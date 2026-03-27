Кредиты, рассрочка и микрозаймы с 1 апреля: что меняется для заемщиков

С 1 апреля 2026 года вступает в силу пакет законодательных изменений, затрагивающих практически все сегменты рынка кредитования. Регулятор ужесточает подход к оценке платежеспособности граждан, наводит порядок в сегменте рассрочки и снижает долговую нагрузку в микрофинансовых организациях (МФО). Эти нововведения направлены на повышение прозрачности финансовых отношений и защиту заемщиков от чрезмерной закредитованности.

Что будет с банковскими кредитами с апреля 2026: только «белый» доход

С апреля 2026 года банки кардинально меняют подход к оценке финансового состояния потенциального заемщика. Главный принцип — учет только официально подтвержденных доходов.

Если раньше кредитные организации часто принимали во внимание «серые» схемы (переводы с карты на карту, неофициальную часть зарплаты или разовые поступления), то теперь эти источники будут полностью исключены из расчета платежеспособности. Для самозанятых и индивидуальных предпринимателей критерии также ужесточаются: теперь их доход будет верифицироваться исключительно на основании данных налоговой отчетности и книги учета доходов и расходов.

Отдельное нововведение касается работы с кредитными историями. Если банк по каким-либо причинам не может получить актуальные данные о долговой нагрузке клиента, он обязан считать эту нагрузку равной 100%. Это означает, что с точки зрения банка, заемщик тратит весь свой доход на обслуживание существующих долгов, что делает выдачу нового кредита невозможной.

Кроме того, для тех, кто проходит проверку по упрощенной схеме (например, на основе среднедушевого дохода по региону), банк будет обязан дополнительно снизить лимит кредитования на 10%.

Можно отметить, что одобрение кредита станет более предсказуемым для граждан с «белой» зарплатой и прозрачной отчетностью. Заемщикам с неофициальными доходами или заниженной отчетностью получить крупную сумму в банке станет значительно сложнее.

Как изменится рассрочка с 1 апреля: запрет скрытых процентов и контроль ЦБ

Рынок рассрочки, долгое время остававшийся в «серой» зоне, с 1 апреля переходит под жесткий контроль. Основная цель — сделать рассрочку действительно бесплатной для покупателя и исключить скрытые переплаты.

Главное изменение касается ценообразования. Продавцам и сервисам теперь запрещено устанавливать разные цены на один и тот же товар в зависимости от формы оплаты. Ранее популярная схема, когда товар в рассрочку стоил дороже, чем при оплате сразу, теперь вне закона. Также под запрет попадают любые комиссии за оформление рассрочки и проведение платежей.

Сроки беспроцентной рассрочки теперь строго лимитированы:

с 1 апреля 2026 года — максимум 6 месяцев.

с 1 апреля 2028 года — не более 4 месяцев.

Еще одно важное изменение — рассрочка начнет влиять на кредитную историю. Если сумма обязательств превысит 50 000 рублей, оператор рассрочки обязан передать эти данные в бюро кредитных историй. Для просрочек устанавливается предельная неустойка — не более 20% годовых от суммы долга.

Теперь рассрочка перестает быть маркетинговым инструментом с завышенной ценой товара. Она становится полноценным финансовым продуктом, который влияет на долговую нагрузку человека, но при этом защищает его от скрытых комиссий и завышенных штрафов.

Микрозаймы с 1 апреля: снижение переплат и лимит на «дорогие» займы

Сектор микрофинансирования ждет поэтапное ужесточение. Первый этап стартует 1 апреля 2026 года. Для займов сроком до одного года максимальная переплата (предельная стоимость кредита) снижается со 130% до 100% годовых. Иными словами, вернуть по такому договору придется не более чем в два раза больше суммы, взятой на руки.

Дальнейшие ограничения коснутся количества «дорогих» займов, то есть тех, где полная стоимость превышает 100% годовых:

с октября 2026 года (переходный период) у одного заемщика может быть одновременно не более двух таких займов.

с апреля 2027 года вводится правило «один заем в одни руки» — допускается только один дорогой микрозайм.

Кроме того, МФО запретят выдавать новые деньги клиентам, которые погасили предыдущий «дорогой» заем менее чем за четыре дня до обращения. Чтобы соблюдать это требование, организации будут обязаны запрашивать кредитную историю перед каждой выдачей.

Реформа направлена на борьбу с «долговой кабалой», когда заемщики попадали в карусель перекредитования с кабальными процентами. Новые правила ограничивают переплату и количество одновременно используемых продуктов, однако распространяются только на договоры, заключенные после 1 апреля 2026 года.