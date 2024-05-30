Какой будет погода в июне 2024 в Москве и Подмосковье: прогноз синоптиков

О том, какую погоду в июне 2024 года обещают синоптики в Москве и Подмосковье, читайте в материале РИАМО.

Май 2024 года запомнится жителям столичного региона аномальными колебаниями температуры: начало месяца принесло с собой снег и холода, а 31 мая синоптики ожидают до 31 градуса тепла, что близко к температурному рекорду для этого дня (плюс 31,7 градуса в 2007 году). Между тем уже в эти выходные в свои права вступит долгожданное лето.

Какой будет погода в начале июня в Москве и Подмосковье

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Согласно данным центра погоды «Фобос», рубеж весны и лета в 2024 году будет удивительно теплым в столичном регионе. Причем потепление будет идти по нарастающей: в ночь на среду, 29 мая, столбики термометров показывали плюс 13-15 градусов, в середине дня — 26-28 градусов тепла.

В четверг, 30 мая, потеплело: ночью — было плюс 14-16 градусов, после полудня в Москве уже плюс 27-29 градусов (по области — 25-30 градусов). Местами возможны грозы. В ночь на пятницу, 31 мая, столбики термометров покажут плюс 12-17 градусов, а днем — 26-31 градус выше нуля, что на 7-8 градусов выше климатической нормы. Кроме того, это близко к температурному рекорду для 31 мая, когда температура поднялась до плюс 31,7 градуса.

Как отмечают специалисты «Фобоса», такой теплый конец весны в Москве бывает раз в 15 лет, а 31 мая 2024 года может войти в тройку рекордсменов за всю метеоисторию ВДНХ. Единственное, что может помочь жителям столичного региона спастись от жары в этот день — преобладающая переменная облачность, а также скоротечные грозовые мозаичные дожди, которые синоптики не исключают в дневные часы.

Июнь 2024 года начнется в субботу: в этот день в столичном регионе синоптики прогнозируют переменную облачность с небольшими дождями, при этом возможны грозы. Будет дуть южный (а в Подмосковье — юго-западный) умеренный ветер. Ночью в Москве в этот день ожидается плюс 17-19 градусов, днем — 22-24 градуса. В Подмосковье 1 июня ночью плюс 14-16 градусов, днем —21-23 градуса.

Переменная облачность сохранится и в воскресенье, 2 июня, при этом в Московской области могут пройти небольшие дожди. В Москве ночью ожидается плюс 17-19 градусов (по области — плюс 15-17 градусов), днем — плюс 27-29 градусов (по области — плюс 25-27 градусов) при умеренном юго-западном ветре.

Первая рабочая неделя лета 2024 года также начнется с жары: в ночь на понедельник, 3 июня, в Москве ожидается плюс 19-21 градус, днем — 25-27 градусов. В Подмосковье ночью — 17-19 градусов, днем — 24-26 градусов выше нуля. Синоптики в этот день прогнозируют переменную облачность с небольшими дождями, возможны грозы. Будет дуть умеренный западный ветер.

Прогноз погоды на июнь 2024: дожди и гроза в Московском регионе

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Согласно прогнозу портала Gismeteo, в первый месяц лета 2024 года Московский регион в основном ждет погода с переменной облачностью. Ясных дней ожидается всего пять: 17 и 22–25 июня. Впрочем, по словам ведущего метеоролога Gismeteo Леонида Старкова, это лишь один из вероятных сценариев.

По предварительным данным, на протяжении двух недель месяца будут выпадать осадки в виде дождя, при этом 5 июня может прогреметь гроза. Самыми холодными ожидаются ночи на 8–12 июня, когда столбики термометров в Москве и Подмосковье покажут 14 градусов тепла. Самая низкая дневная температура — плюс 20 градусов — ожидается 7 июня.

Самыми теплой ночью первого месяца лета может стать ночь на 3 июня, когда столбики термометров поднимутся на 20 градусов выше нуля. А в дневные часы самая высокая температура — плюс 27 градусов — ожидается 2–3 июня.

Отдельно стоит остановиться на выходном в честь Дня России, который в 2024 году будет отмечаться в среду, 12 июня. Согласно предварительному прогнозу портала Gismeteo, ночью в этот день ожидается около 14 градусов, а днем — около 22 градусов выше нуля. Синоптики прогнозируют переменную облачность с дождями.

Каким будет лето 2024 в Москве и Подмосковье

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В начале календарного лета в столичном регионе ожидается комфортная температура воздуха: столбики термометров поднимутся до отметок в плюс 25-30 градусов, прогнозируют специалисты центра погоды «Фобос». Эти значения выше среднестатистического показателя для этого времени года в плюс 22 градуса.

Однако подобные погодные условия наблюдаются в Москве примерно каждые пять лет, поэтому не стоит рассчитывать на сенсации и новые температурные рекорды. Кроме того, в первые дни лета увеличится количество гроз, которые будут охлаждать воздух интенсивными ливнями.

Ожидается, что за первую пятидневку июня в Москве выпадет до половины месячной нормы осадков — 40–45 мм, а на западе и юго-западе Подмосковья — три четверти от всего июньского объема небесной влаги. По предварительным данным долгосрочного прогноза, предстоящий июнь в Центральной России обещает быть по-летнему благоприятным.

Метеорологи предсказывают относительную засушливость с недобором осадков в 20–40% и повышение температуры воздуха на 2–3 градуса относительно средних показателей. Июньские дожди в Москве прогнозируют и в Гидрометцентре России — правда, с оговоркой, что они будут не столь сильными, как, к примеру, в Хабаровске или в Челябинске.

Как отметили в Гидрометцентре, во многих российских регионах прогнозируется аномально жаркий июль, однако жителей столицы ждут умеренные температуры. Так, в середине лета в Москве будет примерно 24 градуса тепла, что близко к средним показателям. Вместе с тем, почти на всей территории РФ будет господствовать жаркий август. В Москве, по прогнозам синоптиков, под занавес лета ожидаются средние температуры, однако не исключены и резкие погодные скачки.