Кто такие патентные тролли и можно ли от них защититься

О том, кто такие патентные тролли, как с ними бороться и есть ли шанс на победу, РИАМО рассказал управляющий партнер консалтинговой группы «2Б Диалог» Борис Богоутдинов.

В последние годы патентные тролли все чаще «кошмарят» предпринимателей — разработчиков ПО, производителей товаров, селлеров на маркетплейсах и других. Они предъявляют права на товарные знаки, патенты на изобретения и иные объекты интеллектуальной собственности, шантажируют бизнесменов и подают на них в суд.

Проблема усугубилась после того, как в 2023 году были внесены изменения в Гражданский кодекс РФ и частным лицам разрешили регистрировать товарные знаки. Возможность получать патенты у них уже была. Сейчас жертвами патентных троллей могут стать крупные корпорации, небольшие фирмы и даже самозанятые.

Кто такие патентные тролли и чем они отличаются от неймсквоттеров

Впервые термин «патентный тролль» использовали в США в 1993 году прошлого века — в период быстрого развития технологических корпораций, которые патентовали свои изобретения. В дальнейшем компании, которые агрессивно вели патентные преследования, распространились по всему миру.

В современной России патентным троллем может быть организация, индивидуальный предприниматель или частное лицо, которые регистрируют большое количество патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, получают свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ и баз данных. Мошенники не используют их в своей деятельности, а шантажируют предпринимателей. Он требуют возместить «нанесенный ущерб» и угрожают судом.

Тех, кто делает то же самое с товарными знаками называют неймсквоттерами. Они также массово регистрируют на себя доменные имена, чтобы потом перепродавать их втридорога. Далее представителей этих двух категорий мошенников мы будем называть троллями, говорит эксперт.

Помимо патентов и товарных знаков, злоумышленники могут зарегистрировать популярные фразы, которые предприниматели используют на сувенирах, футболках и других товарах. Получив право на них, тролли пытаются нажиться на бизнесе.

Для того чтобы было понятно, как действуют вымогатели, Богоутдинов предлагает рассмотреть два кейса.

1. «Лаборатория Касперского» и Wetro Lan

Одну из самых известных российских компаний, которая сегодня входит в топ-5 мировых производителей решений для информационной безопасности, патентные тролли атаковали не раз.

Одно из «нападений» произошло в 2016 году, когда американская компания Wetro Lan предъявила игроку из России претензию по патенту на технологию файервола. Она фильтрует входящий и исходящий трафик и блокирует опасные соединения, вредоносные приложения и несанкционированный доступ.

Wetro Lan хотела взыскать с «Лаборатории Касперского» 10 тысяч долларов, но компания решила бороться и предъявила встречные требования. В итоге Wetro Lan выплатила нашим соотечественникам 5 тысяч долларов и оставила их в покое.

2. Apple и VirnerX

В 2018 году в США компания-тролль VirnetX предъявила судебный иск Apple. Злоумышленники требовали, чтобы прекратилось обслуживание технологий, связанных с сервисами FaceTime, VPN и iMessage. Суд Восточного Техаса встал на сторону VirnetX и присудил Apple выплатить 502 миллиона долларов.

Однако владельцы всемирно известной корпорации не согласились с таким решением и обжаловали его в Апелляционном суде по их федеральному округу. Справедливость восторжествовала — Apple выиграла дело, а патенты VirnetX были признаны недействительными.

Сегодня патентный троллинг и неймсквоттинг — это не только один из способов заработать, но и метод устранения конкурентов. Прибегая к нему, компании могут увеличить долю рынка и получить дополнительный доход.

Важно отметить, что в российском законодательстве оба этих понятия никак не обозначены. В Гражданском кодексе мы можем найти такое понятие, как «злоупотребление правом на объект интеллектуальной собственности» (ст. 10 ГК РФ). В ходе судебного разбирательства его нужно доказать.

Какие схемы используют патентные тролли

Эксперт рассмотрел самые распространенные схемы.

1. Поиск товарных знаков и других объектов ИС, права на которые еще не оформлены

Следуя этой схеме, мошенники действуют на опережение. Они анализируют рынок товарных знаков и патентов, отслеживают работу интересующих их бизнесов. Тролли находят объекты, которые уже используются, но права на них не зарегистрированы. Они получают охранные документы и начинают шантажировать предпринимателей. Чаще всего аферисты требуют огромные суммы и угрожают судом.

2. Работа со «спящими» патентами

«Спящие» патенты — это продукты и технологии, права на которые уже зарегистрированы. Однако в документах содержатся довольно размытые описания. Тролли дорабатывают их, выдают за новые и ждут старта производства или продаж. Далее повторяется уже известный печальный сценарий.

3. Шантаж продавцов маркетплейсов

Жертвами троллей все чаще становятся селлеры, которые работают на Ozon, Wildberries и других популярных маркетплейсах. К сожалению, многие предприниматели слишком заняты решением текущих задач и вовремя не регистрируют товарные знаки и инновационные продукты.

Тролли ищут такие объекты и в случае успеха направляют жалобы администрации маркетплейсов с требованием удалить карточку с товаром, нарушающим их «законные» права. Далее маркетплейс обращается к продавцу и просит предъявить документ, подтверждающий право на продажу продукта с товарным знаком, который принадлежит троллю. Если у селлера нет охранных документов, руководство маркетплейса блокирует карточку и обязует его выплатить штраф.

В свою очередь, тролли требуют у предпринимателя солидную «компенсацию» и угрожают судом. Многие селлеры не хотят тратить время и нервы на судебные разбирательства и уступают мошенникам. Аналогичные ситуации происходят с незарегистрированными надписями на одежде, сувенирах, бокалах и других товарах. Тролли оформляют права на них, а потом загоняют бизнесменов в угол. Много проблем может быть и у тех, кто размещает в карточках товаров фотографии и иные иллюстрации без разрешения правообладателей, перечисляет Богоутдинов.

4. Регистрация типовых товарных знаков

Тролли (неймсквоттеры) выбирают названия, типичные для определенных сфер и категорий товаров. Например, «Северный ветер» для мужского одеколона, «Цветущий ландыш» для женских духов и т. д. Они регистрируют такие товарные знаки на себя, а потом либо ищут нарушителей, либо ждут, когда кто-то начнет использовать похожее слово или название. Далее аферисты предлагают предпринимателям уладить дело «мирным путем».

Случается, что бизнесмены, желающие оформить права на новый товарный знак, узнают, что обозначение уже зарегистрировано. Они связываются с троллями, которые предлагают им его приобрести по завышенной цене.

Как не стать жертвой мошенников

Чтобы не оказаться в неприятной ситуации, Богоутдинов призывает соблюдать следующие рекомендации:

Обязательно регистрируйте товарный знак/получите патент на изобретение до того, как вы о них заявите, начнете использовать в своей работе, а также производить или продавать. Сохраняйте договоры с авторами при разработке продукта, черновики и другие материалы, которые можно будет использовать как доказательства в суде. Оформляйте патенты, которые действительно защитят разработку. Для этого необходимо обратиться к специалистам — патентным поверенным или представителям патентных фирм. Храните документы, подтверждающие ваше исключительное право на товарный знак, программное обеспечение или другой объект интеллектуальной собственности — свидетельства, патенты, договоры о передаче прав и т. п. Не используйте заимствованные фотографии на своих сайтах, в соцсетях, на иных онлайн-площадках, а также в карточках товаров на маркетплейсах. Публикуйте свои фото, депонируйте права на снимки или приобретайте готовые иллюстрации. При этом подпишите договор об отчуждении прав в свою пользу. Если на сайте и других ресурсах размещаются изображения, созданные с помощью нейросетей, уточните, можно ли их использовать в коммерческой деятельности. Сохраняйте все «исходники» изображений, модели и чертежи. Используйте чужие продукты в своем бизнесе при наличии письменного разрешения правообладателя. Постоянно анализируйте возможные риски, проверяйте товарные знаки и другую интеллектуальную собственность перед началом использования.

Как быть тем, кто уже столкнулся с троллем

На самом деле все не так страшно, как кажется на первый взгляд. Мошенникам можно противостоять вместе с грамотными юристами, патентными специалистами и оценщиками, уверен эксперт.

Какие меры они могут предпринять в борьбе с троллями?