Ключевая ставка – прогнозы на 7 июня: поднимут ли ее и что будет дальше

Почему в этот раз прогнозы аналитиков по изменению ключевой ставки ЦБ не так однозначны, как это было на протяжении последних месяцев, читайте в материале РИАМО.

Прогнозируя, как изменится ключевая ставка после заседания Совета директоров ЦБ, многие СМИ публикуют прогнозы экспертов, согласно которым она однозначно вырастет до 17%. Так ли все однозначно и какие есть еще варианты маневра регулятора, читайте в материале РИАМО.

Скажется ли ужесточение риторики ЦБ на ужесточении монетарной политики

Фото - © Фотобанк Лори

При принятии решения по денежно-кредитной политике Банк России будет анализировать текущие темпы инфляции в стране и инфляционные ожидания населения, отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Из отчета Росстата «Об оценке индекса потребительских цен с 21 по 27 мая 2024 года» следует, что недельная инфляция на прошлой неделе замедлилась до 0,10% после 0,11% неделей ранее и 0,17% на неделе с 7 по 13 мая. То есть в мае в российской экономике опять начала прослеживаться дефляция.

«Данный факт должен остановить Банк России от повышения ключевой ставки рефинансирования, однако до заседания ЦБ состоится еще одна публикация недельных данных по инфляции от Росстата, поэтому окончательные выводы делать преждевременно», – считает аналитик.

По его мнению, если проанализировать риторику представителей ЦБ, то она ужесточилась. Однако ужесточение риторики еще не означает ужесточение монетарной политики. В последнем докладе Банка России от 28 мая указывают на необходимость удержания жесткой денежно-кредитной политики более длительное время, но не о дополнительном ужесточении.

«На текущий момент времени мы считаем, что Банк России не станет повышать ключевую ставку рефинансирования и ограничится ужесточением риторики, но до принятия решения выйдут еще раз данные по инфляции, которые могут изменить наше мнение» Владимир Чернов аналитик Freedom Finance Global

Почему ЦБ может оставить ставку неизменной

Фото - © Медиасток.рф

Решение Банк России по ключевой ставке 7 июня будет непростым, полагает специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский.

С декабря 2023 года ставка держится на уровне 16% годовых, и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в своих интервью не раз объясняла, что трансляция эффектов от высокой ставки в реальную экономику может занимать продолжительное время.

Обращало на себя внимание и желание руководства ЦБ повлиять на правительство в плане сокращения льготного кредитования как населения, так и бизнеса, что могло бы усилить ограничительную денежно-кредитную политику без дальнейшего повышения ставки. Однако правительство в условиях мобилизационной экономики не пошло на эти меры и лишь частично пересмотрело условия льготной ипотеки.

В итоге по результатам первого квартала в экономике наблюдается так называемый разрыв выпуска, когда объем производства превышает максимальную оценку этого параметра, то есть перегрев экономики весьма значителен. Это отразилось на динамике инфляции, которая с середины мая начала расти.

В таких условиях Банк России, скорее всего, не сможет принимать решение по ставке в качестве независимого органа, и новое значение ключевой ставки будет в большей степени продиктовано правительством. Одним из индикаторов, указывающих на вероятное повышение ставки, может быть решение Сбербанка о повышении с 31 мая максимальной ставки по вкладам до 18% годовых.

Однако обвал рынка ОФЗ, ускорившийся с середины мая и на этой неделе приведший к отказу от проведения Минфином аукционов по их размещению, потенциально указывает на серьезные трудности в плане привлечения государством средств на внутреннем рынке. А начавшееся 20 мая падение фондового рынка лишь усугубляет ситуацию, снижая привлекательность инвестиций и ставя под угрозу проведение запланированных первичных размещений акций компаний.

Такой фон перед заседанием Центробанка явно не в пользу повышения ставки. К тому же, даже если ЦБ РФ увеличит ключевую ставку незначительно – на половину процентного пункта, это может быть воспринято населением как продолжение тренда на ужесточение экономической политики, что вызовет скачок инфляционных ожиданий и приведет к дальнейшему росту расходов, покупке валюты и оттоку средств за рубеж.

«Я считаю, что ЦБ РФ оставит ставку неизменной, поскольку негативные последствия от ее повышения вероятно перекроют неочевидный в данной ситуации эффект понижательного воздействия на инфляцию» Ярослав Островский специалист департамента стратегических исследований Total Research

В вероятном решении ЦБ впервые в 2024 году появилась интрига

Фото - © Юрий Морозов / Фотобанк Лори

В последнее время появляется все больше аргументов в пользу повышения ставки, говорит руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами ИК Fontvielle Сергей Соловых.

Во-первых, в мае инфляция уверенно преодолела отметку в 8% годовых, прибавив за месяц практически 0,5%. То есть она не только не проявляет признаков замедления, а, наоборот, ускоряется. Во-вторых, представители Банка России в словесных интервенциях допускают такую возможность, на последнем заседании уже звучали мнения в пользу повышения.

Судя по обзору регулятора, динамика ожиданий по ключевой ставке и средней ставке RUONIA во II квартале 2024 года возросла. Сама ставка RUONIA (Ruble Overnight Index Average), которая обычно на 0,2-0,3% отстает от ключевой, в среднем находится на уровне 15,86-15,89%, судя по данным за 28-29 мая. Отдельные банки начинают предлагать по коротким вкладам доходность на уровне 16-17% годовых. Это говорит о том, что волатильность на финансовых рынках возросла и ряд участников начинает закладывать вероятность повышения ключевой ставки на 0,5-1 п. п. в июне, объясняет эксперт.

В вероятном решении Центробанка наконец-то появилась интрига, которой не было в 2024 году еще ни разу, говорит он. То есть, если до этого однозначно можно было ожидать сохранения индикатора на текущем уровне, то теперь возможно его изменение в сторону повышения. Вопрос в том, продолжит ли регулятор реагировать лишь словесно, ожидая возвращения к дезинфляционной тенденции с июля, или же кратковременно ключевую ставку доведет до 17% годовых, размышляет Соловых.

«На мой взгляд, все же скорее ставка будет сохранена, поскольку сезонно июль-август – это те месяцы, когда инфляция замедляется, плюс с 1 июля перестанет действовать самая популярная льготная ипотечная программа, которая поддерживает кредитование. То есть рост цен с середины лета, очевидно, начнет замедляться. Повысив же ставку, Банк России может подстегнуть потребительскую активность, которая является значимым проинфляционным фактором», – высказывает свое мнение эксперт.

Что сделает ЦБ, если инфляция усилится

Фото - © Фотобанк Лори

Рост ставки на 100 б. п. кардинально не повлияет на инфляцию и тем более не приведет к 4% в этом году, скорее инфляция будет ближе к 6%, комментирует главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

«Чтобы начать резкую посадку, ставка должна вырасти быстро и сильно, например, два шага по 200 б. п., но для такого шага нет серьезных оснований. А переход к сценарию постепенного поднятия дополнительно спровоцирует спрос на кредиты, перераспределив его во времени, и дополнительный рост инфляции в краткосрочном периоде», – говорит он.

Скорее всего, Банк России предпочтет подождать еще одно заседание для получения полной картины происходящего за 2 квартала текущего года. Если инфляция усилится и/или будет продолжать держаться на текущих уровнях, регулятор может повысить ставку на 200 б. п. летом, прогнозирует экономист. Также ЦБ может удлинить горизонт действия текущей 16% ставки до конца года и на часть следующего. Кроме того, вербальные интервенции в мае уже сработали, рынок стал ориентироваться на более жесткий сценарий без реальных действий ЦБ, отмечает Федоров.

Какие шансы у повышения ставки на 100 б. п. и ее сохранения на уровне 16%

Фото - © Фотобанк Лори

Пока жесткая монетарная политика не приближает к цели Банка России по инфляции на уровне 4%, поэтому регулятор сохраняет «ястребиный» взгляд, констатирует директор казначейства «Цифра банк» Дмитрий Рожков. Разворот денежно-кредитной политики в сторону смягчения станет возможен при явных признаках формирования дезинфляционного тренда. Пока этому препятствует сильный внутренний спрос (исторически низкая безработица + рост доходов населения) и рост экономики, в том числе за счет солидных расходов бюджета и масштабной программы по импортозамещению, которая стимулирует бизнес к развитию и замещению освободившихся нишей после ухода зарубежных компаний, говорит эксперт.

«Если ранее мы закладывали начало цикла по снижению ставки в 3 квартале, то сейчас склонны предполагать, что Банк России приступит к смягчению монетарных условий не ранее 4 квартала. Усиление ценового давления в последнее время увеличивает вероятность повышения ключевой ставки до 17% на заседании Банка России 7 июня. Мы полагаем, что шансы повышения ставки на 100 б. п. и ее сохранения на текущем уровне составляют 50/50, при этом оцениваем крайне маловероятно потенциал повышения ставки сразу на 200 б. п., поскольку 1 июля прекращает действие масштабная льготная программа по ипотеке, завершение которой приведет к охлаждению потребительской активности в секторе недвижимости, замедлению ипотечного кредитования и в целом окажет понижательное давление на инфляцию», – высказывает свое мнение Рожков.