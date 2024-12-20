Ключевая ставка ЦБ осталась на уровне 21%: что будет с экономикой и россиянами

Как решение ЦБ оставить ключевую ставку неизменной повлияет на экономику, бизнес и граждан, читайте в материале РИАМО.

20 декабря 2024 года Банк России по итогам заседания Совета директоров принял решение оставить ключевую ставку на уровне 21%. Как это отразится на экономической жизни страны, читайте в материале РИАМО.

Как решение ЦБ по ключевой ставке отразится на экономике России и бизнесе

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«Повышение ставки оказало бы сдерживающее влияние на экономическую активность, особенно в сфере потребительского кредитования и ипотеки. Однако могло бы также снизить инфляционные ожидания, укрепив доверие инвесторов и населения к рублевым инструментам. В то же время, высокие ставки замедлят рост инвестиционной активности, что в долгосрочной перспективе может сказаться на темпах экономического развития», — комментирует зампред правления, начальник казначейства СДМ-Банка Эдуард Лушин.

Рынок депозитов, кредитов находится в поиске нового равновесия. Пока оно не найдено, ряд участников продолжают повышать ставки и по депозитам, и по кредитам. При этом, у некоторых заемщиков уже пропал аппетит к кредитным продуктам с плавающей ставкой из-за резкого роста кредитных спрэдов, в которые системно значимые кредитные организации стали закладывать свою маржу, отталкиваясь от дорожающих депозитов, говорит финансист.

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«Высокая ключевая ставка, в первую очередь, давит на компании с большим долгом. Такие компании как Сегежа, М.Видео и некоторые другие уже работают исключительно на погашение платежей по своим долгам. Уже сейчас многим компаниям приходится занимать под 25-30% и даже больше. Некоторые заявляют о том, что им выгоднее положить деньги банк, чем инвестировать в свои проекты», — отмечает экономист и эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе.

Сейчас россияне чувствуют ключевую ставку через доходности вкладов и облигаций, а также ставки по кредитам, добавляет она.

Высокая ключевая ставка повышает привлекательность рублевых сберегательных продуктов, а на всплесках роста валюты на разовых факторах население старается продать выгоднее доллары/евро/юани/дирхамы, чтобы переложить полученные средства в рублевые инструменты — на внутреннем рынке за последние годы появлюсь много финансовых продуктов, предлагающих возможность диверсифицировать свой портфель сбережений, отмечает Лушин.

Что будет с ценами после повышения ключевой ставки

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Обычно высокая ключевая ставка призвана ограничивать рост цен в стране, воздействуя через снижение спроса. Однако эффект будет зависеть от того, насколько ставка повлияет на курсовую динамику рубля и инфляционные ожидания, отмечает Лушин.

«Действия ЦБ в целом направлены на снижение уровня цен через ограничения совокупного спроса. В моменте эффект вряд ли будет заметен, но стабилизация инфляции на уровне в 4% приведет к тому, что рост цен будет значительно меньше», — комментирует Гогаладзе.

Ключевая ставка ЦБ 21% не изменит экономическую ситуацию для граждан

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«Мы прогнозировали, что ставку оставят на том же уровне, принимая во внимание сезонность ряда проинфляционных факторов и небольшое замедление потребительского кредитования», — говорит аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов.

Задача Банка России — затормозить кредитование и, как следствие, замедлить темпы экономического роста, подчеркивает он. Пока заметно сильное торможение только в ипотечном сегменте, немного замедляется потребительское кредитование в декабре, при этом корпоративное кредитование растет. Трансмиссия денежно-кредитной политики в экономике отсрочена по времени на несколько кварталов, поэтому в данном случае важна системность действий Банка России и вера субъектов экономики, что регулятор твёрд в своих намерениях и добьётся поставленной цели, указывает Ефанов.

По его словам, решение ЦБ оставить ключевую ставку на уровне 21% существенно не изменит экономическую ситуацию для россиян.

«Решение по ставке никак не повлияет на курс рубля, учитывая глобальную изолированность наших валютного и долгового рынков», — комментирует Ефанов.

Как решение по ключевой ставке повлияет на курс рубля

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Высокая ключевая ставка позитивна для курса отечественной валюты, так как повышает привлекательность рублевых инвестиций. Но сейчас на курс рубля куда значительнее влияют санкции и динамика импорта-экспорта, поэтому положительный эффект от повышения ставки для курса рубля может быть ограничен, считает экономист Гогаладзе.

Учитывая, что ключевая ставка осталась неизменной, курсовая динамика рубля будет зависеть от внешнеэкономических факторов и спроса на рублевые активы, считает финансист Лушин.