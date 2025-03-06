Камеры видеонаблюдения в школьных туалетах: зачем их устанавливают и законно ли это

По какой причине монтируют видеокамеры в школьных туалетах, какие проблемы пытаются решить этой мерой и законна ли установка таких камер — разбираемся в материале РИАМО.

Зачем устанавливают камеры в школьных туалетах

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Во многих школах сейчас установлены системы видеонаблюдения, в поле зрения которых попадают входная группа, коридоры, столовая, холлы и лестницы. Камеры монтируются для безопасности школьников, а также для контроля за их поведением. В случае драк, конфликтов или правонарушений именно системы видеонаблюдения становятся главными «свидетелями» инцидентов.

Однако подобный контроль имеет и обратный эффект: ученики ищут место в школе, где они могут скрыться от камер. Как правило, такими местами становятся школьные туалеты. И здесь дети и подростки имеют полный карт-бланш, что нередко приводит к печальным последствиям.

В родительских и учительских чатах во многих городах страны практически каждый день появляются сообщения о том, что в туалете в очередной раз сломали двери или сантехнику, выбили окна, избили ребенка или сняли на видео «расправу» группы подростков над школьником. По этой причине установка камер видеонаблюдения в школьных туалетах в последнее время стала особенно актуальной. Но не является ли это нарушением прав детей?

Аргументы «за» установку камер в школьных туалетах

Обоснованием установки камер обычно становится целый ряд причин:

Подростки курят в туалетах;

Дети устраивают драки и «разборки» между собой, при этом нередко записывая видео унижений одноклассников;

Дети портят школьное имущество: разбивают унитазы, забивают сливы мусором, срывают двери, ломают батареи, портят стены;

Старшие школьники не пускают в туалет учеников младших классов или требуют плату за вход.

Камеры размещают как по инициативе администрации школы, так и по инициативе родителей учеников. Отмечается, что в некоторых школах после установки видеокамер дисциплина заметно повысилась. Туалеты перестали быть точкой притяжения вандалов, ученики стали намного реже курить в кабинках, практически до нуля снизилось количество драк, младшеклассники перестали бояться посещать туалеты и терпеть «до дома». Однако далеко не всем такая мера контроля кажется адекватной.

В том, что камеры в школах необходимы, уверена член думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая: они помогают бороться, например, с травлей и буллингом. Однако именно в школьных туалетах, по мнению Буцкой, видеонаблюдения быть не должно: «Есть закрытые зоны, на то они и закрытые».

Почему школьники против установки камер

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Директору Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной регулярно приходят жалобы от школьников на камеры, которые «просматривают» общее пространство туалета и вход в него. Сообщения поступали, например, из Самары, Вилюйска, Красноярска, Котельников и многих других населенных пунктов. Во всех случаях подростки и их родители высказывали возмущение таким вторжением в частную жизнь детей.

Екатерина Мизулина провела сбор мнений о том, чем современные тинейджеры чаще всего занимаются в туалетах. Школьники ответили, что туалет — это место, где можно пообщаться с друзьями в относительной тишине, прихорошиться перед зеркалом и не беспокоиться, что твое поведение осудит кто-то из взрослых. Но при этом многие подростки обозначили туалет как место, где можно спокойно «попарить» вейп или покурить. В любом случае, наличие камер в туалетах самими школьниками воспринимается резко негативно.

Законно ли устанавливать камеры в туалетах

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С точки зрения законодательства, установка систем наблюдения нарушает «право на неприкосновенность частной жизни», что зафиксировано в Федеральном Законе «О персональных данных». Согласно закону, «сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются».

Установка видеонаблюдения в туалете противозаконна даже в том случае, если на размещение камер дали «добро» родители большинства учеников. Как правило, после обращения в прокуратуру или иные надзорные органы камеры демонтируют.

Как можно решить проблему «беспредела в туалетах»

В некоторых школах контроль за поведением учеников в туалетах возлагают на учителей. Однако и сами учителя, и родители учеников не в восторге от такого решения проблемы. Екатерина Мизулина высказалась по этому вопросу так: «Курение, драки и так далее всегда случались, особенно в туалетах. Это было и когда я училась в школе. Но эти ситуации решались педагогическими мерами. Если существующие меры не работают, значит нужно разрабатывать новые подходы и вводить в школах. Проверять туалеты, сумки — это точно не работа учителя. На мой взгляд, такие „обязанности“ только подрывают авторитет учителя и просто унизительны».

Идеального решения «туалетного вопроса» пока не разработано. Существует, например, вариант найма (или назначения) дежурных, которые будут следить за порядком. Однако пока не сформирована правовая норма поведения таких дежурных и их действий в случае, если школьники начнут портить имущество, драться или курить.

Видеонаблюдение или любой сторонний контроль за происходящим в туалетах нарушают право на неприкосновенность частной жизни. Поэтому на данный момент школьные туалеты все еще остаются местом, где нет возможности применить какие-то законодательные нормы для призвания учеников к порядку.