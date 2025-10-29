Какой будет погода в ноябре 2025 в Москве и Подмосковье — прогноз синоптиков

В материале РИАМО рассказываем, как завершится осень и когда ждать зимы.

В конце октября небо над Москвой и Московской областью плотно затянуло тучами. При этом температуры остаются осенними и переход к зиме не предвидится. Жителей столичного региона в ближайшие дни ждут затяжные унылые дожди.

Каким будет конец октября в Москве и Подмосковье

Фото - © Медиасток.рф

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, над европейской частью России сейчас установилась зона пониженного давления и именно над Москвой проходит глубокая ложбина циклона, из-за чего будут идти затяжные дожди.

Глава ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков отметил, что завершение октября будет дождливым и пасмурным.

Днем в среду температура воздуха прогреется до 6-8 градусов, в ночь на четверг будет 2-7 градусов выше нуля. В четверг и в пятницу днем ожидается температура в 5-10 градусов. Такая погода сохранится и в начале ноября.

Роман Вильфанд предупредил, что дожди не уйдут быстро: прояснения будут 29 и 30 октября, однако в пятницу начнется новый цикл осадков. Однако 1 ноября небо очистится и дожди прекратятся.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец добавил, что похоладний, типичных для столичного климата, пока не ожидается.

«До конца недели будет преобладать пасмурная погода с небольшими осадками. По ночам — плюс 3-6, а днем — 4-7 градуса. Наиболее интенсивные ливни прогнозируются в пятницу. (…) Осень продолжит стоять на своем и в начале ноября. На прогностическом горизонте в две недели передача эстафеты предзимью, которое по климату должно было наступить уже завтра, пока не просматривается», — сообщил Тишковец.

Облачно и дождливо: прогноз погоды на ноябрь 2025 года

Фото - © Медиасток.рф

В интервью «Известиям» Роман Вильфанд сообщил, что ноябрь обещает быть теплым и облачным. Эксперт отметил, что в течение первой половины ноября в столичном регионе установится антициклональная циркуляция, которая приведет к повышению атмосферного давления на 10-15 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха сохранится на уровне 1-1,5 градуса выше климатической нормы, а на фоне ослабления осадков и слабого ветра выглянет солнце.

При этом научный руководитель Гидрометцентра России отметил, что в ноябре ожидаются резкие перепады температур, шквальные ветра и дожди в сочетании со снегом. По его словам, атмосферное давление будет нестабильным, а температурные колебания станут значительными. Если первая половина месяца обещает быть облачной и влажной, то потом благодаря антициклону наступит прояснение и легкое потепление.

Солнце появится в Москве и Подмосковье ближе к 15 ноября, давление повысится на 10-15 миллиметров ртутного столба, ветер утихнет, осадков станет заметно меньше.

«Температура воздуха при этом останется чуть выше нормы — примерно на 1-1,5 градуса. Ночами возможны слабые заморозки», — заключил Вильфанд.

Главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в прошлом, 2024 году, ноябрь был теплее нормы почти на 2 градуса, а осадков было в избытке, причем 50% от месячной нормы выпало в первую пятидневку ноября.

«Тогда же сформировался и временный снежный покров высотой до 8 сантиметров. Осадки в виде снега возможны в начале ноября и в этом году», — отметила специалист.

Анатолий Цыганков спрогнозировал, что до стабильных отрицательных показателей температура воздуха в Москве опустится только к середине ноября. По его прогнозам, до нулевой отметки среднесуточная температура в столице понизится только с 13 ноября, ниже нуля градусов — с 14 ноября.

Когда в Москве и Московской области начнется зима

Фото - © Медиасток.рф

Согласно прогнозам синоптиков, уже в первой половине ноября есть шанс увидеть первый снег, но устойчивые нулевые температуры ожидаются во второй половине месяца. При этом устойчивый снежный покров сформируется не раньше начала декабря.

Исходя из прогнозов, уже в первые выходные ноября стоит поменять резину на автомобиле.