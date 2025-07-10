Куда уходит доктор: почему в московских поликлиниках не хватает врачей

Государственные поликлиники в Москве становятся все более привлекательными и комфортными для пациентов: уже за четыре года программы обновления жители получили 257 усовершенствованных поликлиник — они оснащены по последним стандартам оказания медицинской помощи. Однако сами врачи говорят, что они и их коллеги почему-то не хотят там работать. Так ли это на самом деле и как выглядят трудовые будни московских докторов — в материале РИАМО.

Эффективная модернизация московских поликлиник

Фото - © Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Страх, волнение, поиск свободных лавочек, чтобы переодеться или надеть бахилы — все это осталось в прошлом. Теперь жителей ждут мягкие удобные диванчики на входе и в зоне ожидания, кулеры с водой, вежливый и обходительный персонал и, конечно же, современное оборудование. Особенно это радостно для пенсионеров — ведь они там частые гости.

Не меньше довольны новыми условиями и мамочки с детьми: милый дизайн с мультяшными героями, комнатные растения в коридоре, игрушки для малышей в свободном доступе, а также комната матери и ребенка. А еще теперь очень легко узнать свою очередь — возле кабинетов врачей есть электронное табло с номером талончика и временем записи. Если кабинет свободен — это тоже высветится. Во дворе московских поликлиник также все благоустроено — зелень, лавочки, детские площадки. Прийти пораньше на прием — это теперь еще и стимул подышать свежим воздухом и морально настроится на доверительную беседу с доктором.

Что говорят врачи о модернизации поликлиник

Фото - © Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Высокая нагрузка на врача

«Все эти обновления, несомненно, создают более комфортные условия для врача. Но это только с одной стороны», — делится бывший врач одной из московских поликлиник Татьяна Сидорова (имя и фамилия изменены, прим. редакции). А есть и другая сторона.

Женщина рассказывает: ее, во-первых, не устраивала огромная нагрузка. «Формально рабочий день врача длится стандартно — 8 часов. Первая смена — это обычно с 8.00 до 16.00, а вторая — с 12.00 до 20.00, с 30-минутным перерывом на обед. Однако в реальности приходится задерживаться на 2-3 часа — нужно самим заполнять много осмотров, других бумажек. Раньше часть из этого делали медсестры. Теперь их нет. Остались, кажется, только у лоров и хирургов», — говорит врач.

При этом запись у узкого специалиста, как правило, будет полной (примерно 30 человек в смену), а принять человека нужно за 15 минут. За это время надо опросить пациента, осмотреть, поставить верный диагноз и уже только потом назначать лечение. При этом параллельно нужно записывать всю эту информацию на компьютер и вносить в специальную медицинскую систему. Ко всему этому могут добавляться еще оформление больничных и инвалидностей — на это тоже требуется время. А его попросту нет — заключает доктор.

Невозможность назначить дополнительные исследования

«Отношение руководства», — так называет Сидорова второй повод для своего увольнения из московской поликлиники. По словам Татьяны Сидоровой, она и ее коллеги не могли свободно назначать нужные, по их мнению, обследования пациентам. «Например, разрешалось назначать только одно-два узи в день. И не больше. Это мешало нормальной диагностике больных и постановке верного диагноза. Пациенты, естественно, были тоже недовольны», — делится доктор. «Ведь им приходилось идти за некоторыми анализами и исследованиями в частные клиники и платить за это деньги. Полноценную помощь они в итоге не получали», — подытоживает Татьяна Сидорова.

А некоторые пациенты пишут жалобы на врача: они не понимают, что врач тут не причем. Могут еще наорать, оскорбить. Потом доктора еще и писали бесконечные объяснительные на эти жалобы руководству, добавляет наша собеседница. Виноваты получаются во всем врачи. «Замкнутый круг какой-то», — говорит Татьяна Сидорова.

Неконкурентная зарплата

«Отсутствие достойной зарплаты стало последней каплей и причиной для увольнения», — откровенничает другой бывший врач московской поликлиники Игорь Никитин (имя и фамилия изменены, прим. редакции). «Вынужденные переработки никак не оплачивались, а сама зарплата не индексировалась — какой была, такой и осталась. Формально, конечно, зарплаты московским медикам повышают, но вот по факту ничего не поменялось», — делится доктор.

По личным наблюдениям наших собеседников, в московских поликлиниках сложилась своя тенденция. Там работает либо молодежь — они хотят набраться опыта и потом перейти в частную клинику, либо врачи за 50 — они или дорабатывают до пенсии, или уже боятся что-то менять. Ведь пациенты в частной клинике могут не явиться на прием и придется терять в зарплате. Сами Татьяна Федорова и Игорь Никитин решились на изменения на профессиональном поприще — ушли в частную клинику. И, по словам докторов, нисколько об этом не жалеют.

Что говорит Департамент здравоохранения Москвы

Фото - © Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Редакция РИАМО обратилась за комментарием в департамент здравоохранения Москвы. Ведомство не подтвердило информацию о массовой утечке врачей из московских поликлиник.

«В настоящий момент штаты московских городских поликлиник укомплектованы в достаточном объеме, что позволяет оказывать всю необходимую медицинскую помощь пациентам в установленные законом сроки. Фактическая обеспеченность столицы врачами — выше плановых критериев, установленных Территориальной программой госгарантий. Численность врачей в медицинских организациях Москвы сегодня превосходит показатели 2010 года», — говорится в комментарии департамента.

Судя по анализу ведомства, количество врачей в городских поликлиниках растет с каждым годом. Там работают и опытные доктора, и молодые специалисты — в том числе обучавшиеся по целевому направлению. Это значит, что как минимум 3 года они отработают.

По мнению департамента, 15 минут на прием обычного пациента без каких-либо сложных случав должно хватить, чтобы оказать качественную помощь. Однако в сложных ситуациях, сообщает ведомство, пациенту необходимую помощь на высоком уровне тоже окажут. Уделят больше времени, если надо. Но это решение будет уже принимать врач на месте.

«Время приема пациента в кабинете врача зависит исключительно от имеющейся потребности в оказании медицинской помощи. Вместе с тем, он должен быть достаточным для оказания медицинской помощи надлежащего качества. Установленный интервал времени обеспечивает очередность приема у врача по предварительной записи, при этом конкретная продолжительность приема пациента определяется в зависимости от цели посещения, состояния пациента, имеющихся у него медицинских показаний, необходимости оказания неотложной помощи на приеме», — говорится в официальном ответе московского Депздрава.