Криптокошельки в России: какие бывают и на что обратить внимание при выборе

О том, какие криптокошельки доступны в России в 2025 году, читайте в материале РИАМО.

Что такое криптокошелек

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Криптокошелек — это цифровой инструмент (приложение, устройство или программа), который позволяет безопасно хранить, отправлять и получать криптовалюту.

Существует много видов криптокошельков, они классифицируются по разным признакам и имеют особенности функционирования.

Зачем нужны криптокошельки: их основные функции

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Хранить приватных ключей, которые обеспечивают доступ к криптовалютам и подтверждают право пользователя распоряжаться активами.

Отправлять и получать криптовалюту: возможность совершать транзакции быстро и безопасно.

Управлять активами: в ряде кошельков можно отслеживать стоимость криптовалют, подключать разные токены и использовать дополнительные функции.

Дают возможность интеграции с криптобиржами: можно обменивать криптовалюту прямо внутри приложения.

Холодные и горячие криптокошельки

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Криптокошельки бывают холодными и горячими — в зависимости от того, постоянно ли они подключены к интернету.

Холодные кошельки — это устройства или программы, которые не подключены к интернету постоянно. Они могут быть аппаратными (данные храниться на физических устройствах) или программными (данные храниться на локальных носителях).

Самые известные и популярные в мире производители аппаратных кошельков для криптовалют — это Trezor, KeepKey, Ledger.

Холодные криптокошельки являются самыми безопасными, поскольку отсутствие связи помогает снизить риски того, что мошенники украдут приватный ключ и получат доступ к кошельку.

«Но есть у холодных кошельков и минусы: они не самые удобные в ежедневном использовании, так как чтобы выполнить перевод с такого кошелька, его придется все же подключить к интернету, выполнив дополнительные шаги» Райан Ли ведущий аналитик Bitget Research

Горячие кошельки — это кошельки, которые постоянно подключены к интернету. Они существуют как мобильные приложения, веб-сервисы, десктопные программы. Например, Trust Wallet, OKX Wallet, Metamask, Exodus, MyEtherWallet.

Классическим распространенным примером горячих криптокошельков являются мобильные криптокошельки — это приложения для смартфонов, позволяющие хранить, отправлять и получать криптовалюты. С их помощью можно совершать транзакции в любом месте и в любое время. Обычно поддерживают сотни различных монет.

Горячие криптокошельки обычно удобнее для повседневного использования, чем холодные, но менее безопасны, так как подвержены риску кибератак.

«Впрочем, сейчас уровень безопасности мобильных криптокошельков сильно вырос. Большинство популярных сервисов используют различные виды шифрования, PIN-коды, двухфакторную или биометрическую аутентификацию», — поясняет СЕО Tehnobit Александр Пересичан.

OKX Wallet и Trust Wallet — это два популярных мобильных криптокошелька. Они оба поддерживают множество блокчейнов и сотни разных криптовалют, отличаются удобным интуитивно понятным интерфейсом. У OKX Wallet, помимо мобильной, есть также десктопная версия, что позволяет использовать кошелек как на смартфоне, так и на компьютере.

Кастодиальные и некастодиальные криптокошельки

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По типу хранения приватных ключей различаются кастодиальные (приватные ключи передаются на сторонний сервис) и некастодиальные (приватные ключи хранятся локально на устройстве пользователя) криптокошельки.

Самый яркий пример кастодиальных кошельков — это адреса кошельков на централизованных биржах, таких как Binance, OKX, Bybit или Huobi. Когда пользователь пополняет баланс своего аккаунта на криптобирже с помощью криптовалют, он по сути отдает часть контроля над криптовалютами бирже. С одной стороны, не нужно бояться за пароль доступа: восстановить доступ к аккаунту можно будет через службу поддержки. С другой стороны, если биржа обанкротится или будет взломана хакерами, монеты могут быть украдены.

Некастодиальные кошельки безопаснее и сохраняют в руках пользователя полный контроль над его средствами, но кастодиальные кошельки могут быть удобнее, так как в случае, если пользователь забыл приватный ключ, он сможет восстановить доступ к своему кошельку, если обратиться в службу поддержки сервиса.

С некастодиальным кошельком такого сделать не получится: если приватный ключ утерян, то и доступ к криптовалютам тоже утерян. И такие случаи не редкость. По состоянию на 2020 год более 3,7 млн BTC (около 370 млрд долларов по текущему курсу) считаются утерянными, доступ к ним утрачен.