Курс доллара под Новый год: интрига сохраняется

Каким будет курс доллара в декабре 2024 года, читайте в материале РИАМО.

Вернется ли курс доллара в декабре 2024 года в двузначную область или продолжит расти до 110 рублей и выше будет зависть от целого ряда причин. Какие факторы при этом сыграют ключевую роль и каких курсовых величин, по мнению экспертов, можно ожидать в последний месяц уходящего года.

Курс доллара в декабре 2024 года вернется в двузначную область

«В мире активный рост доллара к корзине мировых валют связан с проинфляционной программой победившего на выборах Трампа, что снижает шанс на быстрый секвестр (сокращение, ред.) ставки ФРС. Индекс доллара dxy на максимумах года, и это влияние негативным образом передается и на рубль. Доллар растет везде, и относительно рубля тоже», — комментирует эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Также против национальной валюты играет резкое обострение геополитического фона: повышается неопределенность и риск-премия. Но в снижении курса рубля сейчас велика доля эмоциональной составляющей, добавляет эксперт.

«Снижение накала страстей стабилизирует курс и погасит волатильность. Да и глобально он перегрет и может вскоре пойти в коррекцию. В итоге — в надежде на нормализацию обстановки ожидаем возврата доллара в двузначную область. Причем, все может произойти быстро», — считает Зельцер.

104-107 рублей за доллар — ближайший ориентир по курсу

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Сейчас на внебиржевом рынке валютном рынке России сформировался дисбаланс спроса и предложения. Рост курса доллара выше психологически важной отметки в 100 рублей связан с востребованностью валюты и физическими и юридическими лицами, отмечает специалист департамента стратегических исследований компании ТР Николай Вавилов. Причем за неделю до введения Центробанком официального внебиржевого курса выше 100 рублей, фьючерсный контракт на курс доллар/российский рубль 15 ноября на срочном рынке РФ уже показал эту отметку, напоминает эксперт.

По его мнению, основные внутренние причины роста курса следующие: смягчение жестких требований ЦБ РФ по продаже валютной выручки на территории России компаниями-экспортерами (и прежде всего сырьевым), что привело к значительному снижению продажных объемов валюты, и задержка валютной выручки этих же компаний на иностранных счетах для последующей оплаты импорта с целью обхода санкционных ограничений на банковские транзакции от западных стран. Кроме того, на рубль продолжает давить геополитический негатив в виде продолжения СВО и введение новых пакетов санкций странами G7, считает Вавилов.

Внешние причины также весомы, указывает эксперт: победа Дональда Трампа на президентских выборах в США, и последующее на основании этого факта укрепление доллара ко всем мировым валютам.

Также в декабре доллар в РФ традиционно дорожает из-за увеличения расходов населения на покупку рождественских и новогодних импортных подарков и покупку путевок на отдых за рубежом, добавляет он.

«Понимая это, Центробанк России будет предпринимать усилия по недопущению роста курса доллара до критических значений, однако технический анализ валютной пары USD/RUB на внебиржевом рынке показывает следующую цель движения к диапазону 104-107 рублей за доллар», — прогнозирует Вавилов.

Рост курса доллара не должен привести к дополнительному разгону инфляции

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Удорожание рубля было вызвано ростом проблем по международным транзакциям, текущее же ослабление демонстрирует «расшивку» сложностей, полагает управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков. Это не должно привести к дополнительному разгону инфляции, добавляет он.

«До конца года ожидаем курс доллара выше 95 руб. за доллар. Не исключаем незначительное превышение отметки в 100 руб. за доллар», — прогнозирует эксперт.

По его мнению, динамика рубля относительно иностранных валют соответствует заявлениям ЦБ РФ в недавно опубликованном обзоре рисков финансовых рынков, где говорится о том, что ослабление рубля происходит на фоне восстановления объемов импорта, общая динамика роста индекса доллара также содействует укреплению доллара.

Курс доллара растет из-за Трампа и недружественных стран

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Курс доллара в настоящий момент продолжает расти по двум причинам, считает начальник казначейства ПАО «РосДорБанк» Алексей Андросов. Первая причина заключается в том, что доллар укрепляется по отношению ко всем мировым валютам после победы Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах, поскольку экономисты ожидают крепкий доллар при Трампе. Такая ситуация была при его первом президентском сроке. И вторая причина связана с очередным витком эскалации конфликта с недружественными странами. Этот виток напряженности также сыграл свою роль в ослаблении рубля, поясняет эксперт.

«Полагаем, что при сохранении текущей ситуации, курс доллара останется на уровне около 100 рублей за доллар. Примерный коридор 95−105», — прогнозирует Андросов.

110 рублей за доллар — вполне реальный курс к Новому году-2025

Курс доллара в России продолжает активно расти и это объясняется несколькими ключевыми факторами, говорит экономист, эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе.

Во-первых, цены на нефть ниже 80 долларов за баррель.

«Нефть марки Brent торгуется ниже комфортного уровня для бюджета России. Из-за этого поступление валюты значительно снижается. Это ограничивает возможности укрепления рубля», — отмечает эксперт.

Во-вторых, высокая ключевая ставка (21%) поддерживает рубль, но уменьшает потребительский спрос и замедляет экономику. При этом покупка или продажа валюты на рынке остается ограниченной.

В-третьих, ограничения на российский экспорт снижают поступления валюты, а смягчение требований по обязательной продаже валютной выручки до 40% уменьшает предложение долларов на рынке.

Наконец, уход нерезидентов с российского рынка: продажа российских активов нерезидентами и конвертация выручки в валюту усиливают спрос на доллары и евро.

«В связи со всеми факторами, описанными выше, можем увидеть курс до 110 рублей за доллар. В случае стабилизации внешней ситуации и роста цен на нефть курс может колебаться в пределах 96–98 рублей», — резюмирует Гогаладзе.