Кто последний за бензином: почему в Приморском крае не хватает топлива и как решают проблему

В материале РИАМО рассказываем, что происходит с бензином в Приморском крае, где еще есть дефицит и как решается проблема.

Что происходит на АЗС в Приморском крае

Фото - © РИА Новости

Заправки в Приморском крае буквально штурмуют – водители ночуют в километровых пробках за бензином. В августе жители Приморья пожаловались на нехватку топлива, бензин на заправках заканчивается раньше, чем его успевают привезти. Люди пытаются купить бензин ночью, но и это не помогает.

В итоге автомобилисты стоят в километровых очередях, а бензин из-за повышенного спроса сильно вырос в цене. В настоящее время на независимых АЗС цены на АИ-92 составляют 74–77 рублей за литр, а на АИ-95 – 78–80 рублей. На АЗС компании ННК (принадлежит Хабаровский НПЗ) литр АИ-92 стоит 61,73 рубля, а АИ-95 – 62,6 рубля.

С проблемой столкнулись жители Спасского, Партизанского, Арсеньевского районов, Уссурийского округа и районов на границе с Хабаровским краем. Автоперегонщики тоже заметили отсутствие бензина и очереди на ННК.

Почему возник дефицит бензина: туристы и диспропорция оптовых и розничных цен

Фото - © РИА Новости

В правительстве Приморья причинами топливного коллапса назвали большой турпоток в регионе.

«Да, действительно, на сегодняшний день мы видим ажиотаж на наших автозаправочных станциях. Всего на территории Приморского края у нас порядка 295 автозаправочных станций, и из них 130 — это ННК „Приморнефтепродукт“. Еще с начала августа видим, что на частных автозаправочных станциях фиксируются ограничения реализации бензина либо осуществляется отпуск топлива с ценовой разницей до плюс 12 рублей за 1 литр по отношению к ценам на автозаправочных станциях группы компаний ННК „Приморнефтепродукт“», — отметила министр энергетики края Елена Шиш.

Она отметила, что относительно августа прошлого года туристический поток стал выше на 30%. Ситуация такая, что на частных заправках цены выше и там водители не заправляются, чтобы не переплачивать. Как следствие на федеральных заправках, где цены регулируются, возник огромный спрос, за которым не успевает предложение.

В то же время в Приморском топливном союзе (ПТС) выразили обеспокоенность диспропорцией оптовых и розничных цен на бензин АИ-92 и АИ-95 и значительным сокращением объемов продаж с дальневосточных и восточносибирских НПЗ.

По данным ПТС, с 2 июня по 20 августа объем продаж АИ-92 с Комсомольского НПЗ упал на 30%, а с Ангарской НХК – на 57%. При этом цены на оба вида топлива выросли на 28-32%. Аналогичная ситуация наблюдается и с бензином АИ-95, где объемы продаж также снизились, а цены выросли.

В обращении ПТС к вице-премьеру Александру Новаку и в Федеральную антимонопольную службу отмечается, что по сравнению с другими регионами предложение топлива на Дальнем Востоке остается существенно ниже (разница объемов продаж по сравнению с заводами, расположенными в Сибири, составляет пять-шесть раз), что приводит к нерыночным условиям конкуренции и оказывает дополнительное ценовое давление на независимые АЗС.

«Розничная цена на независимых АЗС должна быть как минимум на 10 рублей за литр выше, чем на АЗС ННК, чтобы покрывать собственные издержки и не работать в убыток. Такая разница в цене воспринимается потребителями как завышенная, что приводит к оттоку клиентов и снижению объемов реализации на независимых АЗС», — сказал президент ПТС Владимир Чирсков.

Где еще есть проблемы с бензином

Фото - © Медиасток.рф

С топливными проблемами столкнулись и в Крыму. Тут нехватку бензина тоже объясняют сезонным факторами: концом лета, массовым отъездом отдыхающих, подготовкой к посевной.

По словам главы Ассоциации грузоперевозчиков Крыма Анатолия Цуркина, через месяц положение выровняется, ведь сезонные факторы имеют ограниченное действие во времени. Он отметил, что топлива не стало меньше – его сложнее доставлять в нужном объеме. Так, главная транспортная артерия полуострова - Крымский мост - для бензовозов закрыта по соображениям безопасности, а доставка опасных грузов возможна только паромом или по сухопутному маршруту через исторические регионы, что удорожает логистику.

Какие меры принимаются, чтобы решить проблему дефицита бензина

Фото - © РИА Новости

По словам министра энергетики края Елены Шиш, особое внимание сейчас в Приморье уделяют заправкам в области наивысшего турпотока — туда направляются дополнительные бензовозы. Ранее всего было около 30 бензовозов, но теперь добавили еще 14. Группа компании ННК заключили договор о аренде на дополнительную поставку топлива в те районы, где он действительно необходим.

«Но и сами жители создают искусственный ажиотаж, заправляясь помимо баков своих машин в канистры и различные емкости, которые привозят с собой. Хотелось бы призвать наших жителей проявить все-таки сознательность в данном направлении, пережить этот небольшой момент, который сложился на сегодняшний день, и все-таки отнестись с пониманием к сложившейся ситуации», — сказала министр.

По ее данным, на нефтебазах группы компании ННК «Приморнефтепродукт» обеспечен текущий запас топлива порядка 5,5 тысяч тонн. Это сорта АИ 92, 95 и 98.

14 августа заместитель председателя правительства Александр Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов с участием представителей Минэнерго, ФАС, Минсельхоза, Минтранса, руководителей Петербургской биржи, нефтяных компаний, а также депутатов Государственной Думы.

«Для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ вице-премьер поддержал предложение Минэнерго о продлении запрета на экспорт бензина на сентябрь, который будет действовать в том числе для производителей, и на октябрь – для непроизводителей нефтепродуктов», - сообщается на сайте.

Было отмечено, что внутренний рынок полностью обеспечен топливом. Кроме того, вице-премьер поручил Минэнерго, ФАС совместно с Петербургской биржей проработать долгосрочные меры по стабилизации цен на оптовом рынке, Федеральной антимонопольной службе и Минэнерго – продолжить мониторинг маржинальности автозаправочных станций, а также проанализировать ситуацию с ценами на нефтепродукты в ряде регионов.

В пресс-службе ФАС сообщили, что анализируют цены на 12 тысяч заправок, включая независимые АЗС и АЗС вертикально-интегрированных компаний. Служба также возбудила дело в отношении ООО «Газпром ГНП продажи» за снижение объемов продаж бензина на бирже и рассматривает четыре антимонопольных дела за необоснованное повышение цен на АЗС.

При этом ТАСС передает дополнительную информацию из протокола встречи: вице-премьер уже тогда поручил ФАС и Минэнерго провести анализ цен на топливо в некоторых регионах – включая Сибирь и Дальний Восток.