мой взгляд, из-за ослабления доллара, бегства капитала в золото на фоне геополитической и макроэкономической неопределенности курс на плавное укрепление рубля продолжится. В первой половине февраля курс доллара будет колебаться в диапазоне 75-78 рублей, не исключены попытки протестировать уровень 75 рублей за доллар», — считает CEO Tehnobit Александр Пересичан.

Однако слишком сильный рубль невыгоден для российской экономики, так как снижает рублевые доходы экспортеров и бюджетные поступления, констатирует эксперт.

«Поэтому вероятна реакция Банка России: на заседании 13 февраля ЦБ может начать более агрессивное смягчение денежно-кредитной политики, например снизив ключевую ставку сразу на 2 п. п. Это поддержит экономическую активность и одновременно создаст условия для умеренного ослабления рубля без потери контроля над инфляцией. В таком сценарии во второй половине февраля курс доллара может сместиться в диапазон 78-81 рубль за доллар», — прогнозирует Пересичан.

Почему рубль укрепится в феврале: четыре причины

Снижение доллара продолжается по нескольким причинам, считает экономист Семенов Дмитрий. Во-первых, экспортно-импортные поставки продолжают пополнение валютных резервов. Во-вторых, продажа валютной выручки увеличилась, особенно в отчетном периоде. В-третьих, цена на нефть хоть и снизилась, но за счет объема продаваемых нефтепродуктов валюта поступает в страну, хоть и с незначительными корректировками. В-четвертых, геополитическая ситуация показывает положительные тенденции.

«Сложно спрогнозировать точный курс на февраль, однако это может быть 74-79 рублей за доллар», — говорит Семенов.

Курс доллара в конце февраля 2026: сильный рубль или ослабление

Февраль — месяц с менее выраженным налоговым периодом по сравнению с январем. После пика выплат, который прошел 28 января, фундаментальная поддержка рубля от экспортеров ослабнет. Продажи валюты не окажут такого же значительного укрепляющего воздействия на курс рубля, как это было в конце января, делится своим мнением старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

«В феврале мы ожидаем сохранения профицита торгового баланса, но его качество остается под вопросом» Владислав Силаев старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

, — подчеркивает он.

При этом основное давление исходит от двух сторон, объясняет эксперт. Со стороны экспорта ключевой риск заключается в сохранении исторически высокого дисконта на Urals, который «съедает» выгоду от формально приемлемых цен на нефть. Падение цен в декабре уже привело к тому, что поступления НДПИ в январе стали минимальными с 2021 года. Это структурно ослабляет приток валюты в страну.

Со стороны импорта внутренний спрос, поддерживаемый импортозамещением и госинвестициями, продолжит формировать устойчивый спрос на импортные товары и компоненты. В условиях санкционных ограничений это создает устойчивый валютный спрос, отмечает аналитик.

По его мнению, нужно учитывать влияние геополитической повестки на курс рубля.

«После переговоров в Абу-Даби рынок в очередной раз убедился, что быстрого разрешения конфликта ждать не стоит. Любые новости о продолжении диалога будут сдерживать панику и работать на стабилизацию. Однако любые признаки эскалации, ужесточения санкций или разрыва переговоров мгновенно отразятся давлением на рубль. Таким образом, геополитический фон создает своеобразный «потолок» для укрепления российской валюты», — говорит Силаев.

К концу февраля 2026 года при стабильном сценарии и отсутствии устойчивых позитивных новостей рубль, скорее всего, останется под влияние факторов ослабления: поэтому мы ожидаем, что доллар может находиться в диапазоне 82–88 рублей, резюмирует старший трейдер УК «Альфа-Капитал».