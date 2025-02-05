Ключевая ставка ЦБ 14 февраля: изменится или останется на прежнем уровне?

Если в декабре 2024 года эксперты почти единодушно утверждали, что повышение ключевой ставки неизбежно, то после неожиданного решения ЦБ оставить ее неизменной они дают более осторожные прогнозы и большинство голосов звучит в пользу текущего значения в 21%. Правда, есть и те, кто склоняется к сценарию повышения ключевой ставки до 22-23%. Как может измениться ключевая ставка 14 февраля, читайте в материале РИАМО.

Переменные успехи ЦБ в борьбе с инфляцией

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Ожидаем, что на ближайших заседаниях Банка России ключевая ставка останется неизменной, возможно, будет лишь меняться риторика регулятора в зависимости от поступающих данных, говорит главный аналитик Центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Владимир Малиновский.

Пока что успехи ЦБ в борьбе с инфляцией можно оценить как переменные, отмечает он. С одной стороны, рост стоимости кредита уже привел к значительному снижению темпов роста потребительского кредитования, а в последние месяцы начал влиять и на динамику кредитования юрлиц. По логике регулятора это должно ослабить давление на темпы роста цен. С другой стороны, пока существенного замедления самой инфляции не наблюдается, а инфляционные ожидания населения даже несколько подросли в январе по сравнению с данными за декабрь.

«Таким образом, на наш взгляд, в базовом сценарии ставка по итогам февральского заседания останется неизменной» Владимир Малиновский главный аналитик Центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь»

Есть ли поводы для снижения ключевой ставки 14 февраля

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Банк России сохранит ставку, поводов для снижения еще нет, считает главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

«Динамика кредитования, которая в декабре-январе сложилась ниже целевого уровня ЦБ, не является устойчивым трендом. Цены все еще растут высоким темпом и далеки от цели ЦБ. Рост зарплат хоть и замедлился, но все еще остается двухзначным» Илья Федоров главный экономист «БКС Мир инвестиций»

Кредитование будет находиться в зажатом состоянии весь январь и февраль, в марте ситуация несколько улучшится, прогнозирует экономист. Динамика будет зависеть от капитала банков и нагрузки на капитал. С февраля начинают действовать надбавки на капитал, призванные сдерживать избыточное кредитование.

«Думаю, что ключевую ставку рефинансирования на заседании Центрального Банка России 14 февраля оставят на текущем уровне в 21% годовых, так как темпы кредитования в России сокращаются, а инфляция замедляется, но все еще остается повышенной», – полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

В декабре общий объем кредитов россиян снизился впервые с мая 2022 года, следует из данных ЦБ. Общий размер ссуд населения упал на 192 млрд рублей до 36,9 трлн. Согласно докладу Росстата «Об оценке потребительских цен в России», за период с 21 по 27 января инфляция в России замедлилась до 0,22%, после 0,25% неделей ранее, напоминает аналитик.

Банк России будет выжидать: ставка не изменится?

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«Считаем, что в феврале Банк России займет выжидательную позицию и оставит ключевую ставку без изменений. С одной стороны, мы видим, что на 27 января рост цен с начала года составил внушительные 1,14%. С другой – январь традиционно является месяцем с относительно высокой инфляцией из-за пика бюджетных расходов в декабре, выплаты премий и тринадцатых зарплат, что способствовало повышенному спросу в праздничные дни. Банк России в своей риторике на протяжении прошлого года давал нам понять, что замедление кредитования является одной из главных предпосылок для снижения инфляции», – комментирует аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов.

В конце 2024 года потребительское и корпоративное кредитование начало замедляться, косвенно это подтверждают и недавно вышедшие отчеты Т-банка и Сбербанка по РПБУ за декабрь, корпоративный кредитный портфель последнего снизился на 1,4%, а потребительский на 3,4%. Также считаем эффективной мерой введенные в IV квартале 2024 года макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам, что ограничило кредитование заемщиков, отмечает Ефанов.

Есть вероятность повышения ключевой ставки до 22-23%

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Есть достаточно высокая вероятность того, что ЦБ РФ может повысить ставку на 100-200 бп на заседании 14 февраля, высказывает свое мнение зампредседателя правления СДМ-Банка Эдуард Лушин. При этом базовый прогноз заключается в том, что ставка останется прежней, ЦБ РФ будет смотреть на текущие финансовые условия для компаний и физлиц, насколько эти условия смягчились с декабря 2024 года.

«Немаловажную роль будет играть динамика бюджетных расходов и динамика кредитной активности корпоративного сектора. Кроме того, ряд факторов могут ухудшить прогнозируемую картину по инфляции, в том числе прогноз по рынку топлива и новые санкционные ограничения», – комментирует финансист.