Ключевую ставку снизили до 14,5%: кто от этого выиграет больше всех

По результатам Совета директоров Банка России 24 апреля было принято решение снизить ключевую ставку до 14,5%. Как это отразится на экономике, бизнесе, обычных гражданах и курсе рубля, читайте в материале РИАМО.

Как очередное снижение ставки 24 апреля повлияет на экономику

Снижение ключевой ставки — это прежде всего сигнал о переходе экономики от режима жесткого сдерживания инфляции к более нейтральным денежно-кредитным условиям, уверен инвестиционный директор Central Asia Capital Иван Шиндин. Для бизнеса это означает постепенное удешевление заемного капитала, рост доступности кредитования и расширение пространства для новых инвестиций. В первую очередь выиграют капиталоемкие отрасли, девелопмент, промышленность, а также компании, для которых стоимость финансирования напрямую влияет на рентабельность и скорость реализации проектов, подчеркивает он.

С учетом того, что Банк России уже в который раз снижает ставку, рынок воспринимает это как начало более мягкой фазы, хотя регулятор по-прежнему подчеркивает зависимость дальнейших решений от устойчивости замедления инфляции.

«Для инвесторов снижение ставки означает постепенное перераспределение капитала из защитных инструментов в более доходные активы. Когда стоимость денег снижается, депозиты и облигации с фиксированной доходностью становятся менее привлекательными, а интерес к акциям, корпоративным проектам и прямым инвестициям обычно растет. Кроме того, более низкая ставка повышает оценку бизнеса через снижение ставки дисконтирования, а значит, поддерживает рынок M&A, private equity и долгосрочные инвестиционные решения», — комментирует Шиндин.

При этом говорить о резком развороте настроений пока рано: по оценкам Банка России, инфляция в марте составила 5,86%, а аналитики все еще ждут среднюю ключевую ставку по 2026 году на уровне 14,1%, то есть денежные условия останутся сравнительно жесткими еще достаточно долго, добавляет он.

Снижение ключевой ставки оказывает позитивное влияние на экономику сразу с нескольких сторон, отмечает ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин. С одной стороны, снижаются безрисковая ставка и стоимость привлечения капитала. В таких условиях возрастает привлекательность проведения инвестиционных программ.

«Проще говоря, при высокой ключевой ставке проценты по кредитам превышают рентабельность бизнеса. А рентабельность бизнеса, в свою очередь, соизмерима с доходностью вкладов или депозитов. В обратном случае компании выгодно инвестировать средства в развитие, в том числе и с использованием кредитного плеча», — говорит аналитик.

Одним плюс, другим минус: разнонаправленный эффект снижения ставки

Для населения эффект будет смешанным, считает Шиндин. С одной стороны, со временем должны стать доступнее ипотека, потребительские и корпоративные кредиты, что поддержит спрос и деловую активность. С другой стороны, начнет снижаться доходность по депозитам, поэтому часть домохозяйств будет искать альтернативы банковским сбережениям.

«Важно и то, что реальный позитивный эффект от снижения ставки проявляется не мгновенно, а с лагом: сначала через ожидания и финансовый рынок, затем через кредитование, инвестиции и потребление. Именно поэтому для экономики и бизнеса важен не столько сам факт первого снижения, сколько устойчивость дальнейшего цикла смягчения», — говорит инвестиционный директор Central Asia Capital.

Не ставкой единой: что на самом деле поддерживает курс рубля

Что касается курса рубля, то снижение ключевой ставки само по себе может оказывать на него умеренно ослабляющее давление, поскольку уменьшает привлекательность рублевых инструментов, констатирует Шиндин. Однако в российской экономике курс сегодня определяется не только ставкой, но и экспортной выручкой, бюджетным правилом, внешнеторговым балансом и геополитическими факторами, добавляет он. Сам Банк России указывает, что поддержку рублю в ближайшие месяцы будут оказывать поступления экспортной выручки, сохраняющийся процентный дифференциал и структурные ограничения на вывод капитала.

«Поэтому базовый вывод такой: снижение ставки — это скорее позитив для экономики, бизнеса и инвестиционной активности, тогда как реакция рубля будет зависеть от более широкого набора факторов, чем одно решение по ставке», — резюмирует эксперт.

Для курса рубля снижение ставки выступает негативным событием, считает Бредихин. Снижение рублевых доходностей сокращает дифференциал процентных ставок к доходностям валютных инструментов. Также снижение ставки увеличивает кредитный импорт, что тоже повышает спрос на валюту.

Однако в данных условиях ключевая ставка достаточно высокая, а шаги по ее снижению относительно небольшие, поэтому влияние каждого отдельного снижения не так заметно отражается на экономике, говорит аналитик.

«Также важно учитывать, что снижение ставки повышает риски роста инфляции. Если смягчение монетарной политики происходит быстро, начинается перегрев экономики и растет инфляция. В нормальных условиях ключевая ставка должна находиться на нейтральном уровне, сдерживая инфляцию, но и не допуская рецессию», — подводит итог Бредихин.

Что изменения ставки значит лично для каждого из нас?

Бизнес

Если вы бизнесмен, то кредиты будут постепенно дешеветь, и это ваш шанс. Строительство, промышленность, девелопмент — именно эти отрасли почувствуют дыхание свежего воздуха первыми. Ставка все еще высокая, но тренд изменился. Если вы откладывали инвестпроект «на потом» — пришло время пересчитать цифры. Однако помните: смягчение будет плавным, резкого удешевления денег не случится. Безусловно, заемное финансирование все еще дороже, чем в «тучные» годы, но уже не настолько убийственно.

Россияне

Если вы обычный человек, то для вас снижение ключевой ставки — это новость с «двойным дном». Хорошее: ипотека со временем может стать чуть доступнее. Плохое: доходность по вкладам начнет ползти вниз. Если вы привыкли хранить деньги на депозитах — ищите альтернативы. Акции, корпоративные облигации или даже просто досрочное погашение кредита могут оказаться выгоднее. И главное — не ждите мгновенных перемен. Эффект от снижения ставки придет не завтра, а через месяцы.

Почему ЦБ не снижает ставку резко? Представьте, что ставка — это тормоз и газ одновременно. Когда ставка высокая — ЦБ жмет на тормоз, чтобы остудить разогнавшуюся инфляцию. Если резко отпустить тормоз (то есть резко снизить ставку), машина не поедет плавно — она рванет с места, перегреет двигатель и может вылететь в кювет. В экономике это называется «перегрев»: люди и бизнес бросаются брать дешевые кредиты, спрос взлетает, а товары не успевают производить. В итоге цены ползут вверх еще быстрее, чем раньше. Именно поэтому ЦБ снижает ставку маленькими шагами — чтобы экономика успела привыкнуть и не сорвалась в новую инфляционную спираль. Больнее бывает не тому, кто едет медленно, а тому, кто нажал газ в пол.