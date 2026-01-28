Какой будет погода в феврале 2026 в Москве и Подмосковье: прогноз синоптиков

Подробности о том, какой будет погода в феврале 2026 года в Москве и Подмосковье, читайте в материале РИАМО.

Январь 2026 года запомнится жителям столичного региона по-настоящему снежной и морозной погодой: в отдельные дни температура в Москве опускалась до минус 27 градусов, а сам месяц может войти в десятку самых холодных в истории. Между тем уже в будущее воскресенье в свои права вступит февраль — последний месяц зимы. Подробности о том, какой будет погода в феврале 2026 года в Москве и Подмосковье, читайте в материале РИАМО.

Прогноз погоды на конец января 2026 в Москве и Подмосковье

Фото - © Медиасток.рф

По данным специалистов центра погоды «Фобос», с начала последней недели января, надвигаясь с запада, формировать погоду в столичном регионе стал вытянувшийся в широтном направлении теплый атмосферный фронт. Благодаря ему температура подросла и вернулась в норму, однако потепление сопровождают снегопады — местами сильные.

Согласно прогнозу синоптиков, в среду, 28 января, влияние фронтального раздела сохранится, но снегопады станут менее интенсивными. Тем не менее, они добавят 8–13 мм осадков, что вызовет прибавку снежного покрова еще на 7–12 см.

«Это поставит под сомнение очередной суточный рекорд по количеству выпавших осадков для 28 января, составляющий 8,4 мм и установленный в 1977 году. Ну а температура еще немного подрастет — до минус 4–6 градусов», — рассказали специалисты «Фобоса».

Ночь на четверг, 29 января, добавит неприятностей метеопатам — атмосферное давление опустится на 10–12 единиц ниже нормы, до отметки в 736 мм рт. ст., после чего показания барометров начнут расти. При этом четверг станет заключительным днем в череде снегопадов. Сильных осадков в этот день уже не ожидается, но 3–8 мм их все-таки выпадет, благодаря чему снежный покров подрастет на 2–7 см. А в плане температуры наметится тренд на похолодание — после полудня температура не будет превышать минус 7–9 градусов.

«В результате за трое суток общее количество выпавших осадков превысит половину месячной нормы января, а снежный покров к утру пятницы достигнет высоты в 47–56 см, что близко к суточному рекорду этого дня, который составляет 56 см и установлен ровно 70 лет назад», — отметили в центре погоды «Фобос». Что касается конца заключительной недели января, то там, согласно прогнозам синоптиков, снег почти прекратится, а дневная температура приблизится к отметке в минус десять градусов.

Погода в феврале 2026: пасмурно и снег

Фото - © Медиасток.рф

Последний месяц зимы 2026 может начаться с похолодания — об этом телеканалу «Москва 24» ранее заявлял синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Новую волну морозов синоптик ожидает уже со 2 февраля: по предварительным данным, по ночам температура может колебаться в районе минус 13–18 градусов, что ниже среднесуточной февральской нормы в минус 6,5 градусов.

Согласно предварительному прогнозу портала Gismeteo, в последний месяц зимы 2026 года Московский регион ждет пасмурная погода или погода с переменной облачностью, но без ясных дней. Впрочем, это лишь один из вероятных сценариев. По предварительным данным, на протяжении практически всего месяца возможны осадки в виде снега, а 25–28 февраля — снега с дождем.

Самая холодная ночь, когда столбики термометров в Москве и Подмосковье покажут минус 23 градуса, выпадет на понедельник, 2 февраля. Самая низкая дневная температура — минус 17 градусов — ожидается 1 февраля. Самыми теплыми ночами второго месяца года могут стать ночи на 26–28 февраля, когда столбики термометров опустятся на 4 градуса ниже нуля. Самая высокая дневная температура — 0 градусов — также ожидается в эти дни.

Какой будет погода на День защитника Отечества 2026

Фото - © Медиасток.рф

В предстоящем феврале россиян ожидают долгие трехдневные выходные в честь Дня защитника Отечества — они продлятся с субботы, 21 февраля, по понедельник, 23 февраля, включительно. По предварительным данным Gismeteo, все три дня жителей столичного региона ожидает пасмурная погода со снегом, причем особенно сильные снегопады могут пройти непосредственно 23 февраля. По ночам 21–23 февраля температура будет держаться на уровне минус шести градусов, а днем воздух прогреется до минус 1-2 градусов.

Каким будет конец зимы 2026 в Москве и Подмосковье

Фото - © Медиасток.рф

По мнению ведущего метеоролога Гидрометцентра России Марины Макаровой, в течение февраля температура в столичном регионе будет идти вверх и превысит климатическую норму — об этом синоптик сообщила в беседе с РИА Новости. С тем, что погода в феврале 2026 года будет мягче обычного, согласилась и главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова — согласно ее прогнозу для издания Regions, столбики термометров в среднем будут держаться выше многолетних значений примерно на 1,5-2 градуса.

В первой половине февраля, по словам Поздняковой, в столичном регионе сохранится устойчивый минус, а по ночам вероятны морозы. Ближе к середине месяца синоптик ожидает частые оттепели с мокрым снегом, а в конце февраля возможны температурные качели, типичные для этого периода. Обильных осадков и экстремальных суперморозов ожидать не стоит — вместо этого в Подмосковье возможны слякоть и гололед.

При этом в феврале начнут проявляться и первые признаки метеорологической весны, которая может наступить в Москве на месяц раньше — об этом «Аргументам и фактам» сообщил климатолог и академик РАН Владимир Клименко. Если подобная тенденция сохранится, то, по мнению ученого, и лето может прийти в столичный регион уже в мае — причем такая преждевременная смена сезонов не является «капризной аномалией», а носит устойчивый и глобальный характер.

Раннее наступление весны в Москве допустил и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Согласно его прогнозу, уже в феврале в центральных регионах страны температура может держаться в пределах -2/+5 градусов, что несвойственно для середины зимы, отметил он. При этом Вильфанд не ожидает в будущем марте серьезных арктических вторжений, однако допускает краткие периоды похолодания. А еще теплый март отнюдь не гарантирует стабильную погоду в апреле, заключил Владимир Клименко.