Какой будет погода в июле 2024 в Москве и Подмосковье: идеальный месяц для отпуска

О том, какую погоду в июле 2024 года обещают синоптики в Москве и Подмосковье, читайте в материале РИАМО.

Июнь 2024 года запомнится жителям столичного региона как самый «мокрый» месяц XXI века: лишь с 1 по 18 июня базовая метеостанция Москвы ВДНХ зафиксировала 160,9 мм осадков. Таких дождей в июне столица не видела последние 24 года. Между тем уже с понедельника в свои права вступает июль — «макушка лета».

Какой будет погода в начале июля 2024 года в Москве и Подмосковье

Фото - © Медиасток.рф

Согласно данным центра погоды «Фобос», рубеж июня и июля в 2024 году ознаменуется жарой в столичном регионе. Уже в пятницу, 28 июня, скандинавский антициклон усилит свое влияние в Москве и области, а вместе с тем возрастет и приток солнечной энергии. Под утро столбики термометров покажут плюс 12-15 градусов, а в дневные часы приземный воздух разогреется до плюс 27-30 градусов.

Жаркими будут и последние июньские выходные. Ночи станут тропическими, как в Сочи, а на пике дневного разогрева атмосферы столбики термометров во второй раз в сезоне пересекут отметку в 30 градусов. При этом в субботу, 29 июня, будет солнечно, а осадки маловероятны. Но в воскресенье, 30 июня, местами могут пройти скоротечные грозовые дожди.

Июль подхватит жаркую эстафету: в понедельник, 1 июля, в условиях малооблачной и сухой погоды столбики термометров могут показать плюс 30-33 градуса. Не исключено, что будет повторен рекорд далекого 1898 года, когда столичные метеорологи зафиксировали плюс 32,6 градуса. На этом фоне вода в подмосковных водоемах прогреется, как на Черноморском побережье Кавказа — до 23-24 градусов.

А во вторник, 2 июля, в столичном регионе пройдут освежающие грозовые дожди — они снизят дневные температурные показатели, но всего на несколько градусов.

Прогноз погоды на июль 2024: тучи и грозы в Московском регионе

Фото - © Медиасток.рф

Согласно прогнозу портала Gismeteo, во второй месяц лета 2024 года Московский регион в основном ждет погода с переменной облачностью. Ясных дней ожидается всего четыре: 1-2, 9 и 25 июля. Впрочем, по словам ведущего метеоролога Gismeteo Леонида Старкова, это лишь один из вероятных сценариев.

По предварительным данным, на протяжении более двух недель месяца будут выпадать осадки в виде дождя, при этом 4–5 июля могут прогреметь грозы. Самыми холодными ожидаются ночи на 26–28 июля, когда столбики термометров в Москве и Подмосковье покажут 16 градусов тепла. Самая низкая дневная температура — плюс 22 градуса — ожидается 26 июля.

Самыми теплой ночью второго месяца лета может стать ночь на 2 июля, когда столбики термометров поднимутся на 24 градуса выше нуля. В этот же день ожидается и самая высокая температура в дневные часы — плюс 33 градуса.

Какой будет середина лета 2024 в Москве и Подмосковье

Фото - © Медиасток.рф

Как ранее сообщал специалист прогностического центра «Метео», синоптик Александр Ильин, в июле жителей столичного региона ждет меньшее количество осадков, чем в июне. Средняя температура во втором месяце лета окажется на 2-3 градуса выше среднемесячной температуры июня — это означает, что жителей столицы ожидает куда больше теплых дней, чем в июне.

Средняя июльская температура воздуха будет находиться в пределах плюс 22-27 градусов. «Будут отдельные периоды с кратковременным понижением температуры до 18–21 градуса, но не более», — отметил Александр Ильин.

В целом, специалисты центра погоды «Фобос» оценивают долгосрочный прогноз на июль, как позитивный. Фоновая среднемесячная температура воздуха в Москве и области ожидается на 2-2,5 градуса теплее нормы с недобором дождей в 10–30%. Причем холодных провалов (впрочем, как и изнуряющей жары) не предвидится ни в одной из декад второго месяца лета.

«Июль уверенно продемонстрирует статус макушки лета и будет идеальным месяцем для тех, кто выберет себе отпуск в средней полосе России», — заключили синоптики.