Козырь в колоде: характеристики и боевое применение российских FPV-дронов «Джокер»

Что известно о российских FPV-дронах «Джокер» и как они проявляют себя в ходе СВО, читайте в материале РИАМО.

Российские FPV-дроны «Джокер-10» адаптировали под выполнение задач противовоздушной обороны (ПВО): беспилотники научились таранить коптеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) и поражать их взрывчаткой из установленных труб от тепловых ловушек. В перспективе это может стать дешевой альтернативой дорогостоящим противоракетам. Какова история появления FPV-дронов «Джокер» и в чем их отличительные особенности, читайте в материале РИАМО.

Что известно о FPV-дронах «Джокер»

Фото - © Виталий Аньков/РИА Новости

Впервые о FPV-дронах «Джокер» заговорили в мае 2023 года: о создании универсальной линейки беспилотников рассказал гендиректор российского Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. По его словам, линейка дронов, отличающихся друг от друга массой переносимой полезной нагрузки, может без вмешательства в конструкцию решать все задачи, которые стоят перед бойцами в зоне специальной военной операции (СВО).

«Этого „универсала“ теперь не надо перепаивать, переделывать, менять на стяжках подвесы или навешивать дополнительное оборудование», — отметил Кузякин.

Функционер также уточнил, что изделия линейки «Джокер» получили универсальную площадку крепления полезной нагрузки: эту идею позаимствовали у иностранных беспилотников, но глубоко переработали в ЦКРБ.

Мы обеспечили архитектурную интеграцию системы управления полезной нагрузкой с контуром полетного контроллера, что позволило управлять пилоту внешним оборудованием вне зависимости от того, что дрон несет на себе. Дмитрий Кузякин гендиректор российского Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР)

Позже, в июле 2023 года, Кузякин сообщил, что FPV-дроны линейки «Джокер» получили так называемый гибернатор — устройство, позволяющее беспилотникам уходить в спящий режим на несколько недель после размещения на атакующей позиции. При этом беспилотник может самостоятельно отключиться, добравшись до места ожидания.

«Не всегда мы можем точно знать, когда появится противник. С гибернатором ждать его появления проще», — сказал гендиректор ЦКБР.

По словам Кузякина, гибернатор, в частности, был разработан для топовой модели линейки «Джокер» — беспилотника «Ультиматум».

«В эфире спящий дрон никак себя не проявляет. Как правило, выбираются господствующие высоты, крыши зданий или других высоких сооружений. Когда придет время, ему не надо преодолевать расстояние для цели. Дрон уже на месте, и все, что ему нужно, — это включиться и атаковать», — сообщил глава ЦКБР.

Кузякин пояснил, что между включением беспилотника и атакой проходят считанные секунды, а одновременно оператор может вывести из режима гибернации и последовательно применить до 15 дронов.

Характеристики и возможности дронов «Джокер»

Фото - © Виталий Аньков/РИА Новости

Год спустя, в марте 2024 года, Кузякин рассказал, что FPV-дроны «Джокер-10» отправлены в зону СВО. По данным из открытых источников, эти беспилотники могут летать на скорости до 100 км/ч с полезной нагрузкой до пяти килограммов и до 200 км/ч — без нагрузки.

Глава ЦКБР отметил, что беспилотники «Джокер-10» создавались с учетом потребностей военных. Он также пояснил, что гибернаторы FPV-дронов способны включать и выключать аппараты на расстоянии, причем обесточивая их, а не просто останавливая моторы. Это техническое решение позволяет обезопасить операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Дело в том, что военные могут оставить выключенные FPV-дроны на позиции старта и уйти, не будучи обнаруженными электронной разведкой ВСУ. Затем оператор «Джокера» дистанционно включает его для выполнения задачи.

«К тому моменту рядом с беспилотником наших бойцов не будет. Дрон может ждать старта до одной недели зимой и до месяца летом. На него может капать дождь, падать снег — с ним ничего не случится, и он будет ждать команды на старт. (…) Он пассивен, от него практически не исходит радиоизлучения, и поэтому во время „спячки“ его крайне сложно обнаружить», — добавил Дмитрий Кузякин.

По словам гендиректора ЦКБР, для проверки работы «Джокера» в любых погодных условиях его тестируют при помощи мойки высокого давления. Разработчики утверждают, что электроника дрона не откажет в непогоду.

Как БПЛА «Джокер» применяются в зоне СВО

Фото - © Павел Лисицын/РИА Новости

В бою FPV-дроны «Джокер» становятся смертельным оружием: с одной стороны, их отличает максимальная степень защиты, а с другой — они взрываются при попадании в противника благодаря установленными драйверам электродетонаторов.

«На сегодняшний день противнику не досталось еще ни одного нашего беспилотника, потому что драйвер гарантированно срабатывает либо по таймеру, либо от удара, либо по команде пилота. Так же он сработает при попытке его разрушить или перерезать провода», — отмечал Кузякин.

А в конце минувшего марта гендиректор ЦКБР рассказал, что FPV-дроны «Джокер» в зоне СВО заставили сдаться в плен роту ВСУ.

Наверное, уже никто не сможет повторить этот «рекорд». Это был не Bradley, не Humvee и даже не Leopard 2, а сразу 60 солдат ВСУ, которые были вынуждены сдаться в плен, увидев воочию, что значит массовое применение FPV-дронов. То есть один маленький дрон «взял в плен» целую роту ВСУ. Дмитрий Кузякин гендиректор российского Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР)

Он пояснил, что украинские военные ожидали «конвенциональной войны» с противотанковыми расчетами и пулеметными атаками, заняв классическую линию обороны.

«Наши же бойцы, которых мы подготовили и обеспечили техникой, вместо того чтобы начать „играть по правилам“, на бой вообще не пришли, а пустили в ход FPV-расчеты, которые „размотали“ сразу вторую линию украинской обороны», — сказал Кузякин.

Гендиректор ЦКБР добавил, что бойцы ВСУ поняли всю бессмысленность сопротивления, а их массовая сдача в плен стала главным трофеем в деятельности центра.